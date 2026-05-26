हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
क्रिकेटलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्टआईपीएल टीमऑरेंज कैपपर्पल कैप
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026क्वालीफायर में विराट का विकेट गिरने पर वाइफ अनुष्का शर्मा का चौंकाने वाला रिएक्शन, तस्वीर वायरल

क्वालीफायर में विराट का विकेट गिरने पर वाइफ अनुष्का शर्मा का चौंकाने वाला रिएक्शन, तस्वीर वायरल

Anushka Sharma Reaction Virat Kohli Wicket: IPL 2026 के पहले क्वालीफायर में विराट कोहली का विकेट गिरने पर अनुष्का शर्मा का रिएक्शन वायरल हो रहा है. विराट ने 43 रन बनाए.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 26 May 2026 10:58 PM (IST)
Preferred Sources

IPL का इतिहास गवाही देता है कि प्लेऑफ मैचों में विराट कोहली का रिकॉर्ड अच्छा नहीं है. मगर आईपीएल 2026 के पहले क्वालीफायर में विराट बेहतरीन टच में दिखे. उन्होंने गुजरात टाइटंस के खिलाफ 172 के स्ट्राइक रेट से 43 रनों की पारी खेली. मगर जब वे आउट हुए तो अनुष्का शर्मा निराश हो गईं. विराट के विकेट पर वाइफ अनुष्का का रिएक्शन खूब वायरल हो रहा है.

विराट बहुत शानदार टच में दिखे और आठवें ओवर तक 24 गेंद में 43 रन बना चुके थे. तभी 9वें ओवर में जेसन होल्डर आए और एक ही ओवर में विराट कोहली और देवदत्त पडिक्कल के रूप में दो सेट बल्लेबाजों को आउट कर दिया. ओवर की दूसरी गेंद पर विराट कोहली 43 के स्कोर पर आउट हो गए.

जेसन होल्डर ने शॉर्ट पिच गेंद फेंकी थी. विराट ने बल्ला घुमाकर पुल शॉट लगाने की कोशिश की, लेकिन बल्ले का किनारा लेकर गेंद स्टंप्स से जा लगी. गिल्लियां बिखरने के बाद विराट मायूस होकर पवेलियन लौट गए. विराट के आउट होने के बाद कैमरा अनुष्का शर्मा की तरफ घूमा. कोहली के आउट होने के बाद अनुष्का ने दोनों हाथ मुंह पर रखे और बहुत मायूस नजर आईं.

खैर विराट इस मुकाबले में अर्धशतक पूरा नहीं कर पाए, लेकिन एक ऐतिहासिक कीर्तिमान जरूर स्थापित किया. विराट आईपीएल के इतिहास में ऐसे पहले बल्लेबाज बन गए हैं, जिन्होंने लगातार 4 सीजन 600+ रन बनाने का कारनामा किया है. क्रिस गेल और केएल राहुल लगातार तीन-तीन सीजन 600+ रन बनाने का कारनामा कर चुके हैं, लेकिन ऐसा 4 बार करने वाले विराट पहले बल्लेबाज हैं.

यह भी पढ़ें:

Watch: तगड़ा शॉट, चौका भी गया, फिर भी आउट हो गए साई सुदर्शन; गजब दिखा नजारा

रजत पाटीदार ने जड़ दिया प्लेऑफ का सबसे तेज अर्धशतक, GT के खिलाफ क्वालीफायर-1 में कूटे 93 रन

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Read More
Published at : 26 May 2026 10:58 PM (IST)
Tags :
Anushka Sharma VIRAT KOHLI RCB VS GT IPL 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

आईपीएल 2026
क्वालीफायर में विराट का विकेट गिरने पर वाइफ अनुष्का शर्मा का चौंकाने वाला रिएक्शन, तस्वीर वायरल
क्वालीफायर में विराट का विकेट गिरने पर वाइफ अनुष्का शर्मा का चौंकाने वाला रिएक्शन, तस्वीर वायरल
आईपीएल 2026
Watch: तगड़ा शॉट, चौका भी गया, फिर भी आउट हो गए साई सुदर्शन; गजब दिखा नजारा
तगड़ा शॉट, चौका भी गया, फिर भी आउट हो गए साई सुदर्शन; गजब दिखा नजारा
आईपीएल 2026
रजत पाटीदार ने जड़ दिया प्लेऑफ का सबसे तेज अर्धशतक, GT के खिलाफ क्वालीफायर-1 में कूटे 93 रन
रजत पाटीदार ने जड़ दिया प्लेऑफ का सबसे तेज अर्धशतक, GT के खिलाफ क्वालीफायर-1 में कूटे 93 रन
आईपीएल 2026
क्वालीफायर-1 में रजत पाटीदार शो, गुजरात की भयंकर पिटाई; RCB ने बना डाला सबसे बड़ा स्कोर
क्वालीफायर-1 में रजत पाटीदार शो, गुजरात की भयंकर पिटाई; RCB ने बना डाला सबसे बड़ा स्कोर
Advertisement

