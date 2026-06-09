IPL 2027 की नीलामी से पहले इन 7 खिलाड़ियों की बदल सकती है टीम, संभावित ट्रेड डील की लिस्ट

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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटIPL 2027 की नीलामी से पहले इन 7 स्टार खिलाड़ियों की बदल सकती है टीम, देखें संभावित ट्रेड डील लिस्ट

IPL 2027 की नीलामी से पहले इन 7 स्टार खिलाड़ियों की बदल सकती है टीम, देखें संभावित ट्रेड डील लिस्ट

All Trade Deal High Chances Before IPL 2027 Auction: आईपीएल 2027 की नीलामी इसी साल नवंबर-दिसंबर में होनी है. इस बार की ऑक्शन से पहले कई बड़े खिलाड़ियों की टीमें बदल सकती हैं.

By : एबीपी स्पोर्ट्स डेस्क | Updated at : 09 Jun 2026 07:48 PM (IST)
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आईपीएल 2026 समाप्त हो चुका है. इस बार भी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) खिताब जीतने में सफल रही. आरसीबी लगातार दूसरी बार चैंपियन रही. अब सभी टीमें अगले सीजन यानी आईपीएल 2027 की ऑक्शन की तैयारी में जुट गई हैं. कई फ्रेंचाइजी अपनी टीमों में बड़े बदलाव कर सकती है. आईपीएल के नियमों के हिसाब से 15 नवंबर तक ट्रेड विंडो भी खुली हुई है. ऐसे में आईपीएल 2027 की नीलामी से पहले कई बड़े खिलाड़ियों की टीमें बदल सकती हैं. 

आईपीएल 2027 की नीलामी इसी साल नवंबर या दिसंबर महीने में होगी. अभी बीसीसीआई ने तारीख का एलान नहीं किया है, लेकिन नीलामी से पहले ट्रेड विंडो के तहत कई खिलाड़ियों की अदला-बदली हो सकती है. इस बार कई स्टार खिलाड़ी हैं, जो किसी दूसरी टीम में जा सकते हैं. इसमें हार्दिक पांड्या और ऋषभ पंत जैसे बड़े खिलाड़ी भी शामिल हैं. 

रिपोर्ट्स की मानें तो हार्दिक पांड्या अब मुंबई इंडियंस से चेन्नई सुपर किंग्स या लखनऊ सुपर जायंट्स में जा सकते हैं. हालांकि, ये कंफर्म है कि पांड्या जिस भी टीम में जाएंगे, वहां कप्तान के तौर पर जाएंगे. इसके अलावा ऋषभ पंत भी लखनऊ से वापस दिल्ली जा सकते हैं. वैसे, पंत के केकेआर में जाने के भी चांस हैं. 

आईपीएल 2027 के लिए संभावित ट्रेड डील लिस्ट 

1- हार्दिक पांड्या - मुंबई इंडियंस से चेन्नई सुपर किंग्स/लखनऊ सुपर जायंट्स 
2- सूर्यकुमार यादव - मुंबई इंडियंस से कोलकाता नाइट राइडर्स 
3- ऋषभ पंत - लखनऊ सुपर जायंट्स से दिल्ली कैपिटल्स/कोलकाता नाइट राइडर्स
4- निकोलस पूरन - लखनऊ सुपर जायंट्स से मुंबई इंडियंस
5- मोहम्मद शमी - लखनऊ सुपर जायंट्स से चेन्नई सुपर किंग्स
6- अक्षर पटेल - दिल्ली कैपिटल्स से लखनऊ सुपर जायंट्स
7- रमनदीप सिंह - कोलकाता नाइट राइडर्स से लखनऊ सुपर जायंट्स/मुंबई इंडियंस

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Published at : 09 Jun 2026 07:48 PM (IST)
Tags :
Rishabh Pant IPL HARDIK PANDYA IPL 2027 IPL 2027 Auction IPL 2027 Trade Deal
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