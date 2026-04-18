Royal Challengers Bengaluru vs Delhi Capitals Scorecard: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 180 रन बना लिए हैं. बेंगलुरू की टीम चिन्नास्वामी स्टेडियम में पिछले 6 मुकाबलों में एक भी नहीं हारी है, लेकिन आज बेंगलुरू के धुरंधर दिल्ली कैपिटल्स के गेंदबाजी जाल में फंसते दिखे. टिम डेविड ने केवल 26 रन बनाए, लेकिन एक ऐतिहासिक कीर्तिमान रच दिया है. दूसरी ओर फिल साल्ट ने दमदार अर्धशतक लगाया, लेकिन विराट कोहली फ्लॉप रहे.

टिम डेविड ने रचा इतिहास, साल्ट की तबाही

टिम डेविड ने इस मुकाबले में 17 गेंद खेलकर 26 रन बनाए. इस छोटी सी पारी के दौरान उन्होंने अपने IPL करियर में 1000 रन पूरे कर लिए हैं. गेंदों के लिहाज से डेविड आईपीएल में दूसरे सबसे तेज एक हजार रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. डेविड ने 560 गेंदों में एक हजार रन पूरे किए. उनसे आगे सिर्फ आन्द्रे रसेल हैं, जिन्होंने 545 गेंदों में एक हजार रन पूरे कर लिए थे.

इस बार फिल साल्ट ने तबाही मचाते हुए 38 गेंद में 63 रनों की दमदार अर्धशतकीय पारी खेली. विराट कोहली और देवदत्त पडिक्कल क्रमशः 19 रन और 18 रन बनाकर आउट हो गए. वहीं फॉर्म में चल रहे कप्तान रजत पाटीदार भी फ्लॉप रहे, जिन्होंने केवल 8 रन बनाए.

आखिरी 7 ओवर में सिर्फ 45 रन

एक समय RCB ने 13 ओवरों में 4 विकेट के नुकसान पर 132 रन बना लिए थे. यहीं से दिल्ली कैपिटल्स के गेंदबाजों ने लगाम कसनी शुरू की. अंतिम 7 ओवरों में बेंगलुरू की टीम केवल 45 रन बना सकी और 4 विकेट भी खो दिए. कहां बेंगलुरू की टीम 200 के सपने देख रही थी, लेकिन दिल्ली की ओर से कसी हुई गेंदबाजी के चलते बेंगलुरू की टीम उस आंकड़े से बहुत दूर रह गई.

दिल्ली कैपिटल्स के लिए कप्तान अक्षर पटेल, कुलदीप यादव और लुंगी एनगिडी ने 2-2 विकेट चटकाए. वहीं मुकेश कुमार भी एक विकेट लेने में कामयाब रहे.

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