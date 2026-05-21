कोलकाता नाइट राइडर्स ने मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हरा दिया है. यह पिछले 7 मैचों में केकेआर की छठी जीत है और उसने प्लेऑफ की उम्मीदों को जीवित रखा है. मनीष पांडे और रोवमैन पावेल की जुझारू पारियों के दम पर कोलकाता ने जीत दर्ज की. वहीं सुनील नरेन के ऐतिहासिक गेंदबाजी स्पेल ने भी जीत में बहुत बड़ी भूमिका निभाई.

ईडन गार्डन्स में खेले गए इस मैच में मुंबई इंडियंस की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 147 रन बना पाई. बारिश से प्रभावित इस मुकाबले में मुंबई की पारी को बीच में रोका भी गया. रोहित शर्मा, रायन रिकल्टन और सूर्यकुमार यादव के फ्लॉप होने के बाद कॉर्बिन बॉश (32 रन), हार्दिक पांड्या (26 रन) और तिलक वर्मा (20 रन) की छोटी-छोटी पारियों की बदौलत मुंबई जैसे-तैसे 147 रनों तक पहुंची.

148 रनों के लक्ष्य का पीछा करने आई कोलकाता की शुरुआत अच्छी नहीं रही, क्योंकि पिछले मैच में 93 रन जड़ने वाले फिन एलन इस बार सिर्फ 8 रन बना पाए. अजिंक्य रहाणे भी 21 रन बनाकर आउट हो गए और 25 करोड़ी कैमरून ग्रीन ने गेंदबाजी में 2 विकेट जरूर लिए, लेकिन बल्ले से दम नहीं दिखा पाए. देखते ही देखते 54 रन तक केकेआर के 3 विकेट गिर चुके थे.

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यहां से मनीष पांडे और रोवमैन पावेल ने पारी को संभाला और 64 रनों की बहुत महत्वपूर्ण पार्टनरशिप की. पांडे ने 45 रन और पावेल ने 40 रन बनाए. कोलकाता ने 19वें ओवर में लक्ष्य को सफलतापूर्वक चेज कर लिया. बता दें कि सुनील नरेन ने इस मैच में 4 ओवरों में केवल 13 रन दिए. यह आईपीएल में 80वीं बार है जब नरेन ने 4 ओवर का स्पेल करते हुए 6 या उससे कम इकोनॉमी रेट से रन दिए हों.

वहीं कोलकाता की प्लेऑफ की उम्मीदें जिंदा हैं, क्योंकि वह पॉइंट्स टेबल में 13 अंकों के साथ छठे स्थान पर आ गई है और सबसे बड़ी बात यह है कि कोलकाता का नेट रन रेट भी पाज़िटिव में आ गया है, जो पंजाब किंग्स के लिए मुश्किल बढ़ाने का काम कर रहा है.

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