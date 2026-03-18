आईपीएल 2026 का सीजन शुरू होने में अब ज्यादा समय नहीं बचा है. 28 मार्च से लीग का आगाज होना है और सभी टीमें तैयारी में जुट चुकी हैं. हालांकि टूर्नामेंट शुरू होने से पहले ही कई बड़े खिलाड़ियों की चोट ने टीमों की चिंता बढ़ा दी है. कुछ स्टार खिलाड़ी ऐसे हैं, जिनका पूरे सीजन से बाहर होना भी संभव माना जा रहा है. इस बार चोट की मार सिर्फ एक टीम पर नहीं, बल्कि कई फ्रेंचाइजी पर पड़ी है. खास बात ये है कि इनमें से कई खिलाड़ी अपनी टीम के मुख्य गेंदबाज या मैच विनर माने जाते हैं.

हर्षित राणा - केकेआर की तेज गेंदबाजी कमजोर?

कोलकाता नाइट राइडर्स के युवा तेज गेंदबाज हर्षित राणा चोट की वजह से इस सीजन से बाहर हो सकते हैं. हाल ही में उन्हें बैसाखियों का इस्तेमाल करते देखा गया. उन्होंने बीसीसीआई के नमन अवॉर्ड शो में शिरकत की थी. इससे उनकी चोट की गंभीरता का अंदाजा लगाया जा सकता है. अगर वे नहीं खेलते हैं तो केकेआर की गेंदबाजी पर बड़ा असर पड़ेगा.

जोश हेजलवुड - आरसीबी की प्लानिंग पर असर

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड लंबे समय से मैदान से बाहर हैं. उनकी फिटनेस अब भी पूरी तरह ठीक नहीं मानी जा रही है. अगर वे आईपीएल के शुरुआती मैच मिस करते हैं, तो आरसीबी को अपने बॉलिंग अटैक में बदलाव करना पड़ सकता है.

पैट कमिंस - कप्तान की गैरमौजूदगी बड़ी चुनौती

सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस भी पूरी तरह फिट नहीं हैं. माना जा रहा है कि वे शुरुआती मुकाबलों में नहीं खेल पाएंगे. उनकी गैरमौजूदगी टीम के संतुलन के साथ-साथ कप्तानी पर भी असर डाल सकती है.

वानिंदु हसरंगा - लखनऊ की स्पिन ताकत पर सवाल

लखनऊ सुपर जायंट्स ने वानिंदु हसरंगा को बड़ी उम्मीदों के साथ टीम में शामिल किया था, लेकिन टी20 वर्ल्डकप में लगी चोट के कारण उनकी उपलब्धता को लेकर संशय बना हुआ है. अगर वे पूरे सीजन से बाहर होते हैं, तो टीम की स्पिन डिपार्टमेंट कमजोर पड़ सकती है.

मथीशा पथिराना - केकेआर को दूसरा बड़ा झटका

ऑक्शन के दौरान मथीशा पथिराना पर केकेआर ने 18 करोड़ की भारी रकम खर्च की थी, लेकिन टी20 वर्ल्डकप के दौरान वह चोटिल हो गए थे. अब उनकी चोट टीम के लिए चिंता का कारण बन गई है. अगर वे नहीं खेलते हैं, तो यह टीम के लिए बड़ा नुकसान साबित हो सकता है.

आगे क्या?

आईपीएल जैसे बड़े टूर्नामेंट में खिलाड़ियों की फिटनेस सबसे अहम होती है. अब सभी टीमों की नजर अपने इन स्टार खिलाड़ियों की रिकवरी पर होगी. अगर ये खिलाड़ी समय पर फिट नहीं होते हैं, तो आईपीएल 2026 का समीकरण पूरी तरह बदल सकता है.

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