टिम डेविड के 'मिडिल फिंगर' दिखाने से कोहली-हेड की लड़ाई तक, IPL 2026 के सबसे बड़े विवाद

आईपीएल 2026 समाप्त हो गया. बीते रविवार (31 मई) को सीजन का फाइनल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस के बीच खेला गया. मुकाबले में बेंगलुरु ने जीत हासिल करके ट्रॉफी पर अपना नाम लिखवाया. 28 मार्च से 31 मई तक चलने वाले सीजन में कई विवाद भी देखने को मिले, जिसमें आरसीबी के टिम डेविड का मिडिल फिंगर दिखाना और विराट कोहली व ट्रेविड हेड की लड़ाई भी शामिल रही. यहां हम सीजन के सबसे बड़े विवादों पर नजर डालेंगे.

रियान पराग वेपिंग कांड

राजस्थान रॉयल्स के कप्तान रियान पराग को ड्रेसिंग रूम के अंदर वेपिंग करते हुए देखा गया. रियान की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई, जिसके बाद तरह-तरह की बाते हुईं. कहा तो यहां तक भी गया कि इस मामले में राजस्थान के कप्तान को जेल भी हो सकती है.

अंतत: बीसीसीआई ने मामले में संज्ञान लेते हुए रियान पराग की 25% मैच फीस काटी और 1 डिमेरिट प्वाइंट दिया.

Captain of Rajasthan Royals team Riyan Parag enjoying vape in the RR dressing room .



Vaping is illegal in India . Hello @BCCI is this allowed?



#PBKSvsRR pic.twitter.com/banIgJDO6u — Surbhi (@SurrbhiM) April 29, 2026

दूसरे क्वालीफायर में 2 बार हुआ टॉस

सीजन का दूसरा क्वालीफायर गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच खेला गया था. मुकाबले में 2 बार टॉस हुआ था. डबल टॉस को लेकर सोशल मीडिया पर तरह-तरह की बातें हुईं. लोगों ने तो इसे फिक्सिंग भी बता दिया था. लेकिन दो बार टॉस मैच रेफरी को कॉल ठीक तरह से सुनाई नहीं देने के कारण हुआ था.

टिम डेविड ने लाइव मैच में दिखाई मिडिल फिंगर

सीजन में मुंबई इंडियंस के खिलाफ खेले गए दूसरे मुकाबले में आरसीबी के स्टार बल्लेबाज टिम डेविड लाइव मैच के दौरान डगआउट से मिडिल फिंगर दिखाते नजर आए. अपने इस जेस्चर के चलते डेविड विवादों में घिर गए.

मामले में एक्शन लेते हुए बीसीसीआई ने डेविड की 30 प्रतिशत मैच फीस काटी और 2 डिमेरिट प्वाइंट्स दिए.

2025 - Showed RCB badge

2026 - Showed middle finger



Tim David is the official father of MI 🤣💉 https://t.co/VY5pCa2f1Y pic.twitter.com/ni9Bcr60ZW — ` (@KunalVkf18) May 11, 2026

विराट कोहली और ट्रेविस हेड की लड़ाई

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेले गए मुकाबले में विराट कोहली और ट्रेविस हेड के बीच लड़ाई देखने को मिली. मैच के बीच दोनों के बीच कुछ बातचीत हुई, जिसका असर मैच के बाद दिखाई दिया. कोहली के आउट होने के बाद हेड ने कथित तौर पर उन्हें ताना मारते हुए कहा कि कोहली हेड को गेंदबाजी करने का मौका मिलने से पहले ही आउट हो गए.

फिर मैच खत्म होने के बाद एक वीडियो सामने आया, जिसने सबको चौंका दिया. दरअसल कोहली ने हेड से हाथ नहीं मिलाया. वीडियो में देखा गया कि कोहली ने सबसे हाथ मिलाया लेकिन हेड को नजरअंदाज कर दिया.

Look behind the whole SRH coaching staff, including Daniel Vettori and Muttiah Muralitharan, were watching Virat Kohli and Travis Head, expecting some drama and ready to stop a fight. But Kohli didn’t shake hands, and everyone started laughing. 😂



Kohli you character 🔥 pic.twitter.com/W9CS6KM52t — Avénue.1 (@Avnueone8) May 23, 2026

अंगकृष रघुवंशी को ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड आउट देना

कोलकाता नाइट राइडर्स के युवा बल्लेबाज अंगकृष रघुवंशी को लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ मुकाबले 'ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड' करने के जुर्म में आउट दे दिया. रघुवंशी टूर्नामेंट के इतिहास में इस तरह आउट होने वाले सिर्फ चौथे बल्लेबाज बने.

The infamous Angkrish Raghuvanshi Run out today ! 😔



What's your opinion on this decision 🤔 , my opinion is that it was not out, a blunder by 3rd umpire !

What was the hurry 😯?#LSGvsKKR #IPL2026pic.twitter.com/eJmxLm5Gwk — Cricket IQ (@S17Anurag) April 26, 2026

दरसअल रनआउट से बचने के लिए केकेआर के बल्लेबाज भागे और थ्रो की हुई गेंद उनके लग गई. इसके चलते लखनऊ की तरफ से अपील की गई और उन्हें आउट करार दिया गया. इसके बाद अंगकृष काफी गुस्से में दिखाई दिए थे.

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