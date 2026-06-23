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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सManav Suthar County Match 2026: मानव सुथार का एक बार फिर गेंद से कहर, काउंटी मैच में झटके 7 विकेट, पढ़िए लेटेस्ट अपडेट

Manav Suthar County Match 2026: मानव सुथार का एक बार फिर गेंद से कहर, काउंटी मैच में झटके 7 विकेट, पढ़िए लेटेस्ट अपडेट

Manav Suthar County Match 2026: भारत के उभरते हुए स्पिनर मानव सुथार ने समरसेट के खिलाफ इंग्लिश काउंटी चैंपियनशिप मैच में, वॉरविकशर के लिए पारी में पांच विकेट सहित मैच में सात विकेट चटकाए.

Written By : पीटीआई- भाषा |  Edited By: अंश राघव |  Updated at : 23 Jun 2026 09:06 AM (IST)
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भारत के उभरते हुए स्पिनर मानव सुथार ने समरसेट के खिलाफ इंग्लिश काउंटी चैंपियनशिप मैच में, वॉरविकशर के लिए पारी में पांच विकेट सहित मैच में सात विकेट चटकाए.

वॉरविकशर के साथ दो काउंटी मैच खेलने के लिए, अनुबंध करने वाले सुथार ने समरसेट की दूसरी पारी में 46.5 ओवर में 100 रन पर पांच विकेट चटकाने सहित मैच में सात विकेट हासिल किए.

पहली पारी में सुथार ने 18 ओवर में 50 रन देकर दो विकेट हासिल किए थे. उन्होंने यॉर्कशर के खिलाफ काउंटी क्रिकेट में पदार्पण करते हुए, चार विकेट (दोनों पारियों में दो-दो विकेट) लिए थे.

इस महीने की शुरुआत में अफगानिस्तान के खिलाफ टेस्ट पदार्पण करते हुए, 10 विकेट हासिल करने वाले सुथार को टेस्ट प्रारूप में भारत का भविष्य माना जा रहा है. उन्होंने काउंटी चैंपियनशिप में अपने संक्षिप्त अभियान का अंत दो मैच में 11 विकेट के साथ किया.

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टांटन में मौजूदा मैच में समरसेट की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए, ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट ऑलराउंडर ब्यु वेबस्टर (23 रन पर चार विकेट) की धारदार गेंदबाजी के सामने 208 रन पर सिमट गई.

सुथार ने पहली पारी में दोनों पुछल्ले बल्लेबाजों को आउट किया. वॉरविकशर ने इसके जवाब में पहली पारी में 330 रन बनाए. सुथार ने 28 रन का योगदान दिया. उन्होंने पहले मैच में भी 33 और 37 रन की पारियां खेली थीं.

पिच के बल्लेबाजी के लिए आसान होने पर समरसेट ने दूसरी पारी में 435 रन बनाए. सुथार ने तीन विकेट जल्दी चटकाकर समरसेट का स्कोर छह विकेट पर 148 रन कर दिया था, लेकिन टीम वापसी करने में सफल रही.

वॉरविकशर को जीत के लिए 314 रन की दरकार है और उसने दो विकेट पर 34 रन बना लिए हैं.

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Published at : 23 Jun 2026 09:06 AM (IST)
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