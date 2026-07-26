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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटक्या अभिषेक शर्मा की जगह संजू सैमसन को टी20 में मौका मिलना चाहिए? आंकड़ों में जानिए जवाब

क्या अभिषेक शर्मा की जगह संजू सैमसन को टी20 में मौका मिलना चाहिए? आंकड़ों में जानिए जवाब

Abhishek Sharma vs Sanju Samson Team India: संजू सैमसन के बाद अभिषेक शर्मा भी खराब फॉर्म से जूझ रहे हैं. आंकड़ों के आधार पर जानिए किसे टीम इंडिया के लिए ओपनिंग करनी चाहिए.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 26 Jul 2026 10:10 PM (IST)
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संजू सैमसन भारत की टी20 टीम से गायब हैं, उन्हें जिम्बाब्वे टूर पर मौका नहीं मिला था. यूके टूर पर सैमसन 4 पारियों में केवल 33 रन बना पाए थे और इस खराब प्रदर्शन के बाद उनका जिम्बाब्वे टूर से ड्रॉप होना बड़े सवाल खड़ा कर रहा था. अब भारत के एक अन्य ओपनिंग बल्लेबाज, अभिषेक शर्मा लगातार फ्लॉप हो रहे हैं.

कुछ सप्ताह पहले जिन आलोचनाओं में सैमसन घिरे हुए थे, अब आलोचकों ने अभिषेक शर्मा को घेर लिया है. अभिषेक जिम्बाब्वे सीरीज के 3 मैचों में सिर्फ 11 रन बना पाए. पूरी सीरीज में एक भी मौका नहीं आया जब उन्होंने एक पारी में 10 या उससे अधिक रन बनाए हों.

2026 के आंकड़ों में कौन आगे?

साल 2026 के आंकड़ों पर नजर डालें तो टी20 औसत के मामले में सैमसन बेहतर हैं. उन्होंने इस साल 14 पारियों में 30.77 के औसत से 400 रन बनाए हैं, जिनमें तीन अर्धशतकीय पारी शामिल हैं. उनके ये तीनों अर्धशतक टी20 वर्ल्ड कप में आए थे.

दूसरी ओर अभिषेक शर्मा ने इस साल 23 पारियों में बैटिंग करते हुए 514 रन बनाए हैं और उनका औसत सिर्फ 23.36 का रहा है. अभिषेक ने 2026 में पांच अर्धशतक भी लगाए हैं, लेकिन उनके प्रदर्शन में बहुत ज्यादा निरंतरता की कमी देखने को मिली है. भारत के यह ओपनिंग बल्लेबाज टी20 में इसी साल 6 बार 'जीरो' पर आउट हो चुका है.

आखिरी 10 पारियों में कौन बेहतर?

आखिरी 10 पारियों की तुलना करें तो अभिषेक शर्मा ने 191 रन बनाए हैं और इस दौरान सिर्फ एक अर्धशतक लगाया है. पिछली 10 टी20 पारियों में अभिषेक का औसत महज 19.1 का रहा है और उनका सर्वोच्च स्कोर 59 रन रहा.

संजू सैमसन के पिछले 10 पारियों के आंकड़े पर नजर डालें तो उन्होंने तीन अर्धशतक समेत 360 रन बनाए हैं. पिछली 10 पारियों में सैमसन का औसत 40 का रहा है. टी20 वर्ल्ड कप में आई लगातार तीन अर्धशतकीय पारियों को छोड़ दिया जाए, तो बाकी 7 पारियों में वो कोई बड़ी पारी नहीं खेल पाए हैं.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 26 Jul 2026 10:10 PM (IST)
Tags :
Abhishek Sharma TEAM INDIA SANJU SAMSON
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