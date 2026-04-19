हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
क्रिकेटलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्टआईपीएल टीमऑरेंज कैपपर्पल कैप
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026IPL 2026 में CSK के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी को लगी चोट, जानें कितने मैच करेगा मिस

IPL 2026 में CSK के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी को लगी चोट, जानें कितने मैच करेगा मिस

IPL 2026 CSK: चेन्नई सुपर किंग्स को बड़ा झटका लगा. सीजन में टीम के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाला खिलाड़ी चोटिल हो गया.

By : एबीपी स्पोर्ट्स डेस्क | Edited By: मोहम्मद अलफैज | Updated at : 19 Apr 2026 12:58 PM (IST)
Preferred Sources

IPL 2026 Ayush Mhatre Injury Update: आईपीएल 2026 में चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) बड़ी मुश्किल में नजर आ रही है. सीजन में टीम के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाला खिलाड़ी चोटिल हो गया, जिसकी जानकारी टीम के बैटिंग कोच माइकल हसी ने दी. बता दें कि टीम पहले से ही इंजरी को लेकर परेशान है. पूर्व कप्तान एमएस धोनी इंजरी के चलते एक भी मैच नहीं खेल सके हैं. अब युवा बल्लेबाज आयुष म्हात्रे (Ayush Mhatre) की चोट ने और टेंशन बढ़ा दी. 

चेन्नई ने पिछला मुकाबला बीते शनिवार (18 अप्रैल) सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ खेला था. इस मैच के दौरान आयुष बैटिंग करते वक्त दर्द में दिखाई दिए थे. उन्होंने पारी के दौरान फिजियो की मदद ली. आयुष ने 13 गेंदों में 5 चौके और 1 छक्का लगाकर 30 रनों की पारी खेली.

आयुष म्हात्रे की इंजरी पर क्या बोले बैटिंग कोच?

बैटिंग कोच हसी ने आयुष म्हात्रे की इंजरी को लेकर बात करते हुए कहा, "उन्हें हैमस्ट्रिंग टियर है. मुझे नहीं पता कि यह कितना गंभीर है, हम स्कैन करवाएंगे, लेकिन यह हमारे लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण दिख रहा है. यह हमारे लिए बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि वह हमारे लिए अच्छे टच में हैं. 

चेन्नई के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज 

गौरतलब है कि आयुष सीजन में चेन्नई के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं. उन्होंने 6 मैचों की 6 पारियों में 33.50 की औसत और 177.88 स्ट्राइक रेट से 201 रन बना लिए हैं. इस दौरान उनके बल्ले से 2 अर्धशतक निकले हैं. 

कितने मैच करेंगे मिस?

इसके आगे माइक हसी ने कहा कि शुरुआती संकेत अच्छे नहीं दिख रहे हैं. चोट की सही गंभीरता स्कैन के बाद पता चलेगी. बैटिंग कोच ने इस बारे में कुछ नहीं बताया है कि आयुष कितने मैच मिस कर सकते हैं. संभवत: इसकी जानकारी स्कैन के बाद ही सामने आ सकती है. अब देखना दिलचस्प होगा कि आयुष की इंजरी से चेन्नई को कितना नुकसान होता. 

 

यह भी पढे़ं: लगातार 5 हार के बाद खुलेगी KKR किस्मत! 18 करोड़ वाला खिलाड़ी टीम से जुड़ा; फ्रेंचाइजी ने दिया अपडेट

Published at : 19 Apr 2026 12:58 PM (IST)
Tags :
CSK CHENNAI SUPER KINGS Ayush Mhatre IPL 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

आईपीएल 2026
IPL 2026 में CSK के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी को लगी चोट, जानें कितने मैच करेगा मिस
IPL 2026 में CSK के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी को लगी चोट
आईपीएल 2026
KKR vs RR: आज कोलकाता और राजस्थान के बीच मैच, किसकी होगी जीत? मैच से पहले यहां मिलेगा जवाब 
आज कोलकाता और राजस्थान के बीच मैच, किसकी होगी जीत? मैच से पहले यहां मिलेगा जवाब 
आईपीएल 2026
लगातार 5 हार के बाद खुलेगी KKR किस्मत! 18 करोड़ वाला खिलाड़ी टीम से जुड़ा; फ्रेंचाइजी ने दिया अपडेट
लगातार 5 हार के बाद खुलेगी KKR किस्मत! 18 करोड़ वाला खिलाड़ी टीम से जुड़ा
आईपीएल 2026
अजीत अगरकर की हुई चांदी, तीन ICC ट्रॉफी जीतने पर BCCI देगी बड़ा इनाम; रिपोर्ट में हुआ खुलासा
अजीत अगरकर की हुई चांदी, तीन ICC ट्रॉफी जीतने पर BCCI देगी बड़ा इनाम
Advertisement

