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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026Shreyas Iyer Statement: 'हम जीतेंगे ट्रॉफी', श्रेयस अय्यर ने कर दिया एलान, सभी 9 टीमों को दी खुली चेतावनी; जानें क्या कहा

Shreyas Iyer Statement: 'हम जीतेंगे ट्रॉफी', श्रेयस अय्यर ने कर दिया एलान, सभी 9 टीमों को दी खुली चेतावनी; जानें क्या कहा

Shreyas Iyer Statement: पंजाब किंग्स IPL 2026 में एकमात्र ऐसी टीम है, जिसने अभी तक एक भी मैच नहीं हारा है. टीम के कप्तान श्रेयस अय्यर ने कहा, 'हमारा मिशन ट्रॉफी उठाना है.'

By : शिवम | Updated at : 18 Apr 2026 07:22 PM (IST)
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पंजाब किंग्स का सफर IPL 2026 में अभी तक शानदार रहा है. श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली PBKS एकमात्र ऐसी टीम है, जिसे कोई नहीं हरा पाया है. हालांकि टीम का एक मैच बारिश में रद्द हो गया था, जिसकी वजह से उन्हें KKR से अंक बांटना पड़ा था. अय्यर की कप्तानी में पंजाब अलग ही नजर आ रही है, सिर्फ जारी संस्करण में नहीं बल्कि पिछले साल भी टीम अच्छा कर रही थी और फाइनल तक पहुंची थी. लेकिन इस बार अय्यर चाहते हैं कि पंजाब अपनी पहली ट्रॉफी जीते. उन्होंने बताया कि उन्हें पहले सरपंच का सही मतलब नहीं पता था, फिर उन्होंने अपने साथी खिलाड़ियों से पूछा.

जियोहॉटस्टार के एक शो पर श्रेयस अय्यर ने बताया कि उन्हें पंजाब किंग्स के फैंस सरपंच सरपंच कहकर पुकारते थे. पहले मुझे इसका सही मतलब नहीं पता था. उन्होंने कहा, "ये नाम मुझे पसंद है. पंजाब किंग्स में जब मैं आया था तब मुझे इसका मतलब नहीं पता था और ये टैग आया कैसे? फिर मैंने अपनी टीम के खिलाड़ियों से इसका सही मतलब पूछा तो उन्होंने बताया कि सरपंच का मतलब ग्रुप का या जिले का मुखिया होता है."

IPL ट्रॉफी उठाना टारगेट

इंडियन प्रीमियर लीग 2026 में अय्यर का लक्ष्य पंजाब किंग्स को उनकी पहली ट्रॉफी जिताना है. उन्होंने कहा, "हमारा लक्ष्य ट्रॉफी जीतना है. मेरा मानना है कि आपको वर्तमान में रहना होगा, जितना पल आपके हाथ में है, उस पर नियंत्रण रखन पाएंगे और तेजी से आगे बढ़ना है. बहुत आगे के बारे में नहीं सोचना, मैं अपने खिलाड़ियों से भी यही बोलता हूं कि हम अपने लिए खेल रहे हैं न कि विरोधी टीम के खिलाफ. हम चाहते हैं कि प्रत्येक दिन सुधर करें और सुनिश्चित करना चाहते हैं कि हम अपना सर्वश्रेष्ठ दे रहे हैं."

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श्रेयस अय्यर ने अपनी कप्तानी में 2024 में कोलकाता नाइट राइडर्स को चैंपियन बनाया था, लेकिन उसके बाद भी KKR ने उन्हें रिटेन नहीं किया. 2025 के लिए पंजाब किंग्स ने उन्हें ऑक्शन में खरीदा और उन्हें अपना कप्तान नियुक्त किया. पहले ही सीजन उन्होंने पंजाब को फाइनल तक पहुंचाया, हालांकि वह फाइनल हार गए लेकिन जीत का अंतर बहुत कम था. एक बार फिर पंजाब सकारात्मक रूप से आगे बढ़ रही है.

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IPL 2026 में पंजाब किंग्स

पंजाब किंग्स ने आईपीएल 2026 में खेले 5 में से 4 मैच जीते हैं, टीम का एक मैच बारिश में धुल गया था. 9 अंक और +1.067 की नेट रन रेट के साथ पंजाब अंक तालिका में पहले स्थान पर है. पंजाब का अगला मैच रविवार को लखनऊ सुपर जायंट्स के साथ है.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
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Published at : 18 Apr 2026 07:22 PM (IST)
Tags :
PBKS SHREYAS IYER INDIAN PREMIER LEAGUE IPL 2026 PUNJAB KINGS
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