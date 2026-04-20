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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026इतनी गेंदों के बाद लिया जसप्रीत बुमराह ने पहला विकेट, 325 दिन करना पड़ा इंतजार

इतनी गेंदों के बाद लिया जसप्रीत बुमराह ने पहला विकेट, 325 दिन करना पड़ा इंतजार

Jasprit Bumrah First Wicket IPL 2026: जसप्रीत बुमराह ने साई सुदर्शन को आउट करके आईपीएल 2026 में अपना सबसे पहला विकेट ले लिया है. उन्हें 146 गेंदों के बाद पहला विकेट मिला.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 20 Apr 2026 10:45 PM (IST)
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जसप्रीत बुमराह को आखिरकार IPL 2026 में अपनी पहली सफलता मिल ही गई. उन्होंने पारी की सबसे पहली गेंद पर साई सुदर्शन को आउट किया. आईपीएल 2026 के अपने छठे मैच में उन्हें यह सफलता मिली है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि बुमराह को यह विकेट लेने के लिए 325 दिनों का लंबा इंतजार करना पड़ा. 146 गेंदों के बाद उन्हें आईपीएल में कोई विकेट नसीब हुआ है.

146 गेंद बाद लिया विकेट

दरअसल जसप्रीत बुमराह का विकेट का सूखा IPL 2025 से ही चला आ रहा था. आईपीएल में उन्होंने अपना आखिरी विकेट, पिछले सीजन के एलिमिनेटर मैच में गुजरात टाइटंस के खिलाफ ही लिया था. उस एलिमिनेटर मैच में अपने स्पेल के तीसरे ओवर की चौथी गेंद पर बुमराह ने विकेट लिया था. उस मुकाबले की अंतिम 8 गेंदों पर बुमराह कोई विकेट नहीं ले पाए थे. वहीं इस सीजन बुमराह को 138 गेंद फेंकने के बाद पहली सफलता मिली है. इस तरह उन्हें 146 गेंदों के बाद IPL में कोइ विकेट मिला है.

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325 दिन करना पड़ा इंतजार

जसप्रीत बुमराह को इंडियन प्रीमियर लीग में अपना अगला विकेट लेने के लिए 325 दिन का इंतजार करना पड़ा. जब गुजरात टाइटंस के खिलाफ पिछले सीजन एलिमिनेटर में उन्होंने विकेट लिया, उस दिन 30 मई 2025 की तारीख थी. उसके 325 दिनों के बाद उन्होंने 20 अप्रैल 2026 के दिन अगला विकेट लिया है.

बुमराह आईपीएल 2026 में पांच मैचों से विकेट का इंतजार कर रहे थे और छठा मैच आया तो पहली ही गेंद पर उन्होंने साई सुदर्शन का विकेट झटका. बुमराह ने अपने 151 मैचों के IPL करियर में अब तक 184 विकेट लिए हैं. बुमराह आईपीएल में पांचवें सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं. उन्होंने ड्वेन ब्रावो को पीछे छोड़ दिया है.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 20 Apr 2026 10:45 PM (IST)
Tags :
JASPRIT BUMRAH MUMBAI INDIANS IPL 2026
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