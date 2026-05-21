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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026KKR की प्लेऑफ की उम्मीद जिंदा, सुनील नरेन ने रचा इतिहास, पांडे-पावेल भी चमके; MI चारों खाने चित्त

KKR की प्लेऑफ की उम्मीद जिंदा, सुनील नरेन ने रचा इतिहास, पांडे-पावेल भी चमके; MI चारों खाने चित्त

KKR Playoff Hopes Still Alive: कोलकाता नाइट राइडर्स ने मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हरा दिया है. यह पिछले 7 मैचों में केकेआर की छठी जीत है.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 21 May 2026 12:25 AM (IST)
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कोलकाता नाइट राइडर्स ने मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हरा दिया है. यह पिछले 7 मैचों में केकेआर की छठी जीत है और उसने प्लेऑफ की उम्मीदों को जीवित रखा है. मनीष पांडे और रोवमैन पावेल की जुझारू पारियों के दम पर कोलकाता ने जीत दर्ज की. वहीं सुनील नरेन के ऐतिहासिक गेंदबाजी स्पेल ने भी जीत में बहुत बड़ी भूमिका निभाई.

ईडन गार्डन्स में खेले गए इस मैच में मुंबई इंडियंस की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 147 रन बना पाई. बारिश से प्रभावित इस मुकाबले में मुंबई की पारी को बीच में रोका भी गया. रोहित शर्मा, रायन रिकल्टन और सूर्यकुमार यादव के फ्लॉप होने के बाद कॉर्बिन बॉश (32 रन), हार्दिक पांड्या (26 रन) और तिलक वर्मा (20 रन) की छोटी-छोटी पारियों की बदौलत मुंबई जैसे-तैसे 147 रनों तक पहुंची.

148 रनों के लक्ष्य का पीछा करने आई कोलकाता की शुरुआत अच्छी नहीं रही, क्योंकि पिछले मैच में 93 रन जड़ने वाले फिन एलन इस बार सिर्फ 8 रन बना पाए. अजिंक्य रहाणे भी 21 रन बनाकर आउट हो गए और 25 करोड़ी कैमरून ग्रीन ने गेंदबाजी में 2 विकेट जरूर लिए, लेकिन बल्ले से दम नहीं दिखा पाए. देखते ही देखते 54 रन तक केकेआर के 3 विकेट गिर चुके थे.

यह भी पढ़ें: IPL में सुनील नरेन ने रचा इतिहास, 80वीं बार कर दिया ये कमाल; राशिद-स्टेन सब रह गए पीछे

यहां से मनीष पांडे और रोवमैन पावेल ने पारी को संभाला और 64 रनों की बहुत महत्वपूर्ण पार्टनरशिप की. पांडे ने 45 रन और पावेल ने 40 रन बनाए. कोलकाता ने 19वें ओवर में लक्ष्य को सफलतापूर्वक चेज कर लिया. बता दें कि सुनील नरेन ने इस मैच में 4 ओवरों में केवल 13 रन दिए. यह आईपीएल में 80वीं बार है जब नरेन ने 4 ओवर का स्पेल करते हुए 6 या उससे कम इकोनॉमी रेट से रन दिए हों.

वहीं कोलकाता की प्लेऑफ की उम्मीदें जिंदा हैं, क्योंकि वह पॉइंट्स टेबल में 13 अंकों के साथ छठे स्थान पर आ गई है और सबसे बड़ी बात यह है कि कोलकाता का नेट रन रेट भी पाज़िटिव में आ गया है, जो पंजाब किंग्स के लिए मुश्किल बढ़ाने का काम कर रहा है.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 21 May 2026 12:19 AM (IST)
Tags :
MI KKR MUMBAI INDIANS KOLKATA KNIGHT RIDERS IPL HIGHLIGHTS KKR VS MI IPL 2026
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