एमएस धोनी के फैंस के लिए आई बुरी खबर, क्या हो गए IPL 2026 से बाहर? जानें ताजा अपडेट

एमएस धोनी के करोड़ों फैंस उनकी मैदान में वापसी का इंतजार कर रहे हैं. आईपीएल 2026 को शुरू हुए डेढ़ महीना बीत चुका है, लेकिन 'थाला' के अब तक दर्शन नहीं हुए हैं. लीग स्टेज कुछ ही दिन में समाप्त हो जाएगा, इसी बीच धोनी लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ मैच में भी वापसी नहीं कर पाए हैं. सवाल उठने लाजिमी हैं कि क्या धोनी अब पूरे सीजन से ही बाहर हो गए हैं.

एमएस धोनी के फैंस के लिए बुरी खबर

एमएस धोनी के फैंस के लिए बुरी खबर यह है कि उन्होंने आईपीएल 2026 में लगातार 12वां मैच मिस कर दिया है. ऐसे सवालों का सामने आना लाजिमी है कि क्या एमएस धोनी अब इस सीजन एक भी मैच नहीं खेल पाएंगे? क्या धोनी पूरे सीजन से बाहर हो गए हैं.

दरअसल लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ मैच में धोनी का ना खेलना फैंस के लिए चौंकाने वाला विषय भी है. क्योंकि कुछ रिपोर्ट्स अनुसार जब CSK की टीम लखनऊ के लिए रवाना होने वाली थी, तब बाकी खिलाड़ियों के साथ धोनी का टिकट भी बुक हो गया था. जैसे ही यह खबर सामने आई, लखनऊ बनाम चेन्नई मैच को लेकर फैंस की उम्मीदें बढ़ गई थीं. मगर अंतिम मौके पर धोनी ने लखनऊ जाने से मना कर दिया था.

क्यों नहीं खेल रहे हैं धोनी?

एमएस धोनी आईपीएल 2026 सीजन शुरू होने से पहले ही चोटिल हो गए थे. अभ्यास के समय उन्हें काफ इंजरी (पिंडली की मांसपेशियों में खिंचाव) हुई थी. कुछ समय पहले CSK के हेड कोच स्टीफन फ्लेमिंग ने बताया था कि धोनी की वापसी को लेकर टीम मैनेजमेंट कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहता. मगर अब लगभग पूरा सीजन खत्म होने को है. अगर धोनी अगले मैच में वापस आ पाए, तो भी अधिकतम 2 ही मैच खेल पाएंगे. बता दें कि लखनऊ के खिलाफ चेन्नई ने अपना 12वां मैच खेला.

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