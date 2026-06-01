8 लाख, 65 हजार, 385 रुपये का एक रन, ऋषभ पंत ने LSG को लगाया चूना; IPL 2026 का सबसे महंगा एक रन

आईपीएल एक ऐसा मंच, जहां घरेलू क्रिकेट में आए नए खिलाड़ियों से लेकर बड़े इंटरनेशनल स्टार खिलाड़ी एकसाथ खेलते हैं. आईपीएल का इतिहास उठाकर देखें तो यहां बड़े-बड़े धुरंधरों को फ्लॉप होते देखा गया है, कुछ ऐसा ही आईपीएल 2026 में ऋषभ पंत के साथ हुआ. कहा तो ऐसा भी जा रहा है कि पंत ने LSG को तगड़ा चूना लगा दिया है.

पिछले 2 सीजन से ऋषभ पंत लखनऊ सुपर जायंट्स फ्रेंचाइजी से 27 करोड़ रुपये की सैलरी ले रहे हैं. आईपीएल 2026 में लखनऊ के खराब प्रदर्शन के बाद पंत टीम की कप्तानी से भी इस्तीफा दे चुके हैं. क्या आप जानते हैं कि ऋषभ पंत द्वारा बनाए गए एक-एक रन की कीमत लाखों में है.

LSG को बहुत महंगे पड़े ऋषभ पंत

ऋषभ पंत आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी हैं. उन्हें LSG से 27 करोड़ रुपये की रकम मिलती है. हालांकि वो सबसे महंगे खिलाड़ी होने के दबाव में फिसड्डी साबित हुए हैं. आईपीएल 2026 में पंत ने 14 मैच खेलकर 312 रन बनाए. इस पूरे सीजन में उनके बल्ले से सिर्फ एक अर्धशतक आया.

अगर पंत को मिलने वाली रकम को उनके द्वारा बनाए गए रनों से भाग दिया जाए, तो वह आंकड़ा निकल कर आएगा जो ऋषभ पंत को एक-एक रन बनाने के लिए मिला है. यह रकम 8,65,385 रुपये निकल कर आती है. इसका मतलब आईपीएल 2026 में पंत का एक-एक रन LSG को 8 लाख 65 हजार 385 रुपये महंगा पड़ा है.

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कप्तानी छोड़ चुके हैं पंत

ऋषभ पंत की कप्तानी में लखनऊ सुपर जायंट्स आईपीएल 2025 और 2026 में प्लेऑफ तक जाने में नाकाम रही. आईपीएल 2026 में LSG प्लेऑफ से बाहर होने वाली सबसे पहली टीम थी. पंत ने कुछ दिन पहले ही लखनऊ सुपर जायंट्स की कप्तानी से इस्तीफा दिया है.

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