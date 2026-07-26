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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्स2026 कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत को मिला पहला गोल्ड, मीराबाई चानू ने रचा इतिहास

2026 कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत को मिला पहला गोल्ड, मीराबाई चानू ने रचा इतिहास

Mirabai Chanu Weightlifting Gold Medal: कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत को पहला गोल्ड मेडल मिल गया है. स्टार भारोत्तोलक मीराबाई चानू ने वेटलिफ्टिंग में स्वर्ण पदक जीत लिया है.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 26 Jul 2026 08:55 PM (IST)
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कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत को पहला गोल्ड मेडल मिल गया है. स्टार भारोत्तोलक मीराबाई चानू ने वेटलिफ्टिंग में स्वर्ण पदक जीत लिया है. यह लगातार चौथी बार है जब मीराबाई ने कॉमनवेल्थ गेम्स में कोई मेडल जीता है. उन्होंने ग्लासगो में खेले जा रहे खेलों में 48 किलोग्राम भारवर्ग में स्वर्ण पदक जीता है.

मीराबाई चानू ने लगातार तीन कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रचा है. उन्होंने 2018, 2022 और अब 2026 गेम्स में भी गोल्ड पर कब्जा जमाया है. 2014 के इवेंट में उन्हें सिल्वर मेडल से संतोष करना पड़ा था.

190 किलो वजन उठाया

भारत की स्टार वेटलिफ्टर ने स्नैच और क्लीन एंड जर्क में कुल मिलाकर 190 किलो वजन उठाया. मीराबाई की यह जीत धमाकेदार इसलिए भी रही क्योंकि उन्होंने दूसरे स्थान पर रहीं नाइजीरिया की रुथ न्योंग से 22 किलोग्राम अधिक वजन उठाया.

स्नैच राउंड में मीराबाई चानू ने 85 किलोग्राम वजन उठाकर कॉमनवेल्थ गेम्स में रिकॉर्ड बनाया. उसके बाद उन्होंने क्लीन एंड जर्क राउंड में 105 किलोग्राम वजन उठाया. इस तरह उन्होंने कुल 190 किलो वजन उठाकर गोल्ड मेडल पर कब्जा जमाया. यह कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत द्वारा जीता गया कुल दूसरा मेडल है. उनसे पहले पुरुषों की 60 किलोग्राम कैटेगरी में ऋषिकांत सिंह सिल्वर मेडल जीत चुके हैं.

पहले प्रयास में रही थीं असफल

क्लीन एंड जर्क राउंड में मीराबाई चानू पहले ही प्रयास में 105 किलोग्राम वजन उठाने आई थीं, लेकिन असफल रहीं. मगर दूसरे प्रयास में उन्होंने इतना ही वजन उठाकर गोल्ड सुनिश्चित कर लिया था.

इस मेडल को जीतकर भारत मेडल टेबल में सातवें स्थान पर आ गया है. भारत के नाम अभी तक एक गोल्ड, एक सिल्वर और एक ब्रॉन्ज मेडल आया है. अब तक मीराबाई चानू (गोल्ड), ऋषिकांत सिंह (सिल्वर) और पैरा पावरलिफ्टिंग में झंडू कुमार ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 26 Jul 2026 08:37 PM (IST)
Tags :
Mirabai Chanu Commonwealth Games Commonwealth Games 2026 CWG 2026
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