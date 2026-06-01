भुवनेश्वर कुमार ने जिस तरीके से आईपीएल 2026 में गेंजबाजी की है उससे ये कयास लगने लगा है कि वो टीम इंडिया में वापसी करने के प्रबल दावेदार हैं. फैन्स एक बार फिर उन्हें टीम इंडिया के लिए खेलते हुए देख सकते हैं. आईपीएल 2026 में 28 विकेट लेने वाले भुवनेश्वर कुमार को लेकर राजीव शुक्ला ने भी एक ऐसा बयान दिया है जिससे चर्चा तेज हो गई है.

IPL 2026 का फाइनल मैच देखकर स्टेडियम से बाहर आ रहे बीसीसीआई उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला से जब पत्रकारों ने भुवनेश्वर कुमार की वापसी को लेकर सवाल किया तो उन्होंने जो जवाब दिया वो वायरल हो गया है. पत्रकारों ने पूछा कि आप इस फाइनल पर क्या कहेंगे ? तब राजीव शुक्ला ने सबसे पहले दोनों टीमों की तारीफ की, लेकिन भुवनेश्वर कुमार का जिक्र अलग से किया. उन्होंने कहा कि बॉलिंग में भुवनेश्वर कुमार का रिवाइवल हुआ है. भुवी ने जिस अंदाज में बॉलिंग की है वो जबरदस्त है. वो पुराने खिलाड़ी हैं, लेकिन जिस तरह से उभर कर सामने आए उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता.

जब उनसे पूछा गया कि इस सीजन की खोज क्या लगती है किस प्लेयर ने सबसे ज्यादा प्रभावित किया है. इस सवाल का जवाब देते हुए राजीव शुक्ला ने कहा कि वैभव सूर्यवंशी, कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि उसने जो करके दिखाया, उससे पूरा देश खुश है. उसकी हर तरफ प्रशंसा हो रही है. हर कोई पसंद कर रहा है. जोर की टक्कर थी. बहुत अच्छा फाइनल हुआ. फाइनल में वही पहुंचते हैं जो अच्छा खेलते हैं. दोनों टीम चैंपियन होने लायक थी. दोनों जबरदस्त थी और खुशी की बात है कि आरसीबी ने लगातार दूसरी बार ये तमगा हासिल किया. उन्हें बहुत-बहुत बधाई. साथ ही साथ गुजरात टाइटंस को भी बहुत बधाई.