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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026क्वालीफायर-2 में शुभमन गिल ने ठोकी IPL में सबसे तेज सेंचुरी, राजस्थान के खिलाफ रचा इतिहास

क्वालीफायर-2 में शुभमन गिल ने ठोकी IPL में सबसे तेज सेंचुरी, राजस्थान के खिलाफ रचा इतिहास

Shubman Gill Fastest IPL Century For GT: राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ क्वालीफायर-2 मैच में शुभमन गिल ने सबसे तेज शतक लगाने का रिकॉर्ड बनाया.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 29 May 2026 11:26 PM (IST)
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शुभमन गिल ने गुजरात टाइटंस के लिए आईपीएल का सबसे तेज शतक लगा दिया है. उन्होंने यह मुकाम राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ क्वालीफायर 2 मैच में हासिल किया. गिल ने राजस्थान के खिलाफ 47 गेंदों में शतक पूरा किया. शतक लगाने तक गिल ने इस ऐतिहासिक पारी में 15 चौके और तीन छक्के लगाए. यह शुभमन गिल के आईपीएल करियर का कुल पांचवां शतक है.

गुजरात के लिए सबसे तेज शतक

अब तक के इतिहास में केवल शुभमन गिल और साई सुदर्शन ही ऐसे 2 बल्लेबाज हैं, जिन्होंने गुजरात टाइटंस के लिए शतक लगाया हो. पहले भी गुजरात के लिए सबसे तेज शतक लगाने का रिकॉर्ड शुभमन गिल के ही नाम था. उन्होंने 2023 में मुंबई इंडियंस के खिलाफ 49 गेंद में शतक पूरा किया था. अब उन्होंने अपने ही रिकॉर्ड को बेहतर करते हुए 47 गेंदों में शतक पूरा किया है.

  • 47 गेंद - शुभमन गिल
  • 49 गेंद - शुभमन गिल
  • 50 गेंद - साई सुदर्शन
  • 50 गेंद - शुभमन गिल

राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ मैच में शुभमन गिल ने 53 गेंद खेलकर 104 रन बनाए. गिल और सुदर्शन ने इस मैच में पहले विकेट के लिए 167 रनों की पार्टनरशिप की. यह आईपीएल के इतिहास में तीसरी बार है जब शुभमन गिल और साई सुदर्शन ने किसी विकेट के लिए 150 या उससे ज्यादा रनों की साझेदारी की है.

शुभमन गिल ने आईपीएल 2026 में अब तक 722 रन बना लिए हैं. यह इतिहास में केवल दूसरी बार है, जब गिल ने एक सीजन में 700 रनों का आंकड़ा पार किया हो. इससे पहले 2023 सीजन में गिल ऐसा कर चुके हैं, जब उन्होंने 890 रन बनाए थे.

क्वालीफायर-2 मैच की बात करें तो राजस्थान रॉयल्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 214 रन बनाए थे. शुभमन गिल और साई सुदर्शन की ऐतिहासिक पारियों के दम पर गुजरात ने राजस्थान को 7 विकेट से हराया और फाइनल में जगह बनाई.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 29 May 2026 11:15 PM (IST)
Tags :
GT Vs RR Gujarat Titans SHUBMAN GILL IPL 2026
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