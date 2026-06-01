खुशी, जश्न, मस्ती, लेकिन नहीं भूले दिवंगत 11 फैंस, रजत पाटीदार ने चैंपियन बनने के बाद जीता दिल

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने बीते रविवार (31 मई) फाइनल में गुजरात टाइटंस को हराकर IPL 2026 का खिताब जीता. यह आरसीबी के लिए दूसरी ट्रॉफी रही. लगातार 2 टाइटल जीतने के बाद टीमें खुशी में ऐसा मगन होती हैं कि उन्हें कुछ याद नहीं रहता, लेकिन बेंगलुरु के कप्तान रजत पाटीदार ने दूसरा खिताब जीतने के बाद उन 11 फैंस को याद करके दिल जीत लिया, जिन्होंने पिछले सीजन विक्ट्री परेड के दौरान हुई भगदड़ में जान गंवाई थी.

बता दें कि 2025 में बेंगलुरु ने 18 साल के लंबे इंतजार के बाद अपना पहला खिताब जीता था. इस जीत के बाद बेंगलुरु में जल्दबाजी में विक्ट्री परेड का आयोजन किया गया और अव्यवस्था के कारण मची भगदड़ में 11 लोगों की जान चली थी. इसके अलावा कई फैंस घायल हुए थे.

पाटीदार ने 11 दिवंगत को समर्पित की ट्रॉफी

मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात करते हुए पाटीदार ने 11 दिवंगत फैंस को लेकर बात करते हुए कहा, "जाहिर तौर पर आपको बुरा लगता है. आपने मैच जीता लेकिन अपनों को खो दिया. वो सिर्फ फैंस नहीं थे बल्कि किसी के परिवार का हिस्सा थे. मैं यह ट्रॉफी हमेशा उन्हें समर्पित करना चाहता था. मेरे पास उस भावना को जाहिर करने के लिए शब्द नहीं हैं."

दिवंगत फैंस को सर्मपित की सीटें

घटना के बाद कई कदम उठाए गए, जिसमें कर्नाटक स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन ने 11 सीटों को हमेशा के लिए दिवंगत फैंस को समर्पित कर दिया. चिन्नास्वामी स्टेडियम में मौजूद यह 11 सीटें हमेशा के लिए खाली रहेंगी.

स्टेडियम में लंबे वक्त तक नहीं हुए मैच

भगदड़ हादसे के बाद बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में करीब 8 महीनों तक कोई मैच नहीं खेला गया. भरसक प्रयास के बाद स्टेडियम में आईपीएल मैचों के लिए अनुमति मिली. मैचों की मेजबानी करने से पहले सुरक्षा के तमाम इंतजाम, कई दौर की बैठक, निरिक्षण और तमाम जरूरी बदलाव किए गए. इसके बाद कहीं जाकर कर्नाटक सरकार और बीसीसीआई ने स्टेडियम में मैच आजोयित करवाने की अनुमति दी. 2026 आईपीएल में बेंगलुरु के 5 मैच चिन्नास्वामी में खेले गए.

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