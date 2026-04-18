अजिंक्य रहाणे की कप्तानी वाली कोलकाता नाइट राइडर्स अभी तक IPL 2026 में एक भी मैच नहीं जीत सकी है. शुक्रवार को हुए मैच नंबर-25 में गुजरात टाइटंस ने कोलकाता को 5 विकेट से हरा दिया, जिसके बाद बतौर कप्तान रहाणे के नाम एक शर्मनाक रिकॉर्ड दर्ज हो गया.

अजिंक्य रहाणे भी जानते हैं कि अब वह कोई बहाना नहीं बना सकते, उन्हें हार की जिम्मेदारी लेनी होगी क्योंकि टीम 6 में से 5 मैच हार चुकी है. वो तो एक पॉइंट टीम को मैच रद्द (बनाम पंजाब किंग्स) होने की वजह से मिल गया, नहीं तो उस मुकाबले में भी टीम ने जल्दी ही 2 विकेट गंवा दिए थे. अब KKR की मुश्किलें बढ़ती जा रही है, उनके प्लेऑफ की दौड़ से बाहर होने का खतरा बन रहा है.

कोलकाता नाइट राइडर्स ने 2025 में अजिंक्य रहाणे को कप्तान नियुक्त किया था. रहाणे की कप्तानी में KKR का पहला साल भी अच्छा नहीं रहा था. 2025 में टीम लीग स्टेज से बाहर हो गई थी, उन्होंने 14 में से सिर्फ 5 मैच जीते थे. ऐसा माना जा रहा था कि IPL 2026 के लिए फ्रेंचाइजी अपने कप्तान को बदल सकती है, लेकिन उन्होंने रहाणे पर भी भरोसा जताया. अब कोलकाता एक बार फिर लीग स्टेज से बाहर होने की दिशा में बढ़ रही है.

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रहाणे के नाम दर्ज शर्मनाक रिकॉर्ड

अजिंक्य रहाणे IPL इतिहास में सबसे कम जीत प्रतिशत (कम से कम 25 मैचों में कप्तानी करने वाले कप्तानों में) वाले कप्तान बन गए हैं. पहले ये अनचाहा रिकॉर्ड श्रीलंका के महेला जयवर्धने के नाम था.

अजिंक्य रहाणे ने आईपीएल में कुल 44 मैचों में कप्तानी की है, जिसमें से सिर्फ 14 जीते हैं. वह कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए 19 मैचों में कप्तानी कर चुके हैं, जिसमें से 12 मैच टीम हार चुकी है. रहाणे का जीत प्रतिशत 26.31% है, जो सभी कप्तानों में सबसे खराब है.

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अजिंक्य रहाणे का प्रदर्शन

IPL 2026 में अजिंक्य रहाणे के प्रदर्शन की बात करें तो बल्ले से भी वह कुछ खास नहीं कर पाए हैं. शुक्रवार को गुजरात टाइटंस के खिलाफ तो वह खाता भी नहीं खोल सके. उन्होंने सिर्फ पहले मैच में अर्धशतक जड़ा था, जब मुंबई इंडियंस के खिलाफ उन्होंने 67 रन बनाए थे. SRH और PBKS के खिलाफ उन्होंने 8-8 रन बनाए थे. CSK के खिलाफ वह 28 रन बना पाए थे. 6 पारियों में उन्होंने 152 रन बनाए हैं.