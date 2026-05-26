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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026शान से फाइनल में RCB, क्वालीफायर-1 में गुजरात को हराया; पांचवीं बार फाइनल में मारी एंट्री

शान से फाइनल में RCB, क्वालीफायर-1 में गुजरात को हराया; पांचवीं बार फाइनल में मारी एंट्री

RCB Enters Final IPL 2026: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू ने पहले क्वालीफायर में गुजरात टाइटंस को 92 रनों से हरा दिया है. बेंगलुरू ने आईपीएल 2026 के फाइनल में जगह बनाई है.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 26 May 2026 11:48 PM (IST)
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रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू ने गुजरात टाइटंस को पहले क्वालीफायर मैच में 92 रनों से हरा दिया है. बेंगलुरू अब आईपीएल 2026 के फाइनल में जाने वाली पहली टीम बन गई है. 255 रनों के रिकॉर्ड लक्ष्य को चेज करने आई गुजरात टाइटंस की टीम 162 रनों पर ढेर हो गई. रजत पाटीदार की 93 रनों की कप्तानी पारी और फिर गेंदबाजों के दमदार प्रदर्शन ने आरसीबी को ऐतिहासिक जीत दिलाई.

पहला क्वालीफायर जीतकर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू सीधे फाइनल में चली गई है. अब वह 31 मई को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ट्रॉफी के लिए दावेदारी पेश करेगी. कप्तान रजत पाटीदार की नाबाद 93 रनों की पारी ने बेंगलुरू की जीत की नींव रखी थी. उसके बाद बेंगलुरू के लगभग सभी गेंदबाज गुजरात टाइटंस पर कहर बनकर टूटे.

RCB 5वीं बार फाइनल में

यह आईपीएल के इतिहास में कुल पांचवीं बार है जब बेंगलुरू की टीम फाइनल में गई है. बेंगलुरू ने इससे पहले 2009, 2011, 2016, 2025 और अब 2026 में फाइनल में प्रवेश पाया है. सबसे ज्यादा बार फाइनल में पहुंचने के मामले में आरसीबी तीसरे स्थान पर आ गई है. केवल चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस ही उससे आगे हैं.

गुजरात टाइटंस की ओर से केवल राहुल तेवतिया बड़ा स्कोर कर पाए. तेवतिया ने 43 गेंद में 68 रन बनाए और यह पूरे सीजन में उनकी पहली अर्धशतकीय पारी रही. जोस बटलर ने 29 रन बनाए, लेकिन बाकी सब बल्लेबाज फ्लॉप हो गए.

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पाटीदार ने फाइनल में पहुंचाया

बेंगलुरू की जीत की नींव रजत पाटीदार की कप्तानी पारी ने रखी. उन्होंने महज 33 गेंद में 93 रन बनाए. इस ताबड़तोड़ पारी में पाटीदार के बल्ले से 5 चौके और 9 छक्के आए. उनके अलावा विराट कोहली ने 43 रन और क्रुणाल पांड्या ने भी 43 रनों का योगदान दिया.

पाटीदार की कप्तानी में RCB ऐसी केवल तीसरी टीम बन गई है, जिसने डिफेंडिंग चैंपियन होते हुए फाइनल में जगह बनाई हो. उससे पहले केवल मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स ही ऐसा कर पाई हैं. जैकब डफी के शुरुआती स्पेल ने गुजरात की बैटिंग को तहस-नहस कर दिया, जिन्होंने पूरे मैच में तीन बल्लेबाजों को आउट किया. वहीं 2 विकेट लेकर भुवनेश्वर कुमार ने फिर से पर्पल कैप हासिल कर ली है.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 26 May 2026 11:44 PM (IST)
Tags :
Royal Challengers Bengaluru RCB Gujarat Titans GT RCB VS GT IPL 2026
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