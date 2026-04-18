हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
क्रिकेटलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्टआईपीएल टीमऑरेंज कैपपर्पल कैप
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026टिम डेविड ने रचा इतिहास, फिल साल्ट के तूफान के बाद भी RCB से बने सिर्फ 175 रन, दिल्ली के जाल में फंसी बेंगलुरू

टिम डेविड ने रचा इतिहास, फिल साल्ट के तूफान के बाद भी RCB से बने सिर्फ 175 रन, दिल्ली के जाल में फंसी बेंगलुरू

DC vs RCB Score IPL 2026: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 175 रन बनाए हैं. अंतिम 7 ओवरों में बेंगलुरू की टीम सिर्फ 43 रन बना सकी. टिम डेविड ने इतिहास रच दिया है.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 18 Apr 2026 05:31 PM (IST)
Preferred Sources

Royal Challengers Bengaluru vs Delhi Capitals Scorecard: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 180 रन बना लिए हैं. बेंगलुरू की टीम चिन्नास्वामी स्टेडियम में पिछले 6 मुकाबलों में एक भी नहीं हारी है, लेकिन आज बेंगलुरू के धुरंधर दिल्ली कैपिटल्स के गेंदबाजी जाल में फंसते दिखे. टिम डेविड ने केवल 26 रन बनाए, लेकिन एक ऐतिहासिक कीर्तिमान रच दिया है. दूसरी ओर फिल साल्ट ने दमदार अर्धशतक लगाया, लेकिन विराट कोहली फ्लॉप रहे.

टिम डेविड ने रचा इतिहास, साल्ट की तबाही

टिम डेविड ने इस मुकाबले में 17 गेंद खेलकर 26 रन बनाए. इस छोटी सी पारी के दौरान उन्होंने अपने IPL करियर में 1000 रन पूरे कर लिए हैं. गेंदों के लिहाज से डेविड आईपीएल में दूसरे सबसे तेज एक हजार रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. डेविड ने 560 गेंदों में एक हजार रन पूरे किए. उनसे आगे सिर्फ आन्द्रे रसेल हैं, जिन्होंने 545 गेंदों में एक हजार रन पूरे कर लिए थे.

इस बार फिल साल्ट ने तबाही मचाते हुए 38 गेंद में 63 रनों की दमदार अर्धशतकीय पारी खेली. विराट कोहली और देवदत्त पडिक्कल क्रमशः 19 रन और 18 रन बनाकर आउट हो गए. वहीं फॉर्म में चल रहे कप्तान रजत पाटीदार भी फ्लॉप रहे, जिन्होंने केवल 8 रन बनाए.

आखिरी 7 ओवर में सिर्फ 45 रन

एक समय RCB ने 13 ओवरों में 4 विकेट के नुकसान पर 132 रन बना लिए थे. यहीं से दिल्ली कैपिटल्स के गेंदबाजों ने लगाम कसनी शुरू की. अंतिम 7 ओवरों में बेंगलुरू की टीम केवल 45 रन बना सकी और 4 विकेट भी खो दिए. कहां बेंगलुरू की टीम 200 के सपने देख रही थी, लेकिन दिल्ली की ओर से कसी हुई गेंदबाजी के चलते बेंगलुरू की टीम उस आंकड़े से बहुत दूर रह गई.

दिल्ली कैपिटल्स के लिए कप्तान अक्षर पटेल, कुलदीप यादव और लुंगी एनगिडी ने 2-2 विकेट चटकाए. वहीं मुकेश कुमार भी एक विकेट लेने में कामयाब रहे.

यह भी पढ़ें:

दिल्ली के खिलाफ बेंगलुरू टीम ने क्यों पहनी हरी जर्सी? वजह जानकर फैंस भी ठोकेंगे RCB को सलाम

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Read More
Published at : 18 Apr 2026 05:23 PM (IST)
Tags :
RCB Vs DC Royal Challengers Bengaluru IPL LIVE IPL 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

आईपीएल 2026
टिम डेविड ने रचा इतिहास, फिल साल्ट के तूफान के बाद भी RCB से बने सिर्फ 175 रन, दिल्ली के जाल में फंसी बेंगलुरू
टिम डेविड ने रचा इतिहास, फिल साल्ट के तूफान के बाद भी RCB से बने सिर्फ 175 रन, दिल्ली के जाल में फंसी बेंगलुरू
आईपीएल 2026
IPL 2026 RCB vs DC Live Score: 12 ओवर में 122-3 था स्कोर, फिर भी 175 रन ही बना सकी बेंगलुरु; अंतिम 5 ओवर में बने 29 रन
LIVE: 12 ओवर में 122-3 था स्कोर, फिर भी 175 रन ही बना सकी बेंगलुरु; अंतिम 5 ओवर में बने 29 रन
आईपीएल 2026
IPL के सबसे खराब कप्तान! अजिंक्य रहाणे के नाम दर्ज शर्मनाक रिकॉर्ड, 44 मैचों में मिली सिर्फ इतनी जीत
IPL के सबसे खराब कप्तान! अजिंक्य रहाणे के नाम दर्ज शर्मनाक रिकॉर्ड, 44 मैचों में मिली सिर्फ इतनी जीत
आईपीएल 2026
आज के दिन हुई थी IPL की शुरुआत, जानें कितने खिलाड़ी पहले सीजन से अब तक खेल रहे
आज के दिन हुई थी IPL की शुरुआत, जानें कितने खिलाड़ी पहले सीजन से अब तक खेल रहे
Advertisement

