दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने एक विकेट के नुकसान पर 159 रन बना लिए हैं. स्टंप्स तक केएल राहुल और देवदत्त पडिक्कल क्रीज पर डटे रहे. राहुल ने 52 रन बना लिए हैं, जबकि पडिक्कल 16 रन बनाकर उनके साथ दे रहे हैं. दूसरे दिन न्यूजीलैंड की पहली पारी 368 रनों पर समाप्त हुई थी. जवाब में टीम इंडिया के लिए यशस्वी जायसवाल ने 85 रनों की अर्धशतकीय पारी खेली.

दूसरे दिन न्यूजीलैंड ने 243/5 के स्कोर से अपनी पारी को आगे बढ़ाया था. ग्लेन फिलिप्स ने अपने टेस्ट करियर का दूसरा शतक लगाया, वहीं हेनरी निकल्स अंत तक क्रीज पर डटे रहे. दूसरे दिन कीवी टीम ने अपनी पारी में 125 रन और जोड़े. इस तरह न्यूजीलैंड की पहली पारी 368 रनों पर सिमट गई. हेनरी निकल्स 175 रन बनाकर नाबाद लौटे.

न्यूजीलैंड ने बनाए 368 रन

न्यूजीलैंड की पहली पारी 368 रनों पर ऑलआउट हो गई. दूसरे दिन टीम इंडिया को पहली सफलता आकाशदीप ने दिलाई, जिन्होंने ग्लेन फिलिप्स को 118 के स्कोर पर क्लीन बोल्ड कर दिया. कीवी टीम ने अपने आखिरी 5 विकेट महज 82 रनों के भीतर गंवा दिए. आकाशदीप ने इसके अलावा काइल जैमीसन को भी आउट किया.

भारत के लिए सबसे ज्यादा विकेट जसप्रीत बुमराह ने लिए, उन्होंने 4 बल्लेबाजों को आउट किया. आकाशदीप को 3 सफलता मिलीं, अंशुल कंबोज को 2 और प्रसिद्ध कृष्णा सिर्फ एक विकेट ले पाए.

टीम इंडिया ने बनाया दबदबा

वेलिंगटन में खेले जा रहे पहले टेस्ट पर टीम इंडिया दबदबा बना चुकी है. जायसवाल शतक से चूक गए, लेकिन उन्होंने केएल राहुल के साथ मिलकर भारतीय टीम को शानदार शुरुआत दिलाई. दोनों के बीच पहले विकेट के लिए 130 रनों की साझेदारी हुई. जायसवाल का कैच विकेटकीपर ने पकड़ा, वह 85 रन बनाकर आउट हुए. जायसवाल का टेस्ट शतक का इंतजार अब 10 पारियों से चला आ रहा है.

यह भी पढ़ें:

IPL से मुकाबला कर पछता रहा है पाकिस्तान, PSL टीम बेच रहे मालिक ने कबूला