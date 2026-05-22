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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026IPL 2026 में लिखा नया इतिहास, बना सबसे ज्यादा 'शतकों का रिकॉर्ड; हैरान कर देंगे आंकड़े

IPL 2026 में लिखा नया इतिहास, बना सबसे ज्यादा 'शतकों का रिकॉर्ड; हैरान कर देंगे आंकड़े

IPL 2026 Record: आईपीएल के इतिहास में सबसे ज्यादा शतकों का रिकॉर्ड कायम हो गया है. यह आंकड़ा खुद आईपीएल के जरिए सोशल मीडिया के जरिए शेयर किए गए.

By : एबीपी स्पोर्ट्स डेस्क | Edited By: मोहम्मद अलफैज | Updated at : 22 May 2026 03:18 PM (IST)
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आईपीएल 2026 अपने अंतिम चरण की तरफ बढ़ चला है. 3 टीमों ने प्लेऑफ के लिए क्वालीफाई कर लिया है. अब सिर्फ एक स्लॉट बाकी है. इसी बीच एक चौंकाने वाला रिकॉर्ड सामने आया, जिसमें दिखाई दिया कि इस सीजन सबसे ज्यादा शतक बनने का रिकॉर्ड कायम हो गया. 

दरअसल इस सीजन सबसे ज्यादा 100 रनों की पार्टनरशिप हुई है. गौर करने वाली बात यह है कि अभी टूर्नामेंट खत्म नहीं हुआ और पिछला रिकॉर्ड टूट चुका है. शतकीय साझेदारियों में बड़ा फेरबदल नजर आया है. 

एक IPL सीजन में सबसे ज्यादा 100 रनों की साझेदारियां 

IPL 2026- 33* बार

IPL 2024- 27 बार 

IPL 2023- 24 बार

शुभमन गिल और साई सुदर्शन के नाम सबसे ज्यादा ओपनिंग शतकीय साझेदारियां

गुजरात टाइटंस के कप्तान शुभमन गिल और बाएं हाथ के ओपनर बल्लेबाज साई सुदर्शन के बीच आईपीएल में सबसे ज्यादा ओपनिंग शतकीय साझेदारियां करने का रिकॉर्ड दर्ज है. दोनों ने 7 बार यह कमाल किया है. लिस्ट में सनराइजर्स हैदराबाद के अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड 6 बार के साथ दूसरे पायदान पर हैं. 

साईं सुदर्शन और शुभमन गिल - 7
अभिषेक शर्मा और ट्रैविस हेड - 6
शिखर धवन और डेविड वार्नर - 6
जॉनी बेयरस्टो और डेविड वार्नर - 5
विराट कोहली और फाफ डु प्लेसिस - 5

सीजन में लग चुके हैं 13 निजी शतक 

वहीं मौजूदा सीजन में अब तक 13 निजी शतक लग चुके हैं. सभी फ्रेंचाइजी के किसी न किसी एक बल्लेबाज ने शतक लगाया है. अब तक सिर्फ संजू सैमसम के बल्ले से 2 शतक निकले हैं. बाकी सभी 11 बल्लेबाजों ने 1-1 सेंचुरी लगाई है. शतक लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में संजू सैमसन, साई सुदर्शन, वैभव सूर्यवंशी, मिचेल मार्श, विराट कोहली, केएल राहुल, अभिषेक शर्मा, कूपर कोनोली, रयान रिकल्टन, तिलक वर्मा, फिन एलन और क्विंटन डिकॉक शामिल हैं. 

 

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Published at : 22 May 2026 03:17 PM (IST)
Tags :
Century Hundred IPL 2026
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