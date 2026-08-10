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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेट2027 वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान ने बनाई जगह, वेस्टइंडीज को लगा बड़ा झटका

2027 वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान ने बनाई जगह, वेस्टइंडीज को लगा बड़ा झटका

Afghanistan 2027 World Cup Qualification: अफगानिस्तान ने तीसरे वनडे में आयरलैंड को 3 विकेट से हराकर 2027 वनडे वर्ल्ड कप के लिए डायरेक्ट क्वालीफिकेशन हासिल कर लिया है.

Written By : मोहम्मद अलफैज |  Updated at : 10 Aug 2026 11:22 PM (IST)
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AFG vs IRE 3rd ODI: अफगानिस्तान ने सोमवार (10 अगस्त) को बेलफास्ट में आयरलैंड के खिलाफ खेले गए तीसरे वनडे में 3 विकेट से जीत हासिल करके 2027 वनडे वर्ल्ड कप में जगह बना ली. इस जीत के साथ अफगान टीम ने डायरेक्ट क्वालिफिकेशन हासिल किया. वहीं वेस्टइंडीज को बड़ा झटका लगा है. अब कैरेबियाई टीम को क्वालीफायर के जरिए वनडे विश्व कप कप में जगह हासिल करनी होगी. 

बता दें कि यह लगातार तीसरा मौका है कि जब वेस्टइंडीज वनडे विश्व कप के लिए ऑटोमेटिक क्वालीफाई नहीं कर सकी. 2019, 2023 और अब 2027 वनडे वर्ल्ड के लिए वेस्टइंडीज को क्वालीफायर खेलने पड़ेंगे. यह वाकई हैरान कर देने वाला है कि टूर्नामेंट के शुरुआती 2 एडीशन जीतने वाली टीम पिछले तीन वर्ल्ड कप में डायरेक्ट क्वालीफाई नहीं कर सकी. 

2027 वर्ल्ड कप के लिए कैसे क्वालीफाई करेंगी टीमें

वेस्टइंडीज फिलहाल वनडे रैंकिंग में 10वें पायदान पर है. मेजबान टीम को छोड़कर, फॉर्मेट की रैंकिंग में टॉप आठ में रहने वाली फुल मेंबर टीमें वर्ल्ड कप के लिए डायरेक्ट क्वालीफाई करती हैं. टॉप आठ में सिर्फ दक्षिण अफ्रीका ही मेजबान है. इसका मतलब है कि नौवें नंबर की टीम बांग्लादेश को डायरेक्ट क्वालिफिकेशन मिल सकता है.

खत्म हो गया वेस्टइंडीज का समीकरण 

वेस्टइंडीज को चाहिए था कि आयरिश टीम अफगानिस्तान के खिलाफ 5 वनडे मैचों की सीरीज में 5-0 या फिर 4-1 से जीते, लेकिन अफगानिस्तान ने पहला वनडे रद्द (बारिश के कारण) होने के बाद अगले दोनों मुकाबलों में जीत हासिल कर ली. इस तरह वेस्टइंडीज का डायरेक्ट क्वालीफाई करने का सपना टूट गया. 

अफगानिस्तान और आयरलैंड के तीसरे वनडे का हाल 

मैच में अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया. पहले बैटिंग के लिए मेजबान आयरलैंड 46.3 ओवर में 206 रन पर ऑलआउट हो गई. टीम के लिए गैविन होए ने 36 रनों की सबसे बड़ी पारी खेली. इस दौरान अफगान टीम के लिए गजनफर और राशिद खान ने सबसे ज्यादा 3-3 विकेट लिए. 

फिर चेज के लिए मैदान पर उतरी अफगानिस्तान ने 44.5 ओवर में 7 विकेट पर 207 रन बनाकर जीत अपने नाम कर ली. टीम के लिए रहमनुल्लाह गुरबाज ने 71 रनों की सबसे बड़ी पारी खेली, जिसमें 2 चौके और 5 छक्के शामिल रहे. 

 

यह भी पढ़ें: CSK या KKR, हार्दिक पांड्या किस टीम का थामेंगे हाथ? जान लीजिए जवाब

Published at : 10 Aug 2026 11:00 PM (IST)
Tags :
Afghanistan  World Cup 2027 AFG Vs IRE 3rd ODI
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