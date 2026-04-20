हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
क्रिकेटलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्टआईपीएल टीमऑरेंज कैपपर्पल कैप
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026रोहित शर्मा को क्या हुआ है? MI की प्लेइंग इलेवन से क्यों गायब 'हिटमैन'? क्या है वापसी पर ताजा अपडेट

रोहित शर्मा को क्या हुआ है? MI की प्लेइंग इलेवन से क्यों गायब 'हिटमैन'? क्या है वापसी पर ताजा अपडेट

Why Rohit Sharma Not Playing Today: गुजरात टाइटंस के खिलाफ मैच में मुंबई इंडियंस ने रोहित शर्मा को प्लेइंग इलेवन में मौका क्यों नहीं दिया है.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 20 Apr 2026 07:40 PM (IST)
Preferred Sources

मुंबई इंडियंस की प्लेइंग इलेवन से रोहित शर्मा गायब हैं. वो गुजरात टाइटंस के खिलाफ मैच में नहीं खेलेंगे. ये IPL 2026 में लगातार दूसरा मैच होगा, जब रोहित MI की प्लेइंग इलेवन का हिस्सा नहीं हैं. आखिर 'हिटमैन' को हुआ क्या है, जिसके कारण वो मुंबई के मैचों से गायब हैं. गुजरात के खिलाफ मैच में रोहित इम्पैक्ट खिलाड़ियों की सूची में भी शामिल नहीं हैं.

रोहित शर्मा को क्या हुआ?

दरअसल 12 अप्रैल को मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू का मैच खेला गया था. मुंबई की टीम 241 रनों के लक्ष्य का पीछा कर रही थी. रोहित शर्मा बतौर ओपनर खेलने आए और 13 गेंद में 19 रन बना चुके थे. तभी उन्हें हैमस्ट्रिंग में खिंचाव हुआ, जिसकी वजह से वो रिटायर्ड हर्ट होकर ड्रेसिंग रूम में वापस लौट गए थे. उसके बाद रोहित एक भी मैच नहीं खेले हैं. उसी चोट के कारण वो गुजरात के खिलाफ मैच में भी नहीं खेल रहे हैं.

कब तक आएंगे वापस?

गुजरात टाइटंस के खिलाफ मैच से पूर्व रोहित शर्मा ने नेट्स में अभ्यास शुरू कर दिया था. यहां तक कि MI के गेंदबाजी कोच पारस म्हाम्ब्रे का कहना था कि रोहित पूरी तरह फिट हैं. हालांकि उन्होंने यह पुष्टि नहीं की थी कि रोहित गुजरात के खिलाफ खेलेंगे. मगर उन्होंने रोहित को फिट बताया था. इसके बावजूद उनका प्लेइंग इलेवन में ना होना ऐसा संकेत माना जा सकता है कि मुंबई इंडियंस का मैनेजमेंट, रोहित की फिटनेस को लेकर कोइ रिस्क नहीं लेना चाहता.

रोहित शर्मा ने अब तक IPL 2026 में चार मैच खेलकर 137 रन बनाए हैं. रोहित का व्यक्तिगत प्रदर्शन औसत दर्जे का रहा है, लेकिन उनकी टीम मुंबई इंडियंस बहुत खराब फॉर्म से जूझ रही है. मुंबई अब तक 5 मैचों में केवल एक जीत दर्ज कर पाई है.

यह भी पढ़ें:

अगर MI ने हार्दिक पांड्या से छीनी कप्तानी, तो ये 3 खिलाड़ी हो सकते हैं बढ़िया रिप्लेसमेंट, बदलेंगे मुंबई की फूटी किस्मत

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Read More
Published at : 20 Apr 2026 07:20 PM (IST)
Tags :
Rohit SHarma MI Vs GT MUMBAI INDIANS MI Playing 11 IPL 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

आईपीएल 2026
GT vs MI IPL 2026 Live Score: मुंबई का पहला विकेट गिरा, डेब्यूमैन दानिश मालेवार 2 रन बनाकर आउट; रबाडा ने दिया झटका
LIVE: मुंबई का पहला विकेट गिरा, डेब्यूमैन दानिश मालेवार 2 रन बनाकर आउट; रबाडा ने दिया झटका
आईपीएल 2026
रोहित शर्मा को क्या हुआ है? MI की प्लेइंग इलेवन से क्यों गायब 'हिटमैन'? क्या है वापसी पर ताजा अपडेट
रोहित शर्मा को क्या हुआ है? MI की प्लेइंग इलेवन से क्यों गायब 'हिटमैन'? क्या है वापसी पर ताजा अपडेट
आईपीएल 2026
अगर MI ने हार्दिक पांड्या से छीनी कप्तानी, तो ये 3 खिलाड़ी हो सकते हैं बढ़िया रिप्लेसमेंट, बदलेंगे मुंबई की फूटी किस्मत
अगर MI ने हार्दिक पांड्या से छीनी कप्तानी, तो ये 3 खिलाड़ी हो सकते हैं बढ़िया रिप्लेसमेंट
आईपीएल 2026
श्रेयस अय्यर बनें टीम इंडिया के कप्तान या नहीं, क्या चाहते हैं कोच गौतम गंभीर? यहां जानें
श्रेयस अय्यर बनें टीम इंडिया के कप्तान या नहीं, क्या चाहते हैं कोच गौतम गंभीर? यहां जानें
Advertisement

वीडियोज

Dhurandhar: The Revenge के बाद अब Ranveer Singh करेंगे Part 3 पर काम?
Deepika Padukone की Second Pregnancy: कैसे handle करेगी Motherhood और Mega Films?
Bengal Election 2026: बंगाल चुनाव परRajnath Singh का दावा, '4 मई को नई सुबह आएगी' | BJP | TMC
Saas Bahu Aur Saazish: Tulsi Virani सावधान! मौत को मात या खून का नया खेल? Virani परिवार में मचा हड़कंप
Vinfast launches VF MPV 7 at Rs 24.49 Lakh #vinfast #mpv #carlaunch #autolive
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
2020 दिल्ली दंगा केस : उमर खालिद को नहीं मिली राहत, ज़मानत याचिका खारिज करने के आदेश पर दोबारा विचार से सुप्रीम कोर्ट ने किया मना
2020 दिल्ली दंगा केस : उमर खालिद को नहीं मिली राहत, जमानत याचिका खारिज करने के आदेश पर दोबारा विचार से सुप्रीम कोर्ट ने किया मना
बिहार
बंगाल चुनाव पर जीतन राम मांझी ने कर दिया बड़ा दावा, बोले- 'महिला बिल का विरोध NDA को...'
बंगाल चुनाव पर जीतन राम मांझी ने कर दिया बड़ा दावा, बोले- 'महिला बिल का विरोध NDA को...'
आईपीएल 2026
रोहित शर्मा को क्या हुआ है? MI की प्लेइंग इलेवन से क्यों गायब 'हिटमैन'? क्या है वापसी पर ताजा अपडेट
रोहित शर्मा को क्या हुआ है? MI की प्लेइंग इलेवन से क्यों गायब 'हिटमैन'? क्या है वापसी पर ताजा अपडेट
विश्व
Japan Earthquake: भूकंप से जापान में कांपी धरती, 7.4 तीव्रता के झटके किए गए महसूस, सुनामी का अलर्ट
भूकंप से जापान में कांपी धरती, 7.4 तीव्रता के झटके किए गए महसूस, सुनामी का अलर्ट
विश्व
US Iran Peace Talks 2.0: पाकिस्तान पहुंचा अमेरिकी विमान, ईरान बातचीत को नहीं तैयार, ट्रंप की बढ़ने वाली है टेंशन?
पाकिस्तान पहुंचा अमेरिकी विमान, ईरान बातचीत को नहीं तैयार, ट्रंप की बढ़ने वाली है टेंशन?
Results
Jee Main 2026 की फाइनल Answer Key जारी, ऐसे करें स्कोरकार्ड डाउनलोड
Jee Main 2026 की फाइनल Answer Key जारी, ऐसे करें स्कोरकार्ड डाउनलोड
दिल्ली NCR
दिल्ली: प्रीत विहार में पार्किंग विवाद के बीच खूनी खेल! युवक की गोली मारकर हत्या, आरोपी फरार
दिल्ली: प्रीत विहार में पार्किंग विवाद के बीच खूनी खेल! युवक की गोली मारकर हत्या, आरोपी फरार
एग्रीकल्चर
Taiwan Pink Guava: ताइवान के पिंक अमरूद कैसे कर रहे किसानों का फायदा, आधे एकड़ में ही होगी लाखों की कमाई
ताइवान के पिंक अमरूद कैसे कर रहे किसानों का फायदा, आधे एकड़ में ही होगी लाखों की कमाई
ENT LIVE
Deepika Padukone-Ranveer Singh के घर फिर गूंजेगी किलकारी, दूसरी बार बनने जा रहे हैं Parents
Deepika Padukone-Ranveer Singh के घर फिर गूंजेगी किलकारी, दूसरी बार बनने जा रहे हैं Parents
ENT LIVE
Sambhavam Adhyayam Onnu Movie Review: दिमाग हिला देने वाली Mystery Thriller Film
Sambhavam Adhyayam Onnu Movie Review: दिमाग हिला देने वाली Mystery Thriller Film
ENT LIVE
Matka King Review: Vijay Varma की सबसे कमजोर Series, कहानी में नहीं दिखा दम
Matka King Review: Vijay Varma की सबसे कमजोर Series, कहानी में नहीं दिखा दम
ENT LIVE
Bhooth Bangla Review: पुरानी style की entertaining film, Akshay Kumar और Priyadarshan का हुआ Reunion
Bhooth Bangla Review: पुरानी style की entertaining film, Akshay Kumar और Priyadarshan का हुआ Reunion
ENT LIVE
Toaster Review: राजकुमार राव, सान्या मल्होत्रा | Comedy, Crime और Thrill के मजेदार तड़का वाली फिल्म
Toaster Review: राजकुमार राव, सान्या मल्होत्रा | Comedy, Crime और Thrill के मजेदार तड़का वाली फिल्म
Embed widget