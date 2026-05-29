ऋषभ पंत ने अचानक छोड़ी LSG की कप्तानी, जानें क्यों लिया इतना बड़ा फैसला?

27 करोड़ी ऋषभ पंत अब लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान नहीं रहे हैं. शुक्रवार को LSG फ्रेंचाइजी ने स्टेटमेंट जारी कर इसकी पुष्टि की. पंत ने खुद कप्तानी से इस्तीफे का ऑफर सामने रखा था, जिसे लखनऊ मैनेजमेंट ने स्वीकार कर लिया है. पंत 2025 में टीम के कप्तान नियुक्त किए गए थे, लेकिन अब सवाल है कि अगले सीजन किस खिलाड़ी को टीम की कमान सौंपी जाएगी.

आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन में लखनऊ सुपर जायंट्स ने ऋषभ पंत को 27 करोड़ रुपये की बोली लगाकर खरीदा था. उसी सीजन उन्हें टीम की कप्तानी मिली, लेकिन टीम पॉइंट्स टेबल में सातवें स्थान पर रही. 2026 सीजन में लखनऊ टीम का और भी बुरा हाल हुआ, क्योंकि वह अंक तालिका में सबसे निचले पायदान पर रही.

क्यों छोड़ी कप्तानी?

एक तरफ हार्दिक पांड्या चर्चा में हैं. मीडिया रिपोर्ट्स अनुसार बतौर कप्तान खराब प्रदर्शन के बाद हार्दिक मानसिक तनाव से जूझ रहे हैं और MI टीम छोड़ने का मन बना चुके हैं. कुछ वही स्थिति ऋषभ पंत के साथ भी हो सकती है. एक तरफ 27 करोड़ी होने का दबाव और दूसरी ओर बतौर कप्तान पंत 2025 और 2026, दोनों सीजन में अपनी टीम को प्लेऑफ तक नहीं ले जा पाए.

ऋषभ पंत की चिंताएं यहीं तक सीमित नहीं हैं, क्योंकि LSG टीम में आने के बाद उनके व्यक्तिगत प्रदर्शन पर भी गहरा असर पड़ा है. आईपीएल 2026 में उन्होंने 14 मैचों में 312 रन बनाए और औसत केवल 28.36 का रहा. पूरे सीजन में पंत सिर्फ एक अर्धशतक लगा पाए. इससे पहले आईपीएल 2025 में भी पंत केवल 269 रन बना पाए थे. गिरता प्रदर्शन और टीम मैनेजमेंट की उम्मीदों का भार ही वह वजह हो सकती है, जिससे पंत ने कप्तानी छोड़ने का फैसला लिया.

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कोच टॉम मूडी ने क्या कहा

लखनऊ सुपर जायंट्स के कोच टॉम मूडी ने इस विषय पर बयान देते हुए कहा - ऋषभ पंत ने खुद फ्रेंचाइजी के सामने कप्तानी छोड़ने का ऑफर रखा था और टीम मैनेजमेंट ने सम्मानपूर्वक उनकी मांग को स्वीकार कर लिया है. ऐसे फैसले लेना कभी आसान नहीं होता है.

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