वीडियोज

Shree Baba Neeb Karori Maharaj Cast Interview: Premanand Ji और GENZ पर क्या बोले Director ?
Skoda Kushaq 1.5 L Driving Review #skoda #kushaq #drivingreview #autolive
Sansani: VIP रौब की डरावनी पिक्चर ! | MP News | MLA
Breaking News: ईरान ने खोला होर्मुज, युद्ध खत्म? | Iran Israel US War | Trump | Netanyahu
Women's Reservation Bill गिरने के बाद Amit Shah का आया बयान | Breaking | BJP | Congress
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Middle East Tensions: ईरान ने फिर से बंद किया स्ट्रेट ऑफ होर्मुज, अमेरिका पर सीजफायर तोड़ने का आरोप, ट्रंप को लेकर क्या कहा?
ईरान ने फिर से बंद किया स्ट्रेट ऑफ होर्मुज, अमेरिका पर सीजफायर तोड़ने का आरोप
राजस्थान
Rajasthan: भजनलाल सरकार ने हटाई सुरक्षा तो भड़के निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी,बोले- 'राजनीतिक दबाव के...'
भजनलाल सरकार ने हटाई सुरक्षा तो भड़के निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी,बोले- 'राजनीतिक दबाव के...'
आईपीएल 2026
टिम डेविड ने रचा इतिहास, फिल साल्ट के तूफान के बाद भी RCB से बने सिर्फ 175 रन, दिल्ली के जाल में फंसी बेंगलुरू
टिम डेविड ने रचा इतिहास, फिल साल्ट के तूफान के बाद भी RCB से बने सिर्फ 175 रन, दिल्ली के जाल में फंसी बेंगलुरू
बॉलीवुड
बॉलीवुड की लेडी धुरंधर, ये हैं टॉप 7 फीमेल डायरेक्टर, जिन्होंने दी एक से बढ़कर एक धांसू फिल्म
बॉलीवुड की लेडी धुरंधर, ये हैं टॉप 7 फीमेल डायरेक्टर, जिन्होंने दी एक से बढ़कर एक धांसू फिल्म
इंडिया
‘यह हार राजनीति की नहीं, नीयत की है’, रेवंत रेड्डी का BJP पर हमला, महिला नेतृत्व को लेकर उठाए सवाल
‘यह हार राजनीति की नहीं, नीयत की है’, रेवंत रेड्डी का BJP पर हमला, महिला नेतृत्व को लेकर उठाए सवाल
विश्व
'गाजा में हर दिन 47 महिलाएंओं की मौत...', UN रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा, पूरी तरह युद्ध रोकने की मांग
'गाजा में हर दिन 47 महिलाएंओं की मौत...', UN रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा, पूरी तरह युद्ध रोकने की मांग
ट्रेंडिंग
कुछ बड़ा होने वाला है? शाम 8:30 बजे देश को संबोधित करेंगे पीएम मोदी, सोशल मीडिया पर बढ़ी हलचल
कुछ बड़ा होने वाला है? शाम 8:30 बजे देश को संबोधित करेंगे पीएम मोदी, सोशल मीडिया पर बढ़ी हलचल
एग्रीकल्चर
मशरूम की इस खास वैरायटी ने बदली किसानों की किस्मत, एक किलो की कीमत 40 हजार रुपये
मशरूम की इस खास वैरायटी ने बदली किसानों की किस्मत, एक किलो की कीमत 40 हजार रुपये
ENT LIVE
Matka King Review: Vijay Varma की सबसे कमजोर Series, कहानी में नहीं दिखा दम
Matka King Review: Vijay Varma की सबसे कमजोर Series, कहानी में नहीं दिखा दम
ENT LIVE
Bhooth Bangla Review: पुरानी style की entertaining film, Akshay Kumar और Priyadarshan का हुआ Reunion
Bhooth Bangla Review: पुरानी style की entertaining film, Akshay Kumar और Priyadarshan का हुआ Reunion
ENT LIVE
Toaster Review: राजकुमार राव, सान्या मल्होत्रा | Comedy, Crime और Thrill के मजेदार तड़का वाली फिल्म
Toaster Review: राजकुमार राव, सान्या मल्होत्रा | Comedy, Crime और Thrill के मजेदार तड़का वाली फिल्म
ENT LIVE
Thrash Movie Review: एक्शन और थ्रिल से भरपूर फिल्म
Thrash Movie Review: एक्शन और थ्रिल से भरपूर फिल्म
ENT LIVE
Aakhri Sawal Teaser: 1934 में Gandhi और RSS Founder Hedgewar की Secret Meeting पर बड़ा खुलासा!
Aakhri Sawal Teaser: 1934 में Gandhi और RSS Founder Hedgewar की Secret Meeting पर बड़ा खुलासा!
Embed widget