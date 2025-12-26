IPL की ऑल-टाइम XI से रोहित शर्मा हुए बाहर, जानिए कौन-कौन टीम में शामिल

आईपीएल इतिहास के सबसे सफल कप्तानों में गिने जाने वाले रोहित शर्मा को लेकर एक हैरान करने वाली चर्चा सामने आई है. पांच बार मुंबई इंडियंस को चैंपियन बनाने वाले रोहित को एक IPL ऑल-टाइम इलेवन में जगह नहीं दी गई है. यह टीम किसी और ने नहीं, बल्कि मुंबई इंडियंस के ही पूर्व खिलाड़ी क्रिस जॉर्डन ने चुनी है, जिन्होंने रोहित की कप्तानी में कई मुकाबले खेले हैं. यही वजह है कि यह फैसला फैंस को ज्यादा चौंकाने वाला लग रहा है.

क्रिस जॉर्डन द्वारा चुनी गई इस ऑल-टाइम XI में रोहित शर्मा ही नहीं, बल्कि मुंबई इंडियंस के दिग्गज ऑलराउंडर किरोन पोलार्ड को भी बाहर रखा गया है. पोलार्ड को आईपीएल इतिहास के सबसे प्रभावशाली खिलाड़ियों में गिना जाता है, ऐसे में उनका नाम न होना भी चर्चा का विषय बना हुआ है.

ओपनिंग में कोहली और गेल पर भरोसा

जॉर्डन ने अपनी टीम की ओपनिंग जोड़ी के लिए विराट कोहली और क्रिस गेल को चुना है. विराट कोहली आईपीएल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