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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सRCB की बिक्री पर बड़ा अपडेट, 2 बिलियन डॉलर से ऊपर जा सकती है बोली, रेस में ये दो दावेदार

RCB की बिक्री पर बड़ा अपडेट, 2 बिलियन डॉलर से ऊपर जा सकती है बोली, रेस में ये दो दावेदार

RCB की बिक्री अब अंतिम चरण में पहुंच गई है और इसकी बोली 2 बिलियन डॉलर तक जा सकती है. दो बड़े दावेदारों के बीच कड़ी टक्कर है, जबकि 31 मार्च तक इस मेगा डील पर फैसला होने की उम्मीद है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: निधी बाजपेई | Updated at : 18 Mar 2026 10:13 AM (IST)
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रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) की फ्रेंचाइजी को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है. इंडियन प्रीमियर लीग की यह लोकप्रिय फ्रेंचाइजी अब बिकने के कगार पर है और इसकी बोली 2 बिलियन डॉलर (करीब 16 हजार करोड़ रुपये) तक पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है. द  इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट्स के मुताबिक, अब इस रेस में सिर्फ दो बड़े दावेदार बचे हैं और यह डील जल्द ही फाइनल हो सकती है.

दो दिग्गज दावेदार आमने-सामने

इस रेस में एक तरफ स्वीडन की प्राइवेट इक्विटी कंपनी EQT है, जिसने करीब 2 बिलियन डॉलर तक की बोली लगाई है. वहीं दूसरी ओर एक बड़ा कंसोर्टियम है, जिसमें रंजन पाई, कोहलबर्ग क्राविस रॉबर्ट्स एंड कंपनी (Kohlberg Kravis Roberts & Co) और टेमासेक (Temasek) शामिल हैं.  इन दोनों के बीच अब सीधी टक्कर देखने को मिल रही है और अंतिम फैसला जल्द हो सकता है.

कई बड़े नाम हुए बाहर

इस डील में शुरुआत में कई बड़े नाम शामिल थे, लेकिन अब कुछ दिग्गज पीछे हट चुके हैं. ग्लेजर फैमिली जो की मैनचेस्टर यूनाइटेड के मालिक हैं, उन्होंने भी इस रेस से खुद को अलग कर लिया है. इसके अलावा अदार पूनावाला ने भी इस टीम में दिलचस्पी दिखाने के बाद पीछे हटने का फैसला किया है. इससे अब मुकाबला और ज्यादा सीधा और रोमांचक हो गया है.

31 मार्च तक हो सकता है फैसला

RCB के मौजूदा मालिक डियाजियो )Diageo) ने इस डील को फाइनल करने के लिए 31 मार्च की डेडलाइन तय की है. ऐसे में आने वाले कुछ दिन बेहद अहम माने जा रहे हैं. मार्केट एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह आईपीएल इतिहास की सबसे बड़ी डील्स में से एक हो सकती है.

राजस्थान रॉयल्स पर भी नजर

सिर्फ RCB ही नहीं, राजस्थान रॉयल्स को लेकर भी बड़ी हलचल है. रिपोर्ट्स के मुताबिक फ्रेंचाइजी में हिस्सेदारी खरीदने के लिए कई कंपनियों ने दिलचस्पी दिखाई है.  यहां आदित्य बिरला ग्रुप सबसे आगे माना जा रहा है. इसके अलावा अमेरिकी निवेशक डेविड ब्लिट्जर (David Blitzer) भी इस रेस में शामिल हैं. राजस्थान रॉयल्स के लिए 1.1 से 1.35 बिलियन डॉलर तक की बोली लगने की खबर है.

IPL की बढ़ती ब्रांड वैल्यू

इन सभी डील्स से एक बात साफ है कि आईपीएल लीग की ब्रांड वैल्यू लगातार बढ़ रही है. दुनिया भर के निवेशक अब आईपीएल टीमों में पैसा लगाने के लिए तैयार हैं, जिससे यह लीग खेल के साथ-साथ बिजनेस के लिहाज से भी और मजबूत होती जा रही है. अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि आखिर RCB का नया मालिक कौन बनता है. 

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Published at : 18 Mar 2026 10:13 AM (IST)
Tags :
Royal Challengers Bengaluru IPL 2026 RCB Sale
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