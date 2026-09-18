200 टी20 इंटरनेशनल मैच खेलने वाला पहला भारतीय कौन? KBC में पूछा गया सवाल

टीवी के मशहूर क्विज शो कौन बनेगा करोड़पति में क्रिकेट से जुड़ा एक दिलचस्प सवाल सामने आया, जिसने भारतीय महिला क्रिकेट की बड़ी उपलब्धि की याद दिला दी. कंटेस्टेंट से पूछा गया कि 200 टी20 इंटरनेशनल मैच खेलने वाली पहली भारतीय क्रिकेटर कौन हैं. इस सवाल का सही जवाब हरमनप्रीत कौर है, जिन्होंने इस फॉर्मेट में 200 मैच पूरे कर इतिहास रचा है.

हरमनप्रीत कौर ने 21 जून 2026 को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अपना 200वां टी20 इंटरनेशनल मुकाबला खेला था. इसके साथ ही वो 200 टी20 इंटरनेशनल मैच खेलने वाली पहली भारतीय क्रिकेटर बनीं. उनकी ये उपलब्धि महिला और पुरुष क्रिकेट दोनों में खास रही.

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Question in Yesterday's KBC for 7,50,000 😮 pic.twitter.com/4oHikFKf33 — 𝑺𝒉𝒆𝒃𝒂𝒔 (@Shebas_10dulkar) September 17, 2026

200 टी20 इंटरनेशनल खेलने वाली पहली क्रिकेटर

हरमनप्रीत कौर महिला और पुरुष क्रिकेट को मिलाकर 200 टी20 इंटरनेशनल मैच खेलने वाली दुनिया की पहली क्रिकेटर भी बनीं. उनके नाम ये खास रिकॉर्ड दर्ज है. हरमनप्रीत कौर के 200वें टी20 इंटरनेशनल मैच से पहले भारतीय टीम ने उन्हें खास अंदाज में सम्मानित किया. उन्हें 200 नंबर की खास जर्सी और कैप दी गई. इस मौके पर हरमनप्रीत ने अपने क्रिकेट सफर में साथ देने वाले परिवार, दोस्तों, BCCI और टीम की साथी खिलाड़ियों का शुक्रिया किया.

200 मैचों तक कैसे पहुंचीं

हरमनप्रीत ने जून 2009 में इंग्लैंड के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू किया था. इसके बाद उन्होंने भारतीय टीम के लिए लंबे समय तक इस फॉर्मेट में खेलना जारी रखा और 200 मैचों का आंकड़ा पूरा किया.

KBC में क्या था सही जवाब

KBC में पूछे गए इस सवाल का सही जवाब हरमनप्रीत कौर था. टी20 इंटरनेशनल में 200 मैच खेलने की उनकी उपलब्धि भारतीय महिला क्रिकेट के लिए एक खास रिकॉर्ड है.

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