वीडियोज

Bakra Eid 2026: ठाणे सोसायटी में कुर्बानी को लेकर बवाल | Mumbai News | Thane |
Iran US Israel War Begin?: Trump बनाया ईरान को निशाना |Trump | Netanyahu
Iran US Israel War Begin?: Iran-US Deal पर सस्पेंस! ट्रंप के बयान से तेज हुई चर्चा | Trump |
Breaking | US Iran Ceasefire Update: Donald Trump को बड़ा झटका! | Hormuz Strait
Bihar News: मलमास मेले में बड़ा हादसा, झूले से गिरा युवक गंभीर | Crime | MalmashMela | Mela Accident
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
बेंगलुरु से चेन्नई जा रहे IndiGo विमान में टेकऑफ के वक्त भरा धुआं, इमरजेंसी में निकाले गए पैसेंजर्स
बेंगलुरु से चेन्नई जा रहे IndiGo विमान में टेकऑफ के वक्त भरा धुआं, इमरजेंसी में निकाले गए पैसेंजर्स
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
आर्थिक संकट से जूझ रहे ‘मोहम्मद दीपक’, 5 महीनों से नहीं दिया किराया, GYM बेचने को मजबूर
आर्थिक संकट से जूझ रहे ‘मोहम्मद दीपक’, 5 महीनों से नहीं दिया किराया, GYM बेचने को मजबूर
आईपीएल 2026
क्वालीफायर में विराट कोहली ने रचा इतिहास, IPL का सबसे बड़ा रिकॉर्ड; कोई दिग्गज नहीं कर पाया
क्वालीफायर में विराट कोहली ने रचा इतिहास, IPL का सबसे बड़ा रिकॉर्ड; कोई दिग्गज नहीं कर पाया
बॉलीवुड
'चांद मेरा दिल' में अनन्या पांडे के भरतनाट्यम डांस को देख भड़के डांसर्स, पिता चंकी पांडे ने किया बचाव
'चांद मेरा दिल' में अनन्या पांडे के भरतनाट्यम डांस को देख भड़के डांसर्स, पिता चंकी पांडे ने किया बचाव
इंडिया
Explained: हाई-लेवल कमेटी ऑन डेमोग्राफिक चेंज कितनी खतरनाक? जहां जनसंख्या में अचानक बदलाव, वहां करेगी जांच! घुसपैठिए पहला टारगेट
हाई-लेवल कमेटी ऑन डेमोग्राफिक चेंज कितनी खतरनाक? जहां जनसंख्या में अचानक बदलाव, वहां करेगी जांच
इंडिया
Europe Heatwave: पश्चिमी यूरोप में भीषण हीटवेव का कहर, 7 की मौत, फ्रांस-ब्रिटेन में टूटा रिकॉर्ड
पश्चिमी यूरोप में भीषण हीटवेव का कहर, 7 की मौत, फ्रांस-ब्रिटेन में टूटा रिकॉर्ड
ट्रेंडिंग
DU student Viral Video: डीयू में फूटा छात्रा का दर्द, प्रोफेसर पर लगाए मानसिक प्रताड़ना के आरोप- रोते हुए वीडियो वायरल
DU में फूटा छात्रा का दर्द, प्रोफेसर पर लगाए मानसिक प्रताड़ना के आरोप- रोते हुए वीडियो वायरल
टेक्नोलॉजी
Meta का बड़ा दांव! Facebook में आया Reddit जैसा नया फीचर, अब हर टॉपिक पर होगी खुलकर चर्चा
Meta का बड़ा दांव! Facebook में आया Reddit जैसा नया फीचर, अब हर टॉपिक पर होगी खुलकर चर्चा
ENT LIVE
‘Anshumaan Pushkar और Kumud Mishra की दमदार एक्टिंग के बाद भी कमजोर निकली ‘Satrangi’
‘Anshumaan Pushkar और Kumud Mishra की दमदार एक्टिंग के बाद भी कमजोर निकली ‘Satrangi’
ENT LIVE
‘Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai’ Trailer में दिखा David Dhawan का Classic Comedy Style, Varun-Pooja-Mrunal ने बढ़ाया Fun
‘Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai’ Trailer में दिखा David Dhawan का Classic Comedy Style, Varun-Pooja-Mrunal ने बढ़ाया Fun
ENT LIVE
Bhushan Kumar की ‘DRAGON’ का धमाकेदार glimpse out, NTR-Prashanth Neel ने बढ़ाया hype
Bhushan Kumar की ‘DRAGON’ का धमाकेदार glimpse out, NTR-Prashanth Neel ने बढ़ाया hype
ENT LIVE
“Chand Mera Dil” देख भावुक हुए Fans, Lakshya-Ananya की Love Story ने जीता दिल
“Chand Mera Dil” देख भावुक हुए Fans, Lakshya-Ananya की Love Story ने जीता दिल
ENT LIVE
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
Embed widget