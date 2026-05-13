आईपीएल 2026 के बीच चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस के खेमे से दो बड़े अपडेट सामने आए हैं. एक तरफ एमएस धोनी को लेकर चर्चा तेज हो गई है, वहीं दूसरी ओर हार्दिक पंड्या की फिटनेस अब भी मुंबई इंडियंस के लिए चिंता बनी हुई है. चेन्नई सुपर किंग्स के दिग्गज खिलाड़ी एमएस धोनी अभी तक इस सीजन में मैदान पर नजर नहीं आए हैं.

पिंडली की चोट के कारण वह टीम से बाहर चल रहे हैं. हालांकि अब सिएसके कैंप से जो खबर सामने आई है, उसने फैंस की उम्मीदें बढ़ा दी हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक धोनी टीम के साथ लखनऊ जा सकते हैं, जहां चेन्नई सुपर किंग्स को 15 मई को लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ मुकाबला खेलना है. इससे पहले इस सीजन में धोनी सिर्फ हैदराबाद और मुंबई के दौरे पर टीम के साथ गए थे.

CSK सीईओ ने दिया अहम संकेत

सिएसके के सीईओ काशी विश्वनाथन ने बताया कि लखनऊ यात्रा के लिए इंडिगो की कमर्शियल फ्लाइट में कुल 60 टिकट बुक किए गए हैं और उनमें एक टिकट एमएस धोनी के नाम का भी है. इस अपडेट के बाद माना जा रहा है कि धोनी टीम के साथ यात्रा कर सकते हैं. हालांकि उनके खेलने को लेकर अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. धोनी के मैदान पर लौटने को लेकर फैंस लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं और अब यह खबर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है.

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हार्दिक पंड्या को लेकर चिंता बरकरार

दूसरी ओर मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पंड्या को लेकर स्थिति ज्यादा सकारात्मक नजर नहीं आ रही. बैक स्पाज्म की समस्या से जूझ रहे हार्दिक पिछले दो मुकाबलों से बाहर हैं. अब खबर है कि वह टीम के साथ धर्मशाला भी नहीं पहुंचे हैं, जहां मुंबई इंडियंस को 14 मई को पंजाब किंग्स के खिलाफ मैच खेलना है. हालांकि इंजरी के बाद पहली बार उनकी बल्लेबाजी प्रैक्टिस की तस्वीरें जरूर सामने आई हैं. इसके बावजूद उनके अगले मैच में खेलने की संभावना कम मानी जा रही है.

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मुंबई इंडियंस का खराब प्रदर्शन जारी

मुंबई इंडियंस का IPL 2026 सीजन बेहद निराशाजनक रहा है. टीम ने अब तक 11 मुकाबलों में सिर्फ 3 जीत दर्ज की हैं. इसी खराब प्रदर्शन के चलते मुंबई पॉइंट्स टेबल में 9वें स्थान पर है और प्लेऑफ की दौड़ से लगभग बाहर हो चुकी है.