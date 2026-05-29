शान से फाइनल में पहुंची गुजरात, क्वालीफायर-2 में 214 बनाकर हारी RR; 31 मई को खिताबी भिड़ंत

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
क्रिकेटलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्टआईपीएल टीमऑरेंज कैपपर्पल कैप
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026शान से फाइनल में पहुंची गुजरात, क्वालीफायर-2 में 214 बनाकर हारी राजस्थान; 31 मई को खिताबी भिड़ंत

शान से फाइनल में पहुंची गुजरात, क्वालीफायर-2 में 214 बनाकर हारी राजस्थान; 31 मई को खिताबी भिड़ंत

IPL 2026 GT vs RR Qualifier-2: गुजरात टाइटंस ने क्वालीफायर-2 में राजस्थान रॉयल्स को हराकर फाइनल में जगह बना ली है. IPL 2026 का फाइनल 31 मई को बेंगलुरु और गुजरात के बीच खेला जाएगा.

By : एबीपी स्पोर्ट्स डेस्क | Edited By: मोहम्मद अलफैज | Updated at : 29 May 2026 11:37 PM (IST)
Preferred Sources

IPL 2026 GT vs RR Qualifier-2 Highlights: गुजरात टाइटंस ने दूसरे क्वालीफायर में राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराकर फाइनल में जगह बना ली. कप्तान शुभमन गिल ने शतकीय पारी की बदौलत गुजरात को एकतरफा जीत दिलाने में अहम योगदान दिया. पहले बैटिंग करते हुए राजस्थान ने 20 ओवर में 6 विकेट पर 214 रन बनाए. चेज करते हुए जीटी ने 18.4 ओवर में 3 विकेट पर 219 रन बनाकर जीत अपने खाते में डाल ली. टीम के लिए गिल ने सबसे बड़ी पारी खेलते हुए 53 गेंदों में 15 चौके और 3 छक्कों की मदद से 104 रन बनाए. 

गिल के साथ ओपनिंग पर उतरे साई सुदर्श ने भी कमाल की पारी खेलते हुए फिफ्टी जड़ी. दोनों ने पहले विकेट के लिए 167 (77 गेंदों में) रनों की साझेदारी करके जीत को लगभग टीम के खाते में डाल दिया था. सुदर्शन ने 32 गेंदों में 8 चौके और 1 छक्का लगाकर 58 रन बनाए. वह पिछले मुकाबले की इस तरह इस मैच में भी हिट विकेट के जरिए आउट हए. अब गुजरात दूसरी फाइनलिस्ट बनी. टीम फाइनल मैच 31 मई (रविवार) को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ खेलेगी. 

बेकार गई वैभव सूर्यवंशी की पारी 

राजस्थान के कप्तान रियान पराग ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला किया था. टीम के लिए 15 साल के ओपनर वैभव सूर्यवंशी ने कमाल की पारी खेलते हुए 47 गेंदों में 8 चौके और 7 छक्कों की मदद से 96 रनों की पारी खेली. सूर्यवंशी के अलावा रवींद्र जडेजा ने 45 रन स्कोर किए. बाकी टीम के बल्लेबाज कुछ खास नहीं कर सके. 

सूर्यवंशी और जडेजा के अलावा यशस्वी जायसवाल ने 01 रन, ध्रुव जुरेल ने 07 रन, कप्तान रियान पराग ने 11 रन, दासुन शनाका ने 03 रन, जोफ्रा आर्चर ने 07 रन और डेनोवन फरेरा ने 11 गेंदों में 38* रन बनाए. फरेरा की पारी में 2 चौके और 4 छक्के शामिल रहे. 

चेज में गुजरात का कमाल 

चेज करते हुए गुजरात की तरफ से कमाल की बल्लेबाजी देखने को मिली. गिल और सुदर्शन ने बड़ी साझेदारी की. दोनों का विकेट गिरने के बाद बाकी का काम जोस बटलर, वाशिंगटन सुंदर और राहुल तेवतिया ने कर दिया. सुंदर ने 16 रन, बटलर ने 09* रन और तेवतिया ने 17* रन बनाए.

 

यह भी पढ़ें: वैभव सूर्यवंशी ने बनाए IPL इतिहास में सबसे तेज 1000 रन, तेंदुलकर समेत कई दिग्गजों को पछाड़ा

Published at : 29 May 2026 11:26 PM (IST)
Tags :
Rajasthan Royals Vs Gujarat Titans SHUBMAN GILL IPL 2026 Final IPL 2026 Qualifier 2
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

आईपीएल 2026
शान से फाइनल में पहुंची गुजरात, क्वालीफायर-2 में 214 बनाकर हारी राजस्थान; 31 मई को खिताबी भिड़ंत
शान से फाइनल में पहुंची गुजरात, क्वालीफायर-2 में 214 बनाकर हारी RR; 31 मई को खिताबी भिड़ंत
आईपीएल 2026
क्वालीफायर-2 में शुभमन गिल ने ठोकी IPL में सबसे तेज सेंचुरी, राजस्थान के खिलाफ रचा इतिहास
क्वालीफायर-2 में शुभमन गिल ने ठोकी IPL में सबसे तेज सेंचुरी, राजस्थान के खिलाफ रचा इतिहास
आईपीएल 2026
फाइनल में जाने के लिए GT को करना होगा IPL का सबसे बड़ा रन चेज, वैभव सूर्यवंशी ने रचा इतिहास
फाइनल में जाने के लिए GT को करना होगा IPL का सबसे बड़ा रन चेज, वैभव सूर्यवंशी ने रचा इतिहास
आईपीएल 2026
क्वालीफायर-2 में वैभव सूर्यवंशी ने 96 रन बनाकर लिखा नया इतिहास, IPL में कोई नहीं कर पाया ऐसा
क्वालीफायर-2 में वैभव सूर्यवंशी ने 96 रन बनाकर लिखा नया इतिहास, IPL में कोई नहीं कर पाया ऐसा
Advertisement

