प्लेऑफ से पहले RCB और SRH का आखिरी मैच, पिच का कैसा रहेगा बर्ताव? किसे मिलेगा फायदा

सनराइजर्स हैदराबाद बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु मैच आज राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा. दोनों टीमें प्लेऑफ में अपना स्थान कंफर्म कर चुकी हैं, लेकिन टॉप-2 में आने लिए SRH को न सिर्फ जीत बल्कि एक बड़ी जीत चाहिए. चलिए जानते हैं आज हैदराबाद में मैच के दौरान मौसम कैसा रहेगा और पिच का मिजाज कैसा रहेगा? यहां बल्लेबाजों और गेंदबाजों में किसे अधिक फायदा मिलेगा.

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 13 में से 9 मैच जीते हैं. 18 अंकों के साथ टीम का नेट रन रेट +1.065 है. सनराइजर्स हैदराबाद तालिका में तीसरे स्थान पर है, उन्होंने 13 में से 8 मैच जीते और 5 हारे हैं. SRH के 16 अंक और +0.350 का नेट रन रेट है. आज दोनों की भिड़ंत राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में होगा, जहां इस सीजन खेले गए पिछले 6 में से 4 मैच हैदराबाद ने जीते हैं.

टॉस की भूमिका महत्वपूर्ण

टी20 फॉर्मेट में आमतौर पर कोई भी कप्तान टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करना पसंद करता है, भारत में तो ओस भी बड़ा रोल निभाती है इसलिए कप्तान चेज करना पसंद करते हैं. लेकिन IPL 2026 में हैदराबाद में खेले गए 6 में से 4 मैच पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने जीते हैं, यहां रन चेज आसान नहीं रहा.

यह भी पढ़ें- टॉप-2 में पहुंचने के लिए हैदराबाद को चाहिए कितनी बड़ी जीत? आज बेंगलुरु संग मुकाबला; समझें पूरा गणित

SRH vs RCB मैच में कैसा रहेगा मौसम?

हैदराबाद में आज हल्की बारिश के आसार हैं, लेकिन मैच इसकी वजह से रद्द हो इसकी संभावना नहीं है. मैच में अधिकतर समय बादल छाए रहेंगे. 8:30 बजे तक तापमान 35-36 डिग्री सेल्सियस तक रहेगा और इसके बाद तापमान में 4-5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होगी.

SRH vs RCB मैच की पिच रिपोर्ट

सनराइजर्स हैदराबाद बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु मैच राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की पिच नंबर-2 पर खेला जाएगा. ये एक हाई स्कोरिंग पिच है. इस वेन्यू पर इस साल खेले गए दोनों मैच में हैदराबाद ने बड़ा स्कोर किया था. दिल्ली के खिलाफ 242 और पंजाब के खिलाफ 234 रन बनाए थे और दोनों मैच जीते थे.

आज गेंदबाजों की परीक्षा होने वाली है. लेकिन भुवनेश्वर कुमार जो अपनी स्पीड से नहीं बल्कि सीम और स्विंग से असरदार हैं आज कमाल कर सकते हैं. उनके ऊपर ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा को जल्दी आउट करने की जिम्मेदारी होगी. लेकिन पिच से गेंदबाज को ज्यादा फायदा नहीं मिलेगा, उन्हें आज अपनी क्लास दिखानी होगी.

यह भी पढ़ें- ऑरेंज कैप की रेस में पिछड़े विराट कोहली, बच गई भुवनेश्वर कुमार की पर्पल कैप; देखें लीडरबोर्ड के टॉप-5 खिलाड़ी

राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम का IPL रिकॉर्ड

राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में IPL के 89 मैच खेले जा चुके हैं, जिसमें से 49 बार रन चेज करने वाली टीम और 39 बार पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम जीती है. यहां पहली पारी में एवरेज स्कोर 165 है, लेकिन आज की पिच को देखते हुए कहा जा सकता है कि पहली पारी में 200-210 का बचाव करना भी मुश्किल हो जाएगा. इस ग्राउंड पर सबसे हाईएस्ट स्कोर 286 है, जो हैदराबाद ने राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ पिछले साल बनाया था. सबसे बड़ी व्यक्तिगत पारी अभिषेक शर्मा के नाम है, जिन्होंने पिछले साल 141 रन बनाए थे.