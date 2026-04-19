लगातार 5 हार के बाद खुलेगी KKR किस्मत! 18 करोड़ वाला खिलाड़ी टीम से जुड़ा; फ्रेंचाइजी ने दिया अपडेट
IPL 2026, KKR: लगातार पांच हार झेलने के बाद कोलकाता नाइट राइडर्स को बड़ा बूस्ट मिला. 18 करोड़ रुपये वाले खिलाड़ी ने ऑफीशियली सीजन के लिए टीम को ज्वाइन कर लिया है.
IPL 2026, KKR Matheesha Pathirana: आईपीएल 2026 में फिलहाल कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) इकलौती ऐसी टीम है, जिसने एक भी मैच नहीं जीता है. टीम के 6 मैच हो चुके हैं, जिसमें उन्हें 5 में हार का सामना करना पड़ा और 1 मुकाबला बारिश के कारण बेनतीजा रहा. लेकिन अब लगातार 5 हार के बाद केकेआर को बड़ा बूस्ट श्रीलंका के तेज गेंदबाज मथिशा पथिराना (Matheesha Pathirana) के रूप में मिला.
फ्रेंचाइजी ने ऑफीशियल अपडेट शेयर करते हुए पथिराना के आने की जानकारी साझा की. केकेआर ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर की, जिसमें पथिराना की काफी तस्वीरें दिखाई दीं. एक तस्वीर में पथिराना का स्वागत होता हुआ भी दिखा. पथिराना को कोलकाता ने 18 करोड़ रुपये की कीमत में खरीदा था.
Slinging in with 𝐇𝐄𝐀𝐓 🥵 pic.twitter.com/dJHLhpjVgY— KolkataKnightRiders (@KKRiders) April 19, 2026
इंजरी के चलते थे केकेआर से दूर
बता दें कि पथिराना 2026 टी20 वर्ल्ड कप के दौरान चोटिल हुए थे. केकेआर ने पथिराना का कोई रिप्लेसमेंट टीम में शामिल नहीं किया, बल्कि श्रीलंकाई तेज गेंदबाज का इंतजार किया. अब देखना दिलचस्प होगा कि पथिराना के आने से टीम में क्या बदलाव होता है.
हालांकि फ्रेंचाइजी की तरफ से यह नहीं बताया गया कि पथिराना किस मैच से टीम के लिए उपलब्ध होंगे. कयास यही हैं कि वह अगले ही मैच से केकेआर की जर्सी में नजर आएंगे. टीम का अगला मुकाबला 19 अप्रैल, रविवार को दिन में 3:30 बजे से होगा.
मथिशा पथिराना का आईपीएल करियर
पथिराना ने अब तक अपने आईपीएल करियर में 32 मुकाबले खेल लिए हैं. उन्होंने सभी मैच चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेले. यह पहला मौका होगा कि जब पथिराना चेन्नई के अलावा किसी दूसरी टीम के लिए खेलते हुए दिखाई देंगे. टूर्नामेंट की 32 पारियों में बॉलिंग करते हुए पथिराना ने 21.61 की औसत से 47 विकेट लिए हैं, जिसमें बेस्ट 4/28 का रहा.
पथिराना का अंतर्राष्ट्रीय करियर
पथिराना श्रीलंका के लिए व्हाइट बॉल क्रिकेट खेलते हैं. उन्होंने अब तक अपने करियर में 12 वनडे और 28 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेल लिए हैं. वनडे में पथिराना ने 17 विकेट लिए. इसके अलावा टी20 इंटरनेशनल में श्रीलंकाई तेज गेंदबाज ने 17 विकेट अपने खाते में डाले.
यह भी पढ़ें: अजीत अगरकर की हुई चांदी, तीन ICC ट्रॉफी जीतने पर BCCI देगी बड़ा इनाम; रिपोर्ट में हुआ खुलासा
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL