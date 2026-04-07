IPL में कितनी बार हुआ है जसप्रीत बुमराह और वैभव सूर्यवंशी का आमना-सामना? क्या कहते हैं आंकड़े

RR vs MI IPL 2026: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 में आज राजस्थान रॉयल्स और मुंबई इंडियंस का महामुकाबला होगा. पूर्व IPL चैंपियन टीमों की टक्कर से ज्यादा यह मुकाबला जसप्रीत बुमराह और वैभव सूर्यवंशी की भिड़ंत के लिए चर्चा में है. एक तरफ 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी होंगे और उनके सामने यॉर्कर किंग जसप्रीत बुमराह, जिनके आगे बड़े-बड़े दिग्गज भी घुटने टेक चुके हैं. क्या इससे पहले भी कभी IPL में सूर्यवंशी और बुमराह की टक्कर देखी गई है.

कितनी बार हुई बुमराह-सूर्यवंशी की टक्कर?

IPL में कभी भी जसप्रीत बुमराह और वैभव सूर्यवंशी की आपसी टक्कर नहीं हुई है. वैभव ने 2025 में अपना आईपीएल डेब्यू किया था. पिछले सीजन उन्होंने मुंबई इंडियंस के खिलाफ एक मैच खेला था, लेकिन इससे पहले उनकी बुमराह से टक्कर हो पाती, दीपक चाहर ने उन्हें 'जीरो' के स्कोर पर आउट कर दिया था. वैभव इस बार जरूर MI के खिलाफ अपना खाता खोलना चाहेंगे.

एक तरफ वैभव सूर्यवंशी का जबरदस्त बैट स्विंग होगा, जो पावरप्ले में जबरदस्त हार्ड-हिटिंग करते हैं. दूसरी ओर बुमराह इस दौर के सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजों में से एक हैं. इसी वजह से यह भिड़ंत क्रिकेट जगत के लिए रोमांचक बनी हुई है. क्रिकेट फैंस यह भी जानने के इच्छुक होंगे कि पिछले एक से डेढ़ साल के भीतर सूर्यवंशी एक खिलाड़ी के तौर पर कितने परिपक्व हुए हैं.

वैभव सूर्यवंशी का प्रदर्शन

IPL 2026 में वैभव सूर्यवंशी ने अब तक 2 मैच खेले हैं, जिनमें उनके बल्ले से 83 रन निकले हैं. चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ वैभव ने तूफानी अंदाज में 17 गेंद खेलकर 52 रन बनाए थे. दूसरी ओर गुजरात टाइटंस के खिलाफ मैच में उन्होंने 18 गेंद में 31 रन बनाए थे. अब तक अपने 9 पारियों के आईपीएल करियर में सूर्यवंशी ने एक शतक और 2 फिफ्टी समेत 335 रन बनाए हैं.

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