गॉल इंटरनेशनल स्टेडियम में कैसा है टीम इंडिया का टेस्ट रिकॉर्ड, जानिए

भारत बनाम श्रीलंका पहला टेस्ट 15 अगस्त से गॉल इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिहाज से दोनों ही टीमों के लिए ये सीरीज महत्वपूर्ण है. गॉल स्टेडियम में भारत के रिकॉर्ड की बात करें तो यहां टीम इंडिया ने पहला टेस्ट अगस्त, 2001 में खेला था. उस मैच में भारत हार गया था. उसके बाद टीम इंडिया ने यहां 4 टेस्ट और खेले, जानिए उनमें कैसा रिकॉर्ड रहा.

गॉल इंटरनेशनल स्टेडियम में टीम इंडिया ने अपना आखिरी टेस्ट जुलाई, 2017 में खेला था. उस मैच में भारत ने 304 रनों से जीत दर्ज की थी. श्रीलंका की बात करें तो टीम ने यहां अपना आखिरी टेस्ट सितंबर, 2024 में जीता था. पिछले साल यहां हुए 2 टेस्ट में श्रीलंका ऑस्ट्रेलिया के हाथों हार गई थी, उसके बाद बांग्लादेश के साथ ड्रा हुआ था.

गॉल इंटरनेशनल स्टेडियम में टीम इंडिया का रिकॉर्ड

कुल मैच- 5

भारत ने जीते- 2

श्रीलंका ने जीते- 3

भारतीय टीम ने गॉल में खेले गए 5 टेस्ट में से 2 में जीत दर्ज की है. पहली जीत भारत ने अगस्त, 2008 दर्ज की थी, तब भारत ने 170 रनों से श्रीलंका को हराया था. दूसरा टेस्ट जुलाई, 2017 में 304 रनों से जीता था. उसके बाद भारत अब यहां पहला टेस्ट खेलने जा रही है.

गॉल में किस भारतीय के नाम सबसे ज्यादा रन

टेस्ट क्रिकेट में गॉल इंटरनेशनल स्टेडियम में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय वीरेंद्र सहवाग हैं. सहवाग ने यहां खेली 4 पारियों में 391 रन बनाए, इसमें एक दोहरा शतक भी शामिल है. गॉल में सहवाग ने 2 टेस्ट शतक लगाए, इसके आलावा एक अर्धशतकीय पारी खेली.

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गॉल में किस भारतीय ने लिए सर्वाधिक विकेट

गॉल इंटरनेशनल स्टेडियम में सबसे ज्यादा टेस्ट विकेट लेने वाले भारतीय रविचंद्रन अश्विन हैं. उन्होंने यहां 4 पारियों में 14 विकेट लिए. वह यहां 1 बार 10 विकेट हॉल भी ले चुके हैं.

भारतीय टेस्ट स्क्वॉड में शामिल प्लेयर्स

शुभमन गिल (कप्तान), केएल राहुल (उप-कप्तान), यशस्वी जयसवाल, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रवींद्र जड़ेजा, कुलदीप यादव, मानव सुथार, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, गुरनूर बरार, देवदत्त पडिक्कल, सारांश जैन, आकिब नबी, सरफराज खान.

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