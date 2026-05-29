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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026GT और RR के मैच में कितने प्रतिशत बारिश की है उम्मीद? क्या है मौसम विभाग की प्रिडिक्शन

GT और RR के मैच में कितने प्रतिशत बारिश की है उम्मीद? क्या है मौसम विभाग की प्रिडिक्शन

GT vs RR Qualifier-2 Rain: गुजरात और राजस्थान के बीच खेले जाने वाले मुकाबले में बारिश का दखल देखने को मिल सकता है. तो आइए जानते हैं कि मैत में कितने प्रतिशत बारिश की उम्मीद है.

By : एबीपी स्पोर्ट्स डेस्क | Edited By: मोहम्मद अलफैज | Updated at : 29 May 2026 04:59 PM (IST)
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GT vs RR Qualifier-2 Rain Prediction: आईपीएल 2026 का दूसरा क्वालीफायर गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच आज (29 मई) न्यू चंडीगढ़ के महाराजा यादविन्द्र सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. लेकिन मुकाबले से पहले मौसम विभाग की तरफ से बड़ा ही चौंकाने वाला अपडेट सामने आया, जिसमें बताया गया कि मुकाबले के दौरान कितने प्रतिशत बारिश के आसार हैं. 

अब तक सामने आए अपडेट में यह तो लगभग पक्का नजर आ रहा है कि बारिश होना तय है. तो आइए जानते हैं कि मैच के दौरान किस वक्त कितनी बारिश हो सकती है. 

कितने प्रतिशत बारिश की है उम्मीद?

BBC Weather के मुताबिक, चंडीगढ़ में शाम 6:30 बजे से लेकर 11:30 बजे तक 40% तक बारिश के आसार हैं. मुकाबले के लिए टॉस 7 बजे होगा. उसके आधे घंटे पहले से ही बारिश होने की आशंका है. अब देखना दिलचस्प होगा कि मुकाबले के दौरान मौसम कैसा रहता है. 

नहीं है रिजर्व डे 

फाइनल के अलावा प्लेऑफ के किसी भी मुकाबले के लिए रिजर्व डे नहीं रखा गया है. हां इतना जरूर है, जहां लीग मैचों के लिए 1 घंटे यानी 60 मिनट का एक्ट्रा टाइम मिलता था, वहीं प्लेऑफ मैचों के लिए 2 घंटे यानी 120 मिनट का एक्ट्रा टाइम मिलेगा. इस तरह क्वालीफायर-2 में अगर बारिश दखल देती है, तो मैच कराने के लिए 120 मिनट का एक्ट्रा टाइम मिलेगा. 

मुकाबले का नतीजा निकालने के लिए कम से कम 5-5 ओवर का मैच होना जरूरी है. अगर इतना मैच भी नहीं हो पाता है, तो मुकाबले को बेनतीजा मानकर रद्द कर दिया जाएगा. 

राजस्थान रॉयल्स का स्क्वॉड 

यशस्वी जयसवाल, वैभव सूर्यवंशी, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रियान पराग (कप्तान), डोनोवन फरेरा, दासुन शनाका, रवींद्र जड़ेजा, जोफ्रा आर्चर, नंद्रे बर्गर, सुशांत मिश्रा, ब्रिजेश शर्मा, यशराज पुंजा, शुभम दुबे, अमन राव पेराला, रवि बिश्नोई, तुषार देशपांडे, एडम मिल्ने, शिमरॉन हेटमायर, लुआन-ड्रे प्रीटोरियस, क्वेना मफाका, संदीप शर्मा, कुलदीप सेन, युधवीर सिंह चरक, इमानजोत सिंह चहल, विग्नेश पुथुर. 

गुजरात टाइटंस का स्क्वॉड 

साई सुदर्शन, शुबमन गिल (कप्तान), जोस बटलर (विकेटकीपर), निशांत सिंधु, वॉशिंगटन सुंदर, जेसन होल्डर, राहुल तेवतिया, राशिद खान, कैगिसो रबाडा, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, कुलवंत खेजरोलिया, ग्लेन फिलिप्स, अनुज रावत, कुमार कुशाग्र, रविश्रीनिवासन साई किशोर, ल्यूक वुड, कॉनर एस्टरहुइज़न, इशांत शर्मा, जयंत यादव, शाहरुख खान, मानव सुथार, अरशद खान। गुरनूर बराड़, अशोक शर्मा. 

 

यह भी पढ़ें: IPL 2026 में सबसे तेज फिफ्टी... वैभव सूर्यवंशी नहीं हैं No-1, देखें Top-5 लिस्ट

Published at : 29 May 2026 04:56 PM (IST)
Tags :
GT Vs RR RAIN Gujarat Titans Vs Rajasthan Royals IPL 2026 Qualifier 2
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