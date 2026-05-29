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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026ऋषभ पंत ने अचानक छोड़ी LSG की कप्तानी, जानें क्यों लिया इतना बड़ा फैसला?

ऋषभ पंत ने अचानक छोड़ी LSG की कप्तानी, जानें क्यों लिया इतना बड़ा फैसला?

Why Rishabh Pant Quits LSG Captaincy: ऋषभ पंत ने लखनऊ सुपर जायंट्स की कप्तानी से इस्तीफा दे दिया है. पंत को आईपीएल 2025 से ठीक पहले लखनऊ टीम का कप्तान नियुक्त किया गया था.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 29 May 2026 06:12 PM (IST)
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27 करोड़ी ऋषभ पंत अब लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान नहीं रहे हैं. शुक्रवार को LSG फ्रेंचाइजी ने स्टेटमेंट जारी कर इसकी पुष्टि की. पंत ने खुद कप्तानी से इस्तीफे का ऑफर सामने रखा था, जिसे लखनऊ मैनेजमेंट ने स्वीकार कर लिया है. पंत 2025 में टीम के कप्तान नियुक्त किए गए थे, लेकिन अब सवाल है कि अगले सीजन किस खिलाड़ी को टीम की कमान सौंपी जाएगी.

आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन में लखनऊ सुपर जायंट्स ने ऋषभ पंत को 27 करोड़ रुपये की बोली लगाकर खरीदा था. उसी सीजन उन्हें टीम की कप्तानी मिली, लेकिन टीम पॉइंट्स टेबल में सातवें स्थान पर रही. 2026 सीजन में लखनऊ टीम का और भी बुरा हाल हुआ, क्योंकि वह अंक तालिका में सबसे निचले पायदान पर रही.

क्यों छोड़ी कप्तानी?

एक तरफ हार्दिक पांड्या चर्चा में हैं. मीडिया रिपोर्ट्स अनुसार बतौर कप्तान खराब प्रदर्शन के बाद हार्दिक मानसिक तनाव से जूझ रहे हैं और MI टीम छोड़ने का मन बना चुके हैं. कुछ वही स्थिति ऋषभ पंत के साथ भी हो सकती है. एक तरफ 27 करोड़ी होने का दबाव और दूसरी ओर बतौर कप्तान पंत 2025 और 2026, दोनों सीजन में अपनी टीम को प्लेऑफ तक नहीं ले जा पाए.

ऋषभ पंत की चिंताएं यहीं तक सीमित नहीं हैं, क्योंकि LSG टीम में आने के बाद उनके व्यक्तिगत प्रदर्शन पर भी गहरा असर पड़ा है. आईपीएल 2026 में उन्होंने 14 मैचों में 312 रन बनाए और औसत केवल 28.36 का रहा. पूरे सीजन में पंत सिर्फ एक अर्धशतक लगा पाए. इससे पहले आईपीएल 2025 में भी पंत केवल 269 रन बना पाए थे. गिरता प्रदर्शन और टीम मैनेजमेंट की उम्मीदों का भार ही वह वजह हो सकती है, जिससे पंत ने कप्तानी छोड़ने का फैसला लिया.

यह भी पढ़ें: IPL 2026 में लखनऊ का खराब प्रदर्शन, ऋषभ पंत ने छोड़ी कप्तानी; LSG ने किया एलान

कोच टॉम मूडी ने क्या कहा

लखनऊ सुपर जायंट्स के कोच टॉम मूडी ने इस विषय पर बयान देते हुए कहा - ऋषभ पंत ने खुद फ्रेंचाइजी के सामने कप्तानी छोड़ने का ऑफर रखा था और टीम मैनेजमेंट ने सम्मानपूर्वक उनकी मांग को स्वीकार कर लिया है. ऐसे फैसले लेना कभी आसान नहीं होता है.

यह भी पढ़ें:

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 29 May 2026 06:12 PM (IST)
Tags :
LSG LUCKNOW SUPER GIANTS RISHABH PANT IPL 2026
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