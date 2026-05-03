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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026टॉस के बाद शुभमन गिल से शादी को लेकर पूछा गया सवाल, जानें क्या बोले गुजरात टाइटंस के कप्तान

टॉस के बाद शुभमन गिल से शादी को लेकर पूछा गया सवाल, जानें क्या बोले गुजरात टाइटंस के कप्तान

Shubman Gill Wedding: IPL 2026 में शुभमन गिल से पूछा गया कि शादी करने पर उनका क्या विचार है? जानिए गुजरात टाइटंस के कप्तान का शादी पर क्या कहना है.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 03 May 2026 08:56 PM (IST)
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शुभमन गिल युवा हैं, हैंडसम हैं, काफी लोकप्रिय होने के साथ-साथ क्रिकेट की दुनिया में सेलिब्रिटी का दर्ज भी हासिल कर चुके हैं. गिल के फैंस जरूर जानना चाहेंगे कि उनका शादी करने पर क्या विचार है? फैंस की तरफ से यह सवाल कमेंटेटर डैनी मॉरिसन ने पूछा. दरअसल पंजाब किंग्स के खिलाफ मुकाबले से पहले टॉस के समय शुभमन गिल से पूछा गया कि क्या वे शादी करने का विचार कर रहे हैं. इस पर गिल का रिएक्शन चर्चा का केंद्र बन गया है.

शादी करने पर क्या विचार है?

आमतौर पर प्री-मैच या पोस्ट-मैच प्रेजेंटेशन में इस तरह के सवाल नहीं पूछे जाते हैं. मगर डैनी मॉरिसन ने शुभमन गिल से शादी पर सवाल पूछकर ना केवल गिल बल्कि फैंस को भी चौंका दिया. इस सवाल काअ जवाब देने से पहले गिल कुछ क्षण के लिए चुप हो गए थे. मगर उन्होंने शादी करने की किसी भी अफवाह को खारिज कर दिया.

डैनी मॉरिसन ने पूछा कि आने वाले समय में किसी की शादी करने की खबर नहीं है. क्या ऐसा कुछ है, जो हम सबको जानना चाहिए. गिल ने जवाब दिया, "नहीं ऐसा कुछ नहीं है."

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गिल ने किया था बड़ा खुलासा

शुभमन गिल ने पिछले साल एक मीडिया इन्टरव्यू में रिलेशनशिप पर खुलकर बात की थी. गिल ने उन अफवाहों पर निशाना साधा था, जिनमें गिल के रिलेशनशिप को लेकर अलग-अलग तरह के दावे किए गए थे. गिल ने बताया था कि वे 3 साल से सिंगल हैं और ऐसे-ऐसे लोगों के साथ उनका नाम जोड़ा गया, जिनसे वे जीवन में कभी मिले तक नहीं हैं.

IPL 2026 की बात करें तो शुभमन गिल ने दमदार प्रदर्शन किया है और अब तक 9 मैचों में 373 रन बना चुके हैं. उनकी कप्तानी में गुजरात पॉइंट्स टेबल में पांचवें स्थान पर मौजूद है.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 03 May 2026 08:56 PM (IST)
Tags :
Gujarat Titans SHUBMAN GILL IPL 2026
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