IPL Final से पहले भुवनेश्वर कुमार से छिनी पर्पल कैप, शुभमन गिल और साईं ऑरेंज कैप के दावेदार

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटIPL 2026 Orange and Purple Cap: Final से पहले भुवनेश्वर कुमार से छिनी पर्पल कैप, शुभमन गिल और साईं ऑरेंज कैप के दावेदार

IPL 2026 Orange and Purple Cap: Final से पहले भुवनेश्वर कुमार से छिनी पर्पल कैप, शुभमन गिल और साईं ऑरेंज कैप के दावेदार

IPL Orange and Purple Cap 2026: आईपीएल के 19वें संस्करण का फाइनल RCB और GT के बीच अहमदाबाद में है. इससे पहले भुवनेश्वर कुमार से पर्पल कैप छिन गई है. ऑरेंज कैप की रेस में शुभमन गिल और साईं शामिल हैं.

By : शिवम | Updated at : 30 May 2026 02:33 PM (IST)
Preferred Sources

IPL 2026 का फाइनल मैच रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस के बीच खेला जाएगा. कोई एक टीम अपनी दूसरी IPL ट्रॉफी जीतेगी, किसी एक को मायूस होना पड़ेगा. पिछले 2 महीनों से खिलाड़ियों के बीच भी ऑरेंज और पर्पल कैप को लेकर कड़ी टक्कर देखने को मिली है. ये कैप कई बार एक खिलाड़ी से दूसरे खिलाड़ी के पास पहुंची, रविवार को ये भी फैसला हो जाएगा कि इसका विनर कौन होगा.

आईपीएल फाइनल के बाद ऑरेंज कैप का अवार्ड उस खिलाड़ी को मिलता है, जिसने सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाए होते हैं. हर मैच के बाद इसका होल्डर बदल सकता है, अभी ये कैप वैभव सूर्यवंशी के पास है लेकिन उनकी टीम बाहर हो चुकी है. ये अवार्ड उन्हें मिलेगा या नहीं, इसका फैसला फाइनल शुभमन गिल और साईं सुदर्शन की पारी से होगा.

इसी तरह पर्पल कैप का अवार्ड उस गेंदबाज को मिलता है, जिसने सबसे ज्यादा विकेट लिए होते हैं. कई समय तक पर्पल कैप RCB के गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार के पास थी, लेकिन फाइनल से ठीक एक मैच पहले उनसे ये कैप छिन गई. हालांकि उनके पास फाइनल में इसे जीतने का एक आखिरी मौका होगा.

IPL 2026 ऑरेंज कैप लीडरबोर्ड (टॉप-5)

  • वैभव सूर्यवंशी (RR)- 776 रन
  • शुभमन गिल (GT)- 722 रन
  • साईं सुदर्शन (GT)- 710 रन
  • हेनरिक क्लासेन (SRH)- 624 रन
  • ईशान किशन (SRH)- 302 रन

ऑरेंज कैप अवार्ड जीतने के लिए शुभमन गिल को 55 रन बनाने हैं और चाहिए कि साईं सुदर्शन उनसे आगे न निकल पाए. हालांकि वो उन्हीं की टीम में हैं, इसलिए गिल चाहेंगे कि साईं का बल्ला चले फिर ऑरेंज कैप किसी के भी पास रहे.

यह भी पढ़ें- शुभमन गिल के शतक को सिद्धू मूसेवाला के स्टाइल में किया सेलिब्रेट, ग्राउंड पर भी नाचे पिता, वीडियो वायरल

IPL 2026 में पर्पल कैप किसके पास है?

फाइनल से दो दिन पहले तक भुवनेश्वर कुमार के पास पर्पल कैप थी, लेकिन क्वालीफायर में 2 विकेट लेकर कगिसो रबाडा ने ये कैप हासिल कर ली. अब भुवनेश्वर को ये अवार्ड जीतना है तो RCB vs GT फाइनल में कम से कम 2 विकेट लेने होंगे और इसके साथ चाहिए होगा कि रबाडा कोई विकेट न ले पाए. अगर दोनों के बराबर विकेट भी रहे तो भुवि ये अवार्ड जीत जाएंगे, क्योंकि उनका इकॉनमी रेट बेहतर है. लिस्ट में देखें सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले टॉप-5 गेंदबाज कौन हैं.

  • कगिसो रबाडा (GT)- 28 
  • भुवनेश्वर कुमार (RCB)- 26 
  • जोफ्रा आर्चर (RR)- 25 
  • अंशुल कंबोज (CSK)- 21 
  • ईशान मलिंगा (SRH)- 20

यह भी पढ़ें- RR के इस खिलाड़ी ने अपनी टीम के साथ किया धोखा? कोच संगाकारा ने लगाए गंभीर आरोप, मचा बवाल

कब-कहां देखें IPL 2026 का फाइनल?

IPL 2026 का फाइनल मैच रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस के बीच रविवार, 31 मई को होगा. खिताबी भिड़ंत अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में होगी. टॉस शाम को 7 बजे और मैच 7:30 बजे से शुरू होगा. फाइनल का लाइव प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के चैनलों पर होगा, जियोहॉटस्टार ऐप और वेबसाइट पर लाइव स्ट्रीमिंग होगी.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Read More
Published at : 30 May 2026 02:33 PM (IST)
Tags :
Bhuvneshwar Kumar Kagiso Rabada SHUBMAN GILL SAI SUDARSHAN RCB VS GT IPL 2026 IPL 2026 Orange Cap IPL 2026 Purple Cap
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
IPL 2026 Orange and Purple Cap: Final से पहले भुवनेश्वर कुमार से छिनी पर्पल कैप, शुभमन गिल और साईं ऑरेंज कैप के दावेदार
IPL Final से पहले भुवनेश्वर कुमार से छिनी पर्पल कैप, शुभमन गिल और साईं ऑरेंज कैप के दावेदार
क्रिकेट
RR के इस खिलाड़ी ने अपनी टीम के साथ किया धोखा? कोच संगाकारा ने लगाए गंभीर आरोप, मचा बवाल
RR के इस खिलाड़ी ने अपनी टीम के साथ किया धोखा? कोच संगाकारा ने लगाए गंभीर आरोप, मचा बवाल
क्रिकेट
शुभमन गिल के शतक को सिद्धू मूसेवाला के स्टाइल में किया सेलिब्रेट, ग्राउंड पर भी नाचे पिता, वीडियो वायरल
शुभमन गिल के शतक को सिद्धू मूसेवाला के स्टाइल में किया सेलिब्रेट, ग्राउंड पर भी नाचे पिता, वीडियो वायरल
क्रिकेट
Riyan Parag Statement: '215 डिफेंड हो सकते थे, लेकिन...', रियान पराग ने किसे बताया हार का कारण, वैभव को लेकर कही ये बात
'215 डिफेंड हो सकते थे, लेकिन...', रियान पराग ने किसे बताया हार का कारण, वैभव को लेकर कही ये बात
Advertisement

वीडियोज

UP Electricity Price Hike: भारी किल्लत के बीच बढ़ी दरें, आपके बिल पर कितना असर पड़ेगा! | Breaking
New Tata Tiago Facelift 2026: Budget Hatchback Segment की Game Changer? #tata #tatatiago #autolive
New Honda City facelift hybrid drive review and mileage | #hondacity #hondacityfacelift #autolive
Tata Tiago Ev facelift vs old: Kya changes hain? #tata #tatatiago #autolive
नई Tata Tiago EV Facelift से Petrol Car भूल जाएंगे? #tata #tatatiago #autolive
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
दिल्ली में अक्षरधाम मंदिर, आगरा में ताजमहल और अब जैसलमेर... भारत आईं डोनाल्ड ट्रंप की बेटी टिफनी का पूरा रूटीन
दिल्ली में अक्षरधाम, आगरा में ताजमहल और जैसलमेर... भारत आईं ट्रंप की बेटी टिफनी का रूटीन
बिहार
राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड बंगला खाली करने का नोटिस, बीजेपी मंत्री नंदकिशोर राम को हुआ आवंटित
राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड बंगला खाली करने का नोटिस, बीजेपी मंत्री नंदकिशोर राम को हुआ आवंटित
इंडिया
'PM मोदी ने NEET पेपर लीक की भी निगरानी की', राहुल गांधी के तंज पर भड़की BJP, कहा- 'हर मुद्दे पर बेमतलब...'
'PM मोदी ने NEET पेपर लीक की भी निगरानी की', राहुल गांधी के तंज पर भड़की BJP, क्या कहा?
आईपीएल 2026
शुभमन गिल के शतक को सिद्धू मूसेवाला के स्टाइल में किया सेलिब्रेट, ग्राउंड पर भी नाचे पिता, वीडियो वायरल
शुभमन गिल के शतक को सिद्धू मूसेवाला के स्टाइल में किया सेलिब्रेट, ग्राउंड पर भी नाचे पिता, वीडियो वायरल
साउथ सिनेमा
Upcoming Movies: जून में साउथ फिल्मों का हल्लाबोल, एक्शन मोड में सामंथा तो कुश्ती के मैदान में 'पेड्डी', 'जन नायकन' बनेंगे CM विजय
जून में साउथ फिल्मों का हल्लाबोल, एक्शन मोड में सामंथा तो कुश्ती के मैदान में 'पेड्डी'
INDIA AT 2047
ABP इंडिया @2047 कॉन्क्लेव का सजेगा मंच, राजनेता-उद्यमी और फिल्मी सितारों का लगेगा जमावड़ा
ABP इंडिया @2047 कॉन्क्लेव का सजेगा मंच, राजनेता-उद्यमी और फिल्मी सितारों का लगेगा जमावड़ा
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र जहरीली शराब कांड: 5 पुलिस अधिकारी सस्पेंड, मौत का आंकड़ा 21 पहुंचा
महाराष्ट्र जहरीली शराब कांड: 5 पुलिस अधिकारी सस्पेंड, मौत का आंकड़ा 21 पहुंचा
इंडिया
3900 KM दूर चीन में बैठे डॉक्टर ने कर दी भारत में सर्जरी, हैदराबाद में हुआ ये हैरान कर देने वाला कारनामा, पढ़ें दिलचस्प स्टोरी
3900 KM दूर चीन में बैठे डॉक्टर ने कर दी भारत में सर्जरी, हैदराबाद में हुआ ये हैरान कर देने वाला कारनामा, पढ़ें दिलचस्प स्टोरी
ENT LIVE
OTT पर छाई Dhanush की ‘Kara’, दर्शक कर रहे हैं जमकर तारीफ
OTT पर छाई Dhanush की ‘Kara’, दर्शक कर रहे हैं जमकर तारीफ
ENT LIVE
Jackie Shroff बने सुपरहीरो दादाजी, ‘The Great Grand Super Hero’ में दिखी emotion और adventure की कहानी
Jackie Shroff बने सुपरहीरो दादाजी, ‘The Great Grand Super Hero’ में दिखी emotion और adventure की कहानी
ENT LIVE
Salman Khan के late night surprise ने बढ़ाया ‘Matrubhoomi’ को लेकर excitement
Salman Khan के late night surprise ने बढ़ाया ‘Matrubhoomi’ को लेकर excitement
ENT LIVE
मनोज बाजपेयी की ‘Governor’ ने जीता दिल, 90s की आर्थिक संकट वाली कहानी ने बढ़ाई उत्सुकता
मनोज बाजपेयी की ‘Governor’ ने जीता दिल, 90s की आर्थिक संकट वाली कहानी ने बढ़ाई उत्सुकता
ENT LIVE
Ranveer Singh पर FWICE की कार्रवाई को लेकर उठे सवाल, selective action पर industry में छिड़ी बहस
Ranveer Singh पर FWICE की कार्रवाई को लेकर उठे सवाल, selective action पर industry में छिड़ी बहस
Embed widget