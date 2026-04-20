अगर MI ने हार्दिक पांड्या से छीनी कप्तानी, तो ये 3 खिलाड़ी हो सकते हैं बढ़िया रिप्लेसमेंट

मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पांड्या लगातार निशाने पर हैं. IPL 2026 में मुंबई ने उनकी कप्तानी में केवल एक जीत दर्ज की है. 5 में से चार मुकाबले हार चुकी MI अभी पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे मौजूद है. पूर्व क्रिकेटर आकाश चोपड़ा ने हार्दिक की कप्तानी और उनकी व्यक्तिगत फॉर्म पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं.

IPL 2026 में हार्दिक पांड्या ने 4 मैचों में केवल 81 रन बनाए हैं और गेंदबाजी में मात्र 2 विकेट ले पाए हैं. बतौर कप्तान लिए गए फैसलों के कारण उनकी अलग से आलोचना हो ही रही है. इस सबके बीच उन्हें कप्तानी से हटाए जाने की मांग ने जोर पकड़ा हुआ है. यहां जान लीजिए अगर मुंबई टीम हार्दिक को कप्तानी से हटाने का निर्णय लेती है तो कौन से तीन खिलाड़ी उन्हें रिप्लेस कर सकते हैं.

सूर्यकुमार यादव

सूर्यकुमार यादव ने कुछ हफ्तों पहले ही अपनी कप्तानी में भारत को टी20 वर्ल्ड कप विजेता बनाया है. बतौर भारतीय कप्तान टी20 में उनका जीत प्रतिशत 82 का है, जो वाकई अविश्वसनीय रहा है. सूर्या की व्यक्तिगत फॉर्म बेहद खराब चल रही है, लेकिन उनका कप्तानी रिकॉर्ड बेहद शानदार रहा है. वो MI की किस्मत बदलने की काबिलियत रखते हैं.

जसप्रीत बुमराह

जसप्रीत बुमराह ने कभी मुंबई इंडियंस की कप्तानी नहीं की है. मगर वो टी20 में दो मैचों में टीम इंडिया की कमान संभाल चुके हैं और भारत उन दोनों मुकाबलों को जीता था. इसके अलावा टेस्ट क्रिकेट में भी फैंस उनकी कप्तानी की झलक देख चुके हैं. बुमराह एक ऐसा विकल्प भी हैं, जिन्हें मुंबई कम से कम 4-5 साल तक कप्तानी के विकल्प के रूप में देख सकती है.

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मिचेल सैंटनर

इस सूची में रोहित शर्मा का नाम भी हो सकता था, लेकिन 2024 में उन्हीं को हटाकर MI ने हार्दिक को टीम की कमान सौंपी थी. IPL 2026 में केवल सनराइजर्स हैदराबाद ऐसी टीम है जिसका कप्तान विदेशी खिलाड़ी (पैट कमिंस) है. हालांकि वो अभी चोटिल हैं, इसलिए SRH की कप्तानी ईशान किशन संभाल रहे हैं. मुंबई टीम की कमान नियमित रूप से किसी विदेशी प्लेयर ने नहीं संभाली है, लेकिन सैंटनर एक विश्वसनीय कप्तान साबित हो सकते हैं, जिन्होंने न्यूजीलैंड को टी20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल तक पहुंचाया था.

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