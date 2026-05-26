शान से फाइनल में RCB, क्वालीफायर-1 में गुजरात को हराया; पांचवीं बार फाइनल में मारी एंट्री

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू ने गुजरात टाइटंस को पहले क्वालीफायर मैच में 92 रनों से हरा दिया है. बेंगलुरू अब आईपीएल 2026 के फाइनल में जाने वाली पहली टीम बन गई है. 255 रनों के रिकॉर्ड लक्ष्य को चेज करने आई गुजरात टाइटंस की टीम 162 रनों पर ढेर हो गई. रजत पाटीदार की 93 रनों की कप्तानी पारी और फिर गेंदबाजों के दमदार प्रदर्शन ने आरसीबी को ऐतिहासिक जीत दिलाई.

पहला क्वालीफायर जीतकर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू सीधे फाइनल में चली गई है. अब वह 31 मई को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ट्रॉफी के लिए दावेदारी पेश करेगी. कप्तान रजत पाटीदार की नाबाद 93 रनों की पारी ने बेंगलुरू की जीत की नींव रखी थी. उसके बाद बेंगलुरू के लगभग सभी गेंदबाज गुजरात टाइटंस पर कहर बनकर टूटे.

RCB 5वीं बार फाइनल में

यह आईपीएल के इतिहास में कुल पांचवीं बार है जब बेंगलुरू की टीम फाइनल में गई है. बेंगलुरू ने इससे पहले 2009, 2011, 2016, 2025 और अब 2026 में फाइनल में प्रवेश पाया है. सबसे ज्यादा बार फाइनल में पहुंचने के मामले में आरसीबी तीसरे स्थान पर आ गई है. केवल चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस ही उससे आगे हैं.

गुजरात टाइटंस की ओर से केवल राहुल तेवतिया बड़ा स्कोर कर पाए. तेवतिया ने 43 गेंद में 68 रन बनाए और यह पूरे सीजन में उनकी पहली अर्धशतकीय पारी रही. जोस बटलर ने 29 रन बनाए, लेकिन बाकी सब बल्लेबाज फ्लॉप हो गए.

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पाटीदार ने फाइनल में पहुंचाया

बेंगलुरू की जीत की नींव रजत पाटीदार की कप्तानी पारी ने रखी. उन्होंने महज 33 गेंद में 93 रन बनाए. इस ताबड़तोड़ पारी में पाटीदार के बल्ले से 5 चौके और 9 छक्के आए. उनके अलावा विराट कोहली ने 43 रन और क्रुणाल पांड्या ने भी 43 रनों का योगदान दिया.

पाटीदार की कप्तानी में RCB ऐसी केवल तीसरी टीम बन गई है, जिसने डिफेंडिंग चैंपियन होते हुए फाइनल में जगह बनाई हो. उससे पहले केवल मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स ही ऐसा कर पाई हैं. जैकब डफी के शुरुआती स्पेल ने गुजरात की बैटिंग को तहस-नहस कर दिया, जिन्होंने पूरे मैच में तीन बल्लेबाजों को आउट किया. वहीं 2 विकेट लेकर भुवनेश्वर कुमार ने फिर से पर्पल कैप हासिल कर ली है.

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