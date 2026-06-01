वैभव सूर्यवंशी के साथ विराट कोहली ओपनर, 12 खूंखार खिलाड़ी; IPL 2026 की बेस्ट प्लेइंग इलेवन

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटवैभव सूर्यवंशी के साथ विराट कोहली ओपनर, 12 खूंखार खिलाड़ी; देखें IPL 2026 की बेस्ट प्लेइंग इलेवन

वैभव सूर्यवंशी के साथ विराट कोहली ओपनर, 12 खूंखार खिलाड़ी; देखें IPL 2026 की बेस्ट प्लेइंग इलेवन

IPL 2026 Team of the Tournament: इस सीजन कई खिलाड़ियों ने उम्मीद से अच्छा प्रदर्शन किया. यहां टूर्नामेंट के दमदार खिलाड़ियों से सजी आईपीएल 2026 की बेस्ट प्लेइंग इलेवन के बारे में जानिए.

By : मोहम्मद वाहिद | Updated at : 01 Jun 2026 05:10 PM (IST)
Preferred Sources

एक बार फिर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) का खिताब जीतने में सफल रही. 18 साल बाद पहली ट्रॉफी जीतने वाली आरसीबी अब दूसरी बार चैंपियन बन गई है. इस सीजन आरसीबी ने शुरुआत से ही बेबाक क्रिकेट खेली. टूर्नामेंट के खत्म होने के बाद अब इस सीजन की बेस्ट टीम को लेकर चर्चा जोरों पर है. यहां हम आपको आईपीएल 2026 की टीम ऑफ टूर्नामेंट के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसमें इम्पैक्ट प्लेयर समेत कुल 12 खिलाड़ी शामिल हैं. 

आईपीएल 2026 की टीम ऑफ द टूर्नामेंंट यानी बेस्ट टीम में हमने विराट कोहली और वैभव सूर्यवंशी को बतौर ओपनर चुना है. वैभव सूर्यवंशी इस सीजन ऑरेंज कैप होल्डर रहे. वैभव ने सबसे ज्यादा रन बनाए. उन्होंने आईपीएल 2026 में सबसे ज्यादा 776 रन बनाए. वहीं विराट कोहली ने 675 रन बनाए. 

तीन नंबर पर हमने ईशान किशन और चार नंबर पर हमने हेनरिक क्लासेन को रखा है. ईशान ने इस सीजन 602 और क्लासेन ने 624 रन बनाए हैं. हमने इस टीम की कमान रजत पाटीदार को सौंपी है. पाटीदार ने आईपीएल 2026 में 501 रन बनाए. ऑलराउंडर के तौर पर हमने क्रुणाल पांड्या और जेसन होल्डर को चुना है. क्रुणाल पांड्या ने आईपीएल 2026 में 224 रन और 14 विकेट चटकाए. वहीं जेसन होल्डर ने 17 विकेट लिए और जरूरत पड़ने पर तूफानी बैटिंग भी की. 

इस टीम के मुख्य स्पिनर राशिद खान हैं. राशिद ने इस सीजन 21 विकेट लिए. वह आईपीएल 2026 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले स्पिनर रहे. तेज गेंदबाजी विभाग में हमने भुवनेश्वर कुमार, कगिसो रबाडा और जोफ्रा आर्चर को रखा है. रबाडा पर्पल कैप होल्डर हैं. उन्होंने सबसे ज्यादा 29 विकेट लिए. भुवी के नाम 28 विकेट रहे, जबकि आर्चर ने 25 विकेट चटकाए. इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर हमने श्रेयस अय्यर को रखा है. अय्यर ने आईपीएल 2026 में 498 रन बनाए. हमने एक बल्लेबाज को इम्पैक्ट प्लेयर रखा है, क्योंकि हमारी टीम में गेंदबाजी के कुल छह विकल्प मौजूद हैं, और सभी रेगुलर गेंदबाज हैं, जो पूरे चार ओवर गेंदबाजी करते हैं. 

