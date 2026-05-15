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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटटेस्ट क्रिकेट से क्यों लिया संन्यास? विराट कोहली ने सच से उठाया पर्दा; किया सबसे बड़ा खुलासा

टेस्ट क्रिकेट से क्यों लिया संन्यास? विराट कोहली ने सच से उठाया पर्दा; किया सबसे बड़ा खुलासा

Why Virat Kohli Retired From Test Cricket: विराट कोहली ने मई 2025 में टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया था. उन्होंने खुद रिटायरमेंट के राज से पर्दा उठाया है.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 15 May 2026 06:11 PM (IST)
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12 मई 2025, विराट कोहली का कोई भी फैन शायद इस तारीख को भुला नहीं पाएगा. इसी तारीख को विराट ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया था. उस साल वे चर्चा जोरों पर थीं कि विराट आगामी इंग्लैंड दौरे पर धमाकेदार प्रदर्शन करके दिखाएंगे. इसलिए जैसे ही विराट ने रिटायरमेंट का पोस्ट किया, क्रिकेट जगत भौंचक्का रह गया.

बार-बार यह सवाल सामने आता रहता है कि आखिर विराट ने रेड बॉल फॉर्मेट से अलविदा क्यों लिया था. RCB पॉडकास्ट पर विराट ने खुद सबसे बड़े सच का खुलासा किया है.

टेस्ट क्रिकेट से संन्यास का सच

RCB पॉडकास्ट पर विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास का सवाल पूछे जाने पर कहा कि वो ऐसे वातावरण में नहीं रहना चाहते थे, जहां उन्हें खुद को बार-बार साबित करने की जरूरत महसूस होने लगे.

विराट ने कहा, "मेरा नजरिया एकदम साफ है. अगर मुझे लगता है कि मैं जिस वातावरण में हूं, वहां अपना कुछ योगदान दे सकता हूं और वहां आसपास के लोग भी ऐसा महसूस करते हों तो मैं वहां रहूंगा. लेकिन मुझे ऐसा महसूस करवाया जाए कि मुझे अपनी अहमियत और काबिलियत साबित करके दिखानी होगी, तो मैं उस माहौल में नहीं रहूंगा."

विराट कोहली ने आखिरी बार बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2024-25 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला था. वह सीरीज विराट के लिए व्यक्तिगत रूप से बहुत खराब रही. 9 पारियों में केवल 190 रन बना सके थे. पर्थ टेस्ट की दूसरी पारी में आए शतक को छोड़ दें, तो विराट आठ पारियों में सिर्फ 90 रन बना सके थे.

यह भी पढ़ें: 'मुझे अपनी काबिलियत साबित करनी पड़े तो मैं नहीं...', 2027 वर्ल्ड कप पर विराट कोहली का बड़ा बयान

वे 5 दिन, भारतीय क्रिकेट पर भारी

मई 2025 में केवल पांच दिन के भीतर 2 दिग्गज क्रिकेटरों ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया था. साल 2025 में 7 मई के दिन रोहित शर्मा ने टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कह दिया था. फैंस अभी इस झटके से उबर भी नहीं पाए थे, तभी पांच दिन बाद ही विराट कोहली ने भी बहुत बड़ा एलान कर दिया.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 15 May 2026 06:11 PM (IST)
Tags :
India Cricket Team VIRAT KOHLI Virat Kohli Retirement
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