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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026'IPL ने मेरा करियर बर्बाद...', RCB के पूर्व खिलाड़ी का हैरतअंगेज दावा, जो कहा आपको जरूर जानना चाहिए

'IPL ने मेरा करियर बर्बाद...', RCB के पूर्व खिलाड़ी का हैरतअंगेज दावा, जो कहा आपको जरूर जानना चाहिए

RCB के लिए खेल चुके इंग्लैंड के एक दिग्गज खिलाड़ी ने दावा किया है कि IPL की वजह से उनका करियर बर्बाद हो गया. ये दिग्गज आईपीएल में तीन टीमों के लिए खेल चुका है.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 06 Apr 2026 05:43 PM (IST)
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Kevin Pietersen IPL Career: इंग्लैंड क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान केविन पीटरसन ने बहुत बड़ा खुलासा किया है. पीटरसन ने दावा किया कि IPL ने उनका करियर खत्म कर दिया. दरअसल दिग्गज क्रिकेटर ने उन दिनों पर प्रकाश डाला जब इंडियन प्रीमियर लीग में खेलने के कारण उनके ECB के साथ रिश्तों पर असर पड़ने लगा था. पीटरसन ने यह भी दावा किया कि उनके त्यागों के कारण ही आज इंग्लैंड के खिलाड़ी आईपीएल में बिना कोई रोक-टोक खेल पाते हैं.

IPL ने मेरा करियर खत्म कर दिया

पॉडकास्टर रणवीर इलाहाबादिया से बातचीत में केविन पीटरसन ने उन दिनों की बात की जब ECB सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट में आने वाले खिलाड़ियों को IPL में भेजने का अनिच्छुक था. उन्होंने बताया कैसे आईपीएल में खेलने के कारण उनके अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट करियर का पतन शुरू हुआ था.

केविन पीटरसन ने कहा, "मैंने कई बड़े त्याग किए, मेरा करियर खत्म हो गया. यही कारण था कि बोर्ड में सब मेरे खिलाफ हो गए थे." उन्होंने यह बयान उस सवाल पर दिया, जिसमें उनसे पूछा गया था कि आज IPL में खेल रहे इंग्लैंड के खिलाड़ियों पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है.

इंग्लैंड टीम का हिस्सा रहते IPL में खेलने के कारण उनके ECB अधिकारियों के साथ रिश्ते बिगड़ने लगे थे. पूरे क्रिकेट जगत में पीटरसन और ईसीबी के मुद्दे ने हलचल मचा दी थी. पीटरसन ने अपने 104 मैचों के टेस्ट करियर में 8,181 रन बनाए. मगर पीटरसन का मानना है कि IPL के चलते उनका करियर दूसरी दिशा में चला गया और उनका करियर 12-13 हजार टेस्ट रनों के साथ समाप्त होना चाहिए था.

पीटरसन का कहना है कि उनके इंडियन प्रीमियर लीग में खेलने के कड़े फैसले का ही नतीजा है कि आज इंग्लैंड के क्रिकेटर बिना रोक-टोक IPL में खेल पा रहे हैं. 

केविन पीटरसन का IPL करियर

केविन पीटरसन अपने IPL करियर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू, दिल्ली डेयरडेविल्स और राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स के लिए खेले. अपने 36 मैचों के IPL करियर में उन्होंने 1,001 रन बनाए. उन्होंने एक शतक और 4 फिफ्टी भी लगाईं.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 06 Apr 2026 05:43 PM (IST)
Tags :
Kevin Pietersen IPL IPL 2026
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