आईपीएल 2026 की बेस्ट प्लेइंग इलेवन- विराट कोहली, वैभव सूर्यवंशी, ईशान किशन, हेनरिक क्लासेन, रजत पाटीदार (कप्तान), क्रुणाल पांड्या, जेसन होल्डर, राशिद खान, भुवनेश्वर कुमार, कगिसो रबाडा और जोफ्रा आर्चर 

इम्पैक्ट प्लेयर- श्रेयस अय्यर 

यह भी पढ़ें-

छोटा पैकेट बड़ा धमाका, IPL 2026 में इन 7 गुमनाम खिलाड़ियों ने किया शानदार प्रदर्शन; लूटी महफिल

About the author मोहम्मद वाहिद

मोहम्मद वाहिद वर्तमान में abp न्यूज़ में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. वाहिद abp न्यूज़ के डिजिटल विंग में स्पोर्ट्स इन्चार्ज हैं. वाहिद मई 2020 से abp न्यूज़ में काम कर रहे हैं. लखनऊ के रहने वाले वाहिद ने अपनी पत्रकारिता की शुरुआत इंडिया टीवी के साथ की थी. अपने 9 साल के करियर में वाहिद ने स्पोर्ट्स के अलावा राजनीति और क्राइम की बीट को भी कवर किया है. वाहिद ने पत्रकारिता में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ली है.
Read More
Published at : 01 Jun 2026 05:10 PM (IST)
Tags :
Rajat Patidar IPL VIRAT KOHLI IPL 2026 Vaibhav Sooryavanshi
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
वैभव सूर्यवंशी के साथ विराट कोहली ओपनर, 12 खूंखार खिलाड़ी; देखें IPL 2026 की बेस्ट प्लेइंग इलेवन
वैभव सूर्यवंशी के साथ विराट कोहली ओपनर, 12 खूंखार खिलाड़ी; IPL 2026 की बेस्ट प्लेइंग इलेवन
क्रिकेट
छोटा पैकेट बड़ा धमाका, IPL 2026 में इन 7 गुमनाम खिलाड़ियों ने किया शानदार प्रदर्शन; लूटी महफिल
छोटा पैकेट बड़ा धमाका, IPL 2026 में इन 7 गुमनाम खिलाड़ियों ने किया शानदार प्रदर्शन
क्रिकेट
पांड्या ब्रदर्स के रिश्तों में पड़ी खटास? क्रुणाल पांचवीं बार बने चैंपियन फिर भी चुप हार्दिक
पांड्या ब्रदर्स के रिश्तों में पड़ी खटास? क्रुणाल पांचवीं बार बने चैंपियन फिर भी चुप हार्दिक
क्रिकेट
RCB की ऐतिहासिक जीत पर बोले भावी मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार, कहा- हमारे साथ अन्याय हुआ
RCB की ऐतिहासिक जीत पर बोले भावी मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार, कहा- हमारे साथ अन्याय हुआ
Advertisement

