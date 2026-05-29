IPL 2026 में लखनऊ का खराब प्रदर्शन, ऋषभ पंत ने छोड़ी कप्तानी; LSG ने किया एलान

ऋषभ पंत ने IPL 2026 के बाद लखनऊ सुपर जायंट्स की कप्तानी छोड़ दी है. शुक्रवार (29 मई) को फ्रेंचाइजी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर करते हुए पंत को कप्तानी से हटाए जाने की जानकारी शेयर की. रिलीज में बताया गया कि पंत ने खुद कप्तानी से हटाने का फैसला किया है.

लखनऊ के जरिए जारी की गई रिलीज में लिखा गया, "लखनऊ सुपर जायंट्स औपचारिक घोषणा करना चाहती है कि ऋषभ पंत ने फ्रेंचाइजी से खुद को कप्तानी की ड्यूटी से मुक्त करने की दरख्वास्त की और फ्रेंचाइजी ने उनकी दरख्वास्त को तत्काल प्रभाव से कबूल कर लिया है."

टीम डायरेक्टर ने क्या कहा?

पंत के कप्तानी छोड़ने को लेकर लखनऊ के टीम डायरेक्टर टॉम मूडी ने कहा, "ऋषभ अपनी रिक्वेस्ट के साथ फ्रेंचाइजी के पास आए और हमने सम्मान के साथ उसको कबूल कर लिया. ऐसे फैसले कभी आसान नहीं होते हैं. पंत हमारे लिए ड्रेसिंग रूम में बतौर कप्तान जो कुछ भी लेकर आए हम उसके लिए आभारी हैं

लखनऊ के साथ जुड़े रहेंगे पंत

फिलहाल तो रिलीज से यही जाहिर होता है कि पंत ने सिर्फ कप्तानी छोड़ी है, वह खिलाड़ी के रूप में लखनऊ से जुड़े रहेंगे. हालांकि पंत का टीम के साथ रहने का अंतिम फैसला अगले सीजन के लिए जारी होने वाली रिटेन और रिलीज खिलाड़ियों की लिस्ट के बाद होगा.

पंत की कप्तानी में लखनऊ का खराब प्रदर्शन

2026 के सीजन में पंत की कप्तानी वाली लखनऊ काफी खराब प्रदर्शन करती हुई नजर आई. लखनऊ सबसे पहले एलिमिनेट होने वाली टीमों में से एक रही. फ्रेंचाइजी ने 14 लीग मैचों में सिर्फ 4 में जीत हासिल की. बाकी के 10 मैचों में लखनऊ को हार का सामना करना पड़ा. टीम प्वाइंट्स टेबल में 10वें पायदान पर रही. लिहाजा सीजन में लखनऊ का सबसे खराब प्रदर्शन रहा.

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