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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026CSK कप्तान ने मुकेश चौधरी को डेडिकेट की जीत, मां के निधन के बाद खेलने उतरा था गेंदबाज

CSK कप्तान ने मुकेश चौधरी को डेडिकेट की जीत, मां के निधन के बाद खेलने उतरा था गेंदबाज

MI vs CSK: चेन्नई सुपर किंग्स के गेंदबाज मुकेश चौधरी की मां का निधन 21 अप्रैल को हुआ था, वह 23 अप्रैल को मुंबई इंडियंस के खिलाफ मैच में उतरे. कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने उनके जज्बे को सलाम किया.

By : शिवम | Updated at : 24 Apr 2026 11:18 AM (IST)
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चेन्नई सुपर किंग्स ने गुरुवार को मुंबई इंडियंस के खिलाफ ऐतिहासिक जीत दर्ज की. ये IPL इतिहास में CSK की सबसे बड़ी जीत बनी, इससे पहले चेन्नई कभी भी 100 रनों के अधिक के अंतर से नहीं जीती थी. इस मुकाबले में खेले चेन्नई के तेज गेंदबाज मुकेश चौधरी की मां का 2 दिन पहले 21 अप्रैल को निधन हो गया था. उनकी मां बीमार थी, जिस वजह से वह 18 अप्रैल को हुए मैच के बाद अपने घर भीलवाड़ा (राजस्थान) के लिए रवाना हो गए थे.

मुकेश चौधरी की मां का निधन 21 अप्रैल को हुआ था. अंतिम संस्कार के बाद वह मुंबई के लिए रवाना हो गए थे, जहां चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस के साथ हुआ. मुकेश खेलने उतरे, ये एक भावुक पल था क्योंकि ये किसी के लिए भी आसान नहीं होता. उन्होंने अपने 4 ओवर डाले, जिसमें 31 रन देकर 1 विकेट लिया. चेन्नई के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने उनके जज्बे को सलाम किया.

ऋतुराज गायकवाड़ ने कहा, "उनके लिए यह काफी मुश्किल था. उन्हें सलाम, ऐसी स्थिति में खेलने के लिए मानसिक रूप से बहुत हिम्मत चाहिए होती है. वह CSK के लिए वापस आए क्योंकि वह जानते थे कि हमें उनकी जरुरत है. सारी तारीफ़ उन्हीं की है. हम सब उनके साथ खड़े रहना चाहते थे और हमने उनके लिए अपना-अपना योगदान दिया."

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ऋतुराज गायकवाड़ ने जीत पर खुशी जताते हुए कहा, "टॉस के समय में कन्फ्यूज था, मुझे लग रहा था कि पहले बल्लेबाजी करनी चाहिए क्योंकि ग्रीन पिच थी, लेकिन ये सूखी भी थी. हमें शुरुआत में पिच का अंदाजा लगाना था, मैंने संजू सैमसन से कहा कि गेंद बल्ले से सही से नहीं आ रही है इसलिए 200 का टोटल भी बेहतर रहेगा. फिर गेंदबाजों ने भी शानदार प्रदर्शन किया. संजू शानदार फॉर्म में हैं." बता दें कि टॉस हार्दिक पांड्या ने जीता था, उन्होंने पहले गेंदबाजी चुनी थी.

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हालांकि गायकवाड़ नहीं चाहते कि हम सिर्फ इस जीत की खुशी मनाते रहे. उन्होंने कहा, "हमें फिर शून्य से शुरुआत करनी होगी, पिच का अंदाजा लगाने का काम फिर से शुरू करना होगा. इस जीत का मजा लेंगे लेकिन इसे यहीं छोड़कर आगे बढ़ेंगे. हमें अगले मैच के लिए तैयारी करनी होगी." चेन्नई सुपर किंग्स का अगला मैच 26 अप्रैल को गुजरात टाइटंस के साथ चेपॉक में है.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
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Published at : 24 Apr 2026 11:18 AM (IST)
Tags :
Mukesh Choudhary RUTURAJ GAIKWAD CHENNAI SUPER KINGS MI Vs CSK IPL 2026
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