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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026आज RR और GT के बीच क्वालीफायर-2, जानें गुजरात-राजस्थान की प्लेइंग इलेवन, पिच रिपोर्ट और मैच प्रिडिक्शन

आज RR और GT के बीच क्वालीफायर-2, जानें गुजरात-राजस्थान की प्लेइंग इलेवन, पिच रिपोर्ट और मैच प्रिडिक्शन

Gujarat Titans vs Rajasthan Royals Qualifier 2: आज आईपीएल 2026 के दूसरे क्वालीफायर मैच में राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस की टक्कर होगी.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 29 May 2026 04:56 PM (IST)
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आज गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच आईपीएल 2026 का दूसरा क्वालीफायर मैच (RR vs GT Qualifier 2) खेला जाएगा. इस मैच का विजेता फाइनल में एंट्री मारेगा, जहां रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू उसका पहले से इंतजार कर रही है. यह मैच मुल्लांपुर में खेला जाएगा, जो भारतीय समयानुसार शाम साढ़े 7 बजे शुरू होगा.

एक तरफ गुजरात टाइटंस को फाइनल में जाने का दूसरा मौका मिल रहा है, जिसे क्वालीफायर 1 में RCB के हाथों शिकस्त मिली थी. वहीं राजस्थान की टीम एलिमिनेटर में सनराइजर्स हैदराबाद को पटखनी देकर आ रही है. यह मैच बहुत रोमांचक रह सकता है.

हेड टू हेड आंकड़े

हेड टू हेड आंकड़ों में गुजरात टाइटंस का पलड़ा भारी रहा है. अब तक इन दोनों टीमों के बीच 10 मैच खेले गए हैं, जिनमें सात बार गुजरात और केवल 3 बार राजस्थान को जीत मिली है.

मुल्लांपुर की पिच रिपोर्ट

मुल्लांपुर के मैदान पर आईपीएल 2026 में कई सारे हाई-स्कोरिंग मैच देखने को मिले हैं. खासतौर पर डेथ ओवरों में तेज गेंदबाजों की खूब पिटाई हुई है. यहां पहले और बाद में बैटिंग करने का जीत प्रतिशत बराबर है, लेकिन टॉस बहुत महत्वपूर्ण होगा क्योंकि दूसरी पारी में ड्यू बहुत अहम किरदार निभा सकती है.

इस मैदान पर 250+ स्कोर बन चुका है और 223 रन चेज भी हो चुके हैं, इसलिए वैभव सूर्यवंशी एक बार फिर बल्ले से कहर बरपा सकते हैं. वहीं ड्यू फैक्टर के चलते टॉस जीतने वाली टीम पहले गेंदबाजी का फैसला ले सकती है.

मैच प्रिडिक्शन

दोनों टीम टक्कर की हैं, लेकिन हमारा प्रिडिक्शन मीटर कह रहा है कि आज गुजरात टाइटंस बाजी मार सकती है. मुकाबला गुजरात के पक्ष में 55-45 का होने की उम्मीद है.

गुजरात टाइटंस की संभावित प्लेइंग XI: शुभमन गिल, साई सुदर्शन, जोस बटलर, निशांत सिंधु, राहुल तेवतिया, वॉशिंगटन सुंदर, जेसन होल्डर, राशिद खान, कगिसो रबाडा, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा

राजस्थान रॉयल्स की संभावित प्लेइंग XI: यशस्वी जायसवाल, वैभव सूर्यवंशी, रियान पराग, ध्रुव जुरेल, डोनोवन फरेरा, दासुन शनाका, सुशांत मिश्रा, रवींद्र जड़ेजा, जोफ्रा आर्चर, ब्रिजेश शर्मा, नांद्रे बर्गर

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 29 May 2026 04:56 PM (IST)
Tags :
Rajasthan Royals Qualifier 2 Gujarat Titans IPL 2026 RR Vs GT
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