वीडियोज

Salman Khan से मिला दूसरा मौका, 'Animal' के बाद बदल गई जिंदगी; Bobby Deol का खुलासा
Mannat: 😍Dua ने बांधा Mannat-Vikrant के प्यार का गठबंधन, भावुक कर देगा यह पल! #sbs
Suvendu Adhikari Cabinet: शुभेंदु कैबिनेट का बड़ा विस्तार | Breaking | West Bengal | BJP | Breaking
Breaking | Delhi Fire: स्कूल ऑफ प्लानिंग की दूसरी मंजिल पर लगी आग | Latest News | Institute Fire
Lucknow Social Media Influencer Death: दहेज की बलि चढ़ी एक और बेटी! | Breaking | Latest News | UP
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'PM मोदी के पास आम पर बोलने का समय है, लेकिन...', राहुल गांधी ने CBSE कॉपियों की फोन स्कैनिंग पर उठाए सवाल
'PM मोदी के पास आम पर बोलने का समय है, लेकिन...', राहुल गांधी ने CBSE कॉपियों की फोन स्कैनिंग पर उठाए सवाल
पंजाब
पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट को मिला नया मुख्य न्यायाधीश, जस्टिस अश्वनी कुमार मिश्रा ने संभाली कमान
पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट को मिला नया मुख्य न्यायाधीश, जस्टिस अश्वनी कुमार मिश्रा ने संभाली कमान
इंडिया
Twisha Sharma Case: ट्विशा शर्मा के पति समर्थ को किसने ठहराया? अब मदद करने वालों पर कसेगा CBI का शिकंजा
ट्विशा शर्मा के पति समर्थ को किसने ठहराया? अब मदद करने वालों पर कसेगा CBI का शिकंजा
आईपीएल 2026
RCB की जीत के बाद फैंस ने मचाया हुड़दंग, पुलिस ने की लाठी चार्ज; वीडियो वायरल
RCB की जीत के बाद फैंस ने मचाया हुड़दंग, पुलिस ने की लाठी चार्ज; वीडियो वायरल
बॉलीवुड
क्या 'अल्फा' के सेट पर आलिया भट्ट से हुआ था बॉबी देओल का झगड़ा? एक्टर बोले- 'लोग इतने खाली हैं कि कुछ भी...'
क्या 'अल्फा' के सेट पर आलिया भट्ट से हुआ था बॉबी देओल का झगड़ा? एक्टर ने रूमर्स पर तोड़ी चुप्पी
बिजनेस
Petrol-Diesel Price Today: 1 जून को जारी हुए पेट्रोल-डीजल के नए रेट, टैंक फुल कराने से पहले चेक करें अपने शहर का भाव
Petrol-Diesel Price Today: 1 जून को जारी हुए पेट्रोल-डीजल के नए रेट, टैंक फुल कराने से पहले चेक करें अपने शहर का भाव
जनरल नॉलेज
Baby Breathing: मां के पेट में सांस कैसे लेता है बच्चा, कौन सी साइंस करती है काम?
मां के पेट में सांस कैसे लेता है बच्चा, कौन सी साइंस करती है काम?
ट्रेंडिंग
Video: अब खाने का भी वर्ल्डकप! विदेशी शख्स ने की भारत-पाकिस्तान के कबाब की तुलना, वीडियो वायरल
अब खाने का भी वर्ल्डकप! विदेशी शख्स ने की भारत-पाकिस्तान के कबाब की तुलना, वीडियो वायरल
ENT LIVE
'Animal' के बाद Bobby Deol ने छोड़ दी शराब, बोले- बुरे वक्त ने बहुत कुछ सिखाया
'Animal' के बाद Bobby Deol ने छोड़ दी शराब, बोले- बुरे वक्त ने बहुत कुछ सिखाया
ENT LIVE
'Obsession' बनी इस साल की सबसे अलग हॉरर फिल्मों में से एक, दर्शकों को कर रही है हैरान
'Obsession' बनी इस साल की सबसे अलग हॉरर फिल्मों में से एक, दर्शकों को कर रही है हैरान
ENT LIVE
‘Peddi’ में Janhvi Kapoor निभाएंगी बेबाक और दमदार गांव की लड़की का किरदार
‘Peddi’ में Janhvi Kapoor निभाएंगी बेबाक और दमदार गांव की लड़की का किरदार
ENT LIVE
OTT पर छाई Dhanush की ‘Kara’, दर्शक कर रहे हैं जमकर तारीफ
OTT पर छाई Dhanush की ‘Kara’, दर्शक कर रहे हैं जमकर तारीफ
ENT LIVE
Jackie Shroff बने सुपरहीरो दादाजी, ‘The Great Grand Super Hero’ में दिखी emotion और adventure की कहानी
Jackie Shroff बने सुपरहीरो दादाजी, ‘The Great Grand Super Hero’ में दिखी emotion और adventure की कहानी
Embed widget