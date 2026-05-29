GT और RR के क्वालीफायर-2 में 40% बारिश के चांस, रद्द हुआ मैच तो किसे मिलेगा फाइनल का टिकट?

आईपीएल 2026 के दूसरे क्वालीफायर में आज (29 मई) गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स की टीमें न्यू चंडीगढ़ के महाराजा यादविन्द्र सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम पर आमने-सामने होंगी. यह एक नॉकआउट मुकाबला है, जिसमें जीत हासिल करने वाली टीम फाइनल में जगह बनाएगी और हारने वाली टीम बाहर हो जाएगी. लेकिन अगर मैच बारिश के कारण बेनतीजा रहा, तो फिर कौन सी टीम फाइनल में जगह बनाएगी? चंडीगढ़ में 40% बारिश के आसार हैं. ऐसे में यह सवाल और भी अहम हो जाता है.

मैच के दौरान बारिश के आसार

मुकाबले की शुरुआत 7:30 बजे से होगी. टॉस आधा घंटा पहले 7 बजे होगा. टॉस से करीब आधा घंटा पहले 6:30 बजे से रात में 11:30 बजे तक चंडीगढ़ में बारिश के आसार हैं. लिहाजा मैच में बारिश का दखल देखने को मिल सकता है. बारिश के चलते मैच रद्द भी हो सकता है. नतीजा निकालने के लिए कम से कम दोनों टीमों के बीच 5-5 ओवर का मैच होना जरूरी है.

मैच रद्द होने पर किस टीम को फाइनल में मिलेगी जगह?

अब आइए जानते हैं कि मैच रद्द होने की स्थिति में कौन सी टीम को फाइनल की टिकट दी जाएगी? आईपीएल नियमों के मुताबिक, ऐसी स्थिति में प्वाइंट्स टेबल में ऊपर रहने वाली टीम को आगे बढ़ा दिया जाता है. लिहाजा क्वालीफायर-2 में अगर ऐसी स्थिति आती है, तो फिर शुभमन गिल की कप्तानी वाली गुजरात टाइटंस को फाइनल का टिकट मिल जाएगा. गुजरात प्वाइंट्स टेबल में दूसरे और राजस्थान चौथे नंबर पर है.

क्वालीफायर-1 में हार चुकी है गुजरात

पहला क्वालीफायर गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच खेला गया था. मुकाबले में बेंगलुरु ने जीत हासिल करके डायरेक्ट फाइनल में जगह बना ली थी. वहीं हारने वाली गुजरात क्वालीफायर-2 में पहुंच गई. अगर आज बारिश की वजह से मैच बेनतीजा रहता है, तो फिर गुजरात प्लेऑफ में बगैर कोई मैच जीते ही फाइनल में पहुंच जाएगी.

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