वीडियोज

Sandeep Chaudhary: South में BJP के सफाया का प्लान तैयार? | Rahul Gandhi | INDIA Vs NDA | Congress
Hamirpur Bridge Collapse News : भीषण तूफान में ताश के पत्तों की तरह ढह गया करोड़ों का पुल | UP News
CM Yogi Warns Mafia | Chitra Tripathi: कानून-व्यवस्था में सेंध...माफिया का THE END! | Uttar Pradesh
Karnataka New CM News: Rahul Gandhi ने Siddaramaiah को क्यों लगाया गले? अंदर की बात!
Jackie Shroff की यह family film बच्चों के साथ बड़ों का भी दिल जीत रही है
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
इतने खतरे के बावजूद कैसे भारतीय जहाज पार कर रहा होर्मुज? भारत सरकार ने बताई ‘सीक्रेट’ डिटेल्स
इतने खतरे के बावजूद कैसे भारतीय जहाज पार कर रहा होर्मुज? भारत सरकार ने बताई ‘सीक्रेट’ डिटेल्स
महाराष्ट्र
NCP को लेकर संजय राउत का चौंकाने वाला दावा, 'छगन भुजबल, प्रफुल्ल पटेल जैसे नेताओं को...'
NCP को लेकर संजय राउत का चौंकाने वाला दावा, 'छगन भुजबल, प्रफुल्ल पटेल जैसे नेताओं को...'
आईपीएल 2026
1000 रन बनाकर वैभव सूर्यवंशी ने रचा इतिहास, बनाया IPL का सबसे बड़ा रिकॉर्ड
1000 रन बनाकर वैभव सूर्यवंशी ने रचा इतिहास, बनाया IPL का सबसे बड़ा रिकॉर्ड
साउथ सिनेमा
Drishyam 3 BO Day 9 Worldwide: 'दृश्यम 3' का भौकाल, वर्ल्डवाइड 200 करोड़ के क्लब में मारी एंट्री, जानें कलेक्शन
बॉक्स ऑफिस: 'दृश्यम 3' का भौकाल, वर्ल्डवाइड 200 करोड़ के क्लब में मारी एंट्री, जानें कलेक्शन
इंडिया
‘अगर और करीब आया बेहद ताकतवर एल नीनो तो...’, भारत में मानसून की कमी के खतरे को लेकर बड़ा खुलासा
‘अगर और करीब आया बेहद ताकतवर एल नीनो तो...’, भारत में मानसून की कमी के खतरे को लेकर बड़ा खुलासा
INDIA AT 2047
ABP इंडिया @2047 कॉन्क्लेव का सजेगा मंच, राजनेता-उद्यमी और फिल्मी सितारों का लगेगा जमावड़ा
ABP इंडिया @2047 कॉन्क्लेव का सजेगा मंच, राजनेता-उद्यमी और फिल्मी सितारों का लगेगा जमावड़ा
Blog
Opinion: भारत-चीन संबंध और फ्री तिब्बत पर नई दिल्ली का 'अस्पष्ट' रुख
Opinion: भारत-चीन संबंध और फ्री तिब्बत पर नई दिल्ली का 'अस्पष्ट' रुख
शिक्षा
BPSC Recruitment 2026: बिहार में अधिकारी बनने का सुनहरा मौका, 31 मई से पहले करें फॉर्म जमा
बिहार में अधिकारी बनने का सुनहरा मौका, 31 मई से पहले करें फॉर्म जमा
ENT LIVE
OTT पर छाई Dhanush की ‘Kara’, दर्शक कर रहे हैं जमकर तारीफ
OTT पर छाई Dhanush की ‘Kara’, दर्शक कर रहे हैं जमकर तारीफ
ENT LIVE
Jackie Shroff बने सुपरहीरो दादाजी, ‘The Great Grand Super Hero’ में दिखी emotion और adventure की कहानी
Jackie Shroff बने सुपरहीरो दादाजी, ‘The Great Grand Super Hero’ में दिखी emotion और adventure की कहानी
ENT LIVE
Salman Khan के late night surprise ने बढ़ाया ‘Matrubhoomi’ को लेकर excitement
Salman Khan के late night surprise ने बढ़ाया ‘Matrubhoomi’ को लेकर excitement
ENT LIVE
मनोज बाजपेयी की ‘Governor’ ने जीता दिल, 90s की आर्थिक संकट वाली कहानी ने बढ़ाई उत्सुकता
मनोज बाजपेयी की ‘Governor’ ने जीता दिल, 90s की आर्थिक संकट वाली कहानी ने बढ़ाई उत्सुकता
ENT LIVE
Ranveer Singh पर FWICE की कार्रवाई को लेकर उठे सवाल, selective action पर industry में छिड़ी बहस
Ranveer Singh पर FWICE की कार्रवाई को लेकर उठे सवाल, selective action पर industry में छिड़ी बहस
Embed widget