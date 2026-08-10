कभी रेप का लगा था आरोप, अब ये किक्रेटर बना देश का कप्तान

नेपाल क्रिकेट में बड़ा परिवर्तन देखने को मिला. सोमवार (10 अगस्त) को क्रिकेट बोर्ड ने एसीसी प्रीमियर लीग के लिए 14 सदस्यीय टीम का एलान किया, जिसमें सबसे बड़ा बदलाव कप्तान के रूप में हुआ. 26 साल के स्पिनर संदीप लामिछाने (Sandeep Lamichhane) को वनडे टीम का नया कप्तान बना दिया गया. उन्होंने रोहित पौडेल को रिप्लेस किया. बता दें कि रोहित 2022 से फॉर्मेट में टीम की कमान संभाल रहे थे. वह सिर्फ कप्तानी से हटे हैं, टीम में खिलाड़ी के रूप में उनकी जगह बरकरार है.

यह वही संदीप लामिछाने हैं, जिन पर कभी रेप का आरोप लगा था. दिसंबर 2023 में नेपाल की एक निचली अदालत ने संदीप को रेप केस में दोषी करार दिया था. जनवरी 2024 में नेपाली क्रिकेटर को 8 साल की सजा भी सुनाई गई थी. इसके बाद नेपाल क्रिकेट ने संदीप को इंटरनेशनल और घरेलू क्रिकेट से निलंबित कर दिया था.

संदीप लामिछाने को हाई कोर्ट ने किया बरी

मई 2024 में नेपाल की पाटन हाई कोर्ट ने संदीप लामिछाने को बलात्कार के आरोप से बरी कर दिया था. इसके साथ ही नेपाल क्रिकेट बोर्ड ने भी उन पर लगाया गया निलंबन हटा लिया था. इस तरह एक बार फिर उनकी क्रिकेट में वापसी हुई और अब दोबारा टीम के कप्तान बन गए हैं.

Sandeep Lamichhane steps in as Nepal’s new ODI Captain, leading the side at the ACC Men’s Premier Cup. 🇳🇵#NepalCricket pic.twitter.com/RjYttLOFzK — CAN (@CricketNep) August 10, 2026

पहले भी कर चुके हैं नेपाल की कप्तानी

2022 में रोहित पौडेल के कमान संभालने से पहले संदीप ने 14 वनडे और 18 टी20 इंटरनेशनल मुकाबलों में नेपाल की कप्तानी की थी. अब एक बार फिर उन्हें वनडे टीम की कमान सौंप दी गई है.

संदीप लामिछाने का अंतर्राष्ट्रीय करियर

संदीप नेपाल के अनुभवी खिलाड़ियों में शुमार होते हैं. अब तक उन्होंने अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर में 77 वनडे और 78 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेल लिए हैं. वनडे की 75 पारियों में उन्होंने 19.92 की औसत से 154 विकेट लिए, जिसमें बेस्ट फिगर 6/11 का रहा. इसके अलावा टी20 इंटरनेशनल की 78 पारियों में संदीप ने 12.76 की शानदार औसत से 142 विकेट अपनी झोली में डाले, जिसमें बेस्ट फिगर 5/9 का रहा. इस दौरान उनकी इकॉनमी 6.14 की रही.

एसीसी प्रीमियर लीग के लिए नेपाल का स्क्वॉड

संदीप लामिछाने (कप्तान), आसिफ शेख, अर्जुन कुमाल, रोहित पौडेल, देव खानलम, दीपेंद्र सिंह ऐरी, सुदीप जोरा, बसीर अहमद, ईशान पांडे, गुलसन झा, शेर मल्ला, ललित राजबंशी, करण केसी, हेमंत धामी.

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