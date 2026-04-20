मुंबई इंडियंस की प्लेइंग इलेवन से रोहित शर्मा गायब हैं. वो गुजरात टाइटंस के खिलाफ मैच में नहीं खेलेंगे. ये IPL 2026 में लगातार दूसरा मैच होगा, जब रोहित MI की प्लेइंग इलेवन का हिस्सा नहीं हैं. आखिर 'हिटमैन' को हुआ क्या है, जिसके कारण वो मुंबई के मैचों से गायब हैं. गुजरात के खिलाफ मैच में रोहित इम्पैक्ट खिलाड़ियों की सूची में भी शामिल नहीं हैं.

रोहित शर्मा को क्या हुआ?

दरअसल 12 अप्रैल को मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू का मैच खेला गया था. मुंबई की टीम 241 रनों के लक्ष्य का पीछा कर रही थी. रोहित शर्मा बतौर ओपनर खेलने आए और 13 गेंद में 19 रन बना चुके थे. तभी उन्हें हैमस्ट्रिंग में खिंचाव हुआ, जिसकी वजह से वो रिटायर्ड हर्ट होकर ड्रेसिंग रूम में वापस लौट गए थे. उसके बाद रोहित एक भी मैच नहीं खेले हैं. उसी चोट के कारण वो गुजरात के खिलाफ मैच में भी नहीं खेल रहे हैं.

कब तक आएंगे वापस?

गुजरात टाइटंस के खिलाफ मैच से पूर्व रोहित शर्मा ने नेट्स में अभ्यास शुरू कर दिया था. यहां तक कि MI के गेंदबाजी कोच पारस म्हाम्ब्रे का कहना था कि रोहित पूरी तरह फिट हैं. हालांकि उन्होंने यह पुष्टि नहीं की थी कि रोहित गुजरात के खिलाफ खेलेंगे. मगर उन्होंने रोहित को फिट बताया था. इसके बावजूद उनका प्लेइंग इलेवन में ना होना ऐसा संकेत माना जा सकता है कि मुंबई इंडियंस का मैनेजमेंट, रोहित की फिटनेस को लेकर कोइ रिस्क नहीं लेना चाहता.

रोहित शर्मा ने अब तक IPL 2026 में चार मैच खेलकर 137 रन बनाए हैं. रोहित का व्यक्तिगत प्रदर्शन औसत दर्जे का रहा है, लेकिन उनकी टीम मुंबई इंडियंस बहुत खराब फॉर्म से जूझ रही है. मुंबई अब तक 5 मैचों में केवल एक जीत दर्ज कर पाई है.

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