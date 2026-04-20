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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026तिलक वर्मा ने MI के लिए ठोका सबसे तेज शतक, IPL में लिख डाला नया इतिहास

तिलक वर्मा ने MI के लिए ठोका सबसे तेज शतक, IPL में लिख डाला नया इतिहास

Fastest IPL Century For Mumbai Indians: तिलक वर्मा ने इंडियन प्रीमियर लीग के इतिहास में मुंबई इंडियंस के लिए सबसे तेज शतक लगाने का रिकॉर्ड बना दिया है.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 20 Apr 2026 09:43 PM (IST)
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तिलक वर्मा ने अपने IPL करियर का सबसे पहला शतक लगा दिया है. उन्होंने गुजरात टाइटंस के खिलाफ 45 गेंदों में सेंचुरी पूरी की. इसी के साथ उन्होंने इंडियन प्रीमियर लीग के इतिहास में मुंबई इंडियंस के लिए सबसे तेज शतक लगाने के रिकॉर्ड की भी बराबरी कर ली है. इस ताबड़तोड़ पारी में उन्होंने 45 गेंद में 101 रन बनाए.

MI के लिए सबसे तेज शतक

तिलक वर्मा ने पारी की आखिरी गेंद पर चौका लगाकर 45 गेंदों में अपना शतक पूरा किया. उनसे पहले सनथ जयसूर्या ने 2008 में मुंबई इंडियंस के लिए 45 गेंदों में शतक पूरा किया था. उसके 18 साल बाद तिलक वर्मा ने मुंबई के लिए सबसे तेज शतक के रिकॉर्ड की बराबरी की है.

  • 45 गेंद - तिलक वर्मा
  • 45 गेंद - सनथ जयसूर्या
  • 47 गेंद - कैमरून ग्रीन
  • 49 गेंद- सूर्यकुमार यादव

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23 गेंद में ठोके 82 रन

मुंबई इंडियंस की पारी की शुरुआत बेहद खराब रही थी, जिसने 44 के स्कोर तक 3 विकेट खो दिए थे. ऐसे में तिलक वर्मा ने पहले क्रीज पर पैर जमाए और एक समय 22 गेंद में 19 रन बनयकर खेल रहे थे. मगर उसके बाद उन्होंने ऐसी तबाही मचाई कि अपनी पारी की अगली 23 गेंदों में 82 रन ठोक दिए. 

मुंबई इंडियंस ने भी गजब ही कर दिया. एक समय टीम ने 14 ओवरों में 103 रन बनाए थे, जिसके बाद तिलक वर्मा के तूफान की बदौलत मुंबई ने अंतिम 6 ओवरों में 98 रन बना डाले. हार्दिक पांड्या की खराब फॉर्म खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है. हार्दिक 13वें ओवर में ही बैटिंग करने आ गए थे. यह समझा जा सकता है कि तिलक अच्छे टच में थे, इसलिए उन्होंने ज्यादा गेंद खेलीं. मगर हार्दिक ने 16 गेंद खराब की और केवल 15 रन बना पाए.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 20 Apr 2026 09:26 PM (IST)
Tags :
Tilak Varma GT Vs MI MUMBAI INDIANS IPL 2026
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