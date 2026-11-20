भारत और न्यूजीलैंड पहले टेस्ट मैच का आज दूसरा दिन है. यह मैच वेलिंगटन पर खेला जा रहा है. हेनरी निकल्स और ग्लेन फिलिप्स ने अब तक न्यूजीलैंड के लिए शतक लगाया है. पहले दिन तक न्यूजीलैंड ने 5 विकेट के नुकसान पर 243 रन बना लिए थे. दूसरे दिन ग्लेन फिलिप्स ने अपने टेस्ट करियर का दूसरा शतक पूरा किया और 118 रनों पर उनकी पारी का अंत हुआ.

हेनरी निकल्स और ग्लेन फिलिप्स की 216 रनों की यादगार पार्टनरशिप का अंत आकाशदीप ने किया. आकाशदीप ने ग्लेन फिलिप्स को क्लीन बोल्ड कर दिया. भारतीय गेंदबाजों ने 70 रन पर न्यूजीलैंड के 5 विकेट चटका लिए थे, लेकिन उसके बाद फिलिप्स और निकल्स ने दमदार खेल दिखाया.

पहले दिन की शुरुआत में नई गेंद से जसप्रीत बुमराह, आकाशदीप और अंशुल कंबोज बहुत घातक सिद्ध हुए थे. दूसरे दिन का खेल खत्म होने से ठीक पहले भारतीय टीम ने दूसरी नई गेंद ली थी, लेकिन नई गेंद से टीम इंडिया को अधिक फायदा नहीं मिला. पहले दिन जब टीम इंडिया ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी, तब मोहम्मद सिराज और रवींद्र जडेजा को प्लेइंग इलेवन से बाहर रखा गया था. अब तक भारत के लिए सबसे सफल गेंदबाज जसप्रीत बुमराह रहे हैं, जिन्होंने 3 विकेट लिए हैं, जबकि आकाशदीप ने 2 और अंशुल कंबोज को एक सफलता मिली है.