वीडियोज

sansani: पति का मर्डर... पत्नी का 'इमोशनल' नाटक ! | MP News
Kanpur Accident : सड़क किनारे चल रहे बुजुर्ग को कार ने हवा में उछाला, रोंगटे खड़े कर देगा Video!
PM Modi Address To Nation: महिला आरक्षण पर PM के मन की बात! | Chitra Tripathi | Women Reservation
Saas Bahu Aur Saazish: Vikrant को देख Aishwarya के छूटे पसीने, मासूम को खाई में धकेल कर हुई फरार | Mannat
PM Modi Address To Nation: ''हम हारे नहीं, हर रुकावट हटाकर रहेंगे'- पीएम |Women Reservation | BJP
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और भारत में ही तैयार... रूस ने दिया 100 Su-57 फाइटर जेट्स का तगड़ा ऑफर, चीन-पाकिस्तान के उड़ जाएंगे होश!
टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और भारत में ही तैयार... रूस ने दिया 100 Su-57 फाइटर जेट्स का तगड़ा ऑफर, चीन-पाकिस्तान के उड़ जाएंगे होश!
बिहार
'लालू यादव की बेटी सांसद...अखिलेश की पत्नी सांसद', सम्राट चौधरी ने कांग्रेस की भी लगाई क्लास
'लालू यादव की बेटी सांसद...अखिलेश की पत्नी सांसद', सम्राट चौधरी ने कांग्रेस की भी लगाई क्लास
इंडिया
'पक्षपातपूर्ण, ड्रामेबाजी...', PM मोदी के देश के नाम संबोधन पर भड़का विपक्ष, खरगे बोले- 59 बार सिर्फ कांग्रेस...
'पक्षपातपूर्ण, ड्रामेबाजी...', PM मोदी के देश के नाम संबोधन पर भड़का विपक्ष, खरगे बोले- 59 बार सिर्फ कांग्रेस...
ओटीटी
'नायक' से 'मद्रास कैफे' तक, जरूर देखें ये 7 इंडियन पॉलिटिकल फिल्में, ओटीटी पर हैं अवेलेबल
'नायक' से 'मद्रास कैफे' तक, जरूर देखें ये 7 इंडियन पॉलिटिकल फिल्में, ओटीटी पर हैं अवेलेबल
आईपीएल 2026
लगातार 5 हार के बाद खुलेगी KKR किस्मत! 18 करोड़ वाला खिलाड़ी टीम से जुड़ा; फ्रेंचाइजी ने दिया अपडेट
लगातार 5 हार के बाद खुलेगी KKR किस्मत! 18 करोड़ वाला खिलाड़ी टीम से जुड़ा
विश्व
ईरान ने भारतीय तेल टैंकरों पर की ताबड़तोड़ फायरिंग, फिर भी होर्मुज से सुरक्षित निकला 'देश गरिमा', खाड़ी में कितने और शिप फंसे?
ईरान ने भारतीय टैंकरों पर की ताबड़तोड़ फायरिंग, फिर भी होर्मुज से सुरक्षित निकला 'देश गरिमा'
एग्रीकल्चर
खेती को ही बनाना है बिजनेस तो ये फसलें देंगी तगड़ा मुनाफा, किसानों के लिए है फायदे का सौदा
खेती को ही बनाना है बिजनेस तो ये फसलें देंगी तगड़ा मुनाफा, किसानों के लिए है फायदे का सौदा
एग्रीकल्चर
घर की क्यारी में ऐसे करें पपीते की खेती, बाजार से खरीदने की नहीं पड़ेगी जरूरत
घर की क्यारी में ऐसे करें पपीते की खेती, बाजार से खरीदने की नहीं पड़ेगी जरूरत
ENT LIVE
Matka King Review: Vijay Varma की सबसे कमजोर Series, कहानी में नहीं दिखा दम
Matka King Review: Vijay Varma की सबसे कमजोर Series, कहानी में नहीं दिखा दम
ENT LIVE
Bhooth Bangla Review: पुरानी style की entertaining film, Akshay Kumar और Priyadarshan का हुआ Reunion
Bhooth Bangla Review: पुरानी style की entertaining film, Akshay Kumar और Priyadarshan का हुआ Reunion
ENT LIVE
Toaster Review: राजकुमार राव, सान्या मल्होत्रा | Comedy, Crime और Thrill के मजेदार तड़का वाली फिल्म
Toaster Review: राजकुमार राव, सान्या मल्होत्रा | Comedy, Crime और Thrill के मजेदार तड़का वाली फिल्म
ENT LIVE
Thrash Movie Review: एक्शन और थ्रिल से भरपूर फिल्म
Thrash Movie Review: एक्शन और थ्रिल से भरपूर फिल्म
ENT LIVE
Aakhri Sawal Teaser: 1934 में Gandhi और RSS Founder Hedgewar की Secret Meeting पर बड़ा खुलासा!
Aakhri Sawal Teaser: 1934 में Gandhi और RSS Founder Hedgewar की Secret Meeting पर बड़ा खुलासा!
Embed widget