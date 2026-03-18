'वो हुक्के की देखभाल...', CSK के पूर्व खिलाड़ी ने किया MS Dhoni से जुड़ा खुलासा

IPL 2026 शुरू होने से पहले चेन्नई सुपर किंग्स के पूर्व खिलाड़ी सैम बिलिंग्स ने एमएस धोनी को लेकर दावा किया है कि उनके पास एक समर्पित व्यक्ति था, जिसका काम सिर्फ उनके शीशे (हुक्का) की देखभाल करना था. बता दें कि इंग्लैंड के क्रिकेटर बिलिंग्स 2018 और 2019 आईपीएल संस्करण में सीएसके के लिए खेले थे.

एमएस धोनी ने अपनी कप्तानी में चेन्नई सुपर किंग्स को 5 बार चैंपियन बनाया, वह अब भी टीम के लिए खेलते हैं. माना जा रहा है कि आगामी संस्करण (IPL 2026) उनका बतौर प्लेयर आखिरी हो सकता है. कई खिलाड़ी आईपीएल के दौरान धोनी के कमरे में हुक्के लगने को लेकर खुलासा कर चुके हैं. अब सैम बिलिंग्स ने भी ये बात कही और बताया कि माही के पास एक शीशा मैन भी है.

इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन और एलेस्टर कुक जैसे दिग्गजों के साथ पॉडकास्ट में सैम बिलिंग्स ने ये खुलासा किया. उन्होंने दावा किया कि धोनी के पास एक व्यक्ति है, जो सिर्फ उनके हुक्के की ही देखभाल करता है. ये बात उन्होंने तब कही जब उनसे उनके फ्रेंचाइजी क्रिकेट में पसंदीदा खिलाड़ी के बारे में पूछा गया.

उन्होंने कहा, 'धोनी, बतौर कप्तान उनका औरा शानदार है. ज्यादा कूल लोग होते नहीं हैं, वो कूल और शांत हैं. वो सुपरस्टार है, शानदार हैं. निश्चित रूप से वो मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन है, मेरी तरह. हमनें कई मैच एक साथ देखे हैं, क्योंकि वह नीचे बाहर नहीं जा सकते. होटल में उनका रूम खुला रहता है. उनके पास शीशा मैन है. खलील, जिसका काम सिर्फ शीशे (हुक्का) को देखना होता है.

सैम बिलिंग्स आईपीएल करियर

34 वर्षीय इंग्लैंड के विकेटकीपर बल्लेबाज सैम बिलिंग्स ने आईपीएल में 3 टीमों के लिए कुल 30 मैच खेले हैं. 2016 और 2017 में वह दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेले, 2018 और 2019 में सीएसके से खेलने के बाद 2022 में वह कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए खेले. 30 आईपीएल मैचों में उन्होंने 503 रन बनाए हैं.