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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026IPL 2026 के फाइनल से पहले RCB फैंस को झटका, सेलिब्रेशन पर लगा बैन!

IPL 2026 के फाइनल से पहले RCB फैंस को झटका, सेलिब्रेशन पर लगा बैन!

Bengaluru Police Advisory RCB Fans: IPL 2026 का फाइनल मैच 31 मई को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू और गुजरात टाइटंस के बीच खेला जाएगा. उससे पहले बेंगलुरू पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 30 May 2026 03:57 PM (IST)
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आईपीएल 2026 के फाइनल से ठीक पहले RCB फैंस को बड़ा झटका लगा है. शुक्रवार को बेंगलुरू पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है, जिसमें लोगों से आग्रह किया गया कि आरसीबी के जीतने पर पटाखे ना फोड़ें, सड़कों पर भारी संख्या में इकट्ठा होकर सेलिब्रेशन ना करें. पिछले साल की ही बात है, जब 4 जून को बेंगलुरू स्थित एम चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर भगदड़ मच गई थी, जिसमें 11 लोगों की जान चली गई थी.

बता दें कि आईपीएल 2026 का फाइनल मैच रविवार, 31 मई को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू और गुजरात टाइटंस खिताबी भिड़ंत में आमने-सामने होंगी. बेंगलुरू 2025 सीजन की चैंपियन और गुजरात 2022 सीजन की चैंपियन रही है. दोनों के पास दूसरी बार चैंपियन बनने का सुनहरा मौका है.

RCB फैंस को झटका

बेंगलुरू पुलिस ने एडवाइजरी जारी करके कहा है कि मैच का परिणाम आने के बाद लोगों को सार्वजनिक स्थानों पर सेलिब्रेशन से बचना चाहिए. सड़कों पर एलईडी वॉल्स को लेकर भी सख्ती बरती गई है. पुलिस ने कहा कि संबंधित अधिकारियों की पूर्व अनुमति के बिना सड़कों पर एलईडी वॉल ना लगाई जाएं. यहां तक कि जो एलईडी वॉल पहले से स्थापित की जा चुकी हैं, उनपर भी लाइव मैच का टेलीकास्ट नहीं होगा.

सार्वजनिक स्थानों पर शराब का सेवन ना करने की सलाह दी गई है, जिससे संभावित लड़ाई-झगड़े की घटनाओं से बचा जा सके. यहां तक कि सोशल मीडिया पर भी साइबर पुलिस की नजर रहेगी क्योंकि लोगों को सलाह दी गई है कि सोशल मीडिया पर अपमानजनक या ऐसा कोई पोस्ट ना करें, जिससे किसी की भावनाएं आहत हों. बेंगलुरू पुलिस ने उम्मीद जताई है कि लोग कानून और नियमों का पालन करते हुए पूरा सहयोग देंगे.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 30 May 2026 03:57 PM (IST)
Tags :
IPL Final Bengaluru Police IPL 2026 Final RCB Vs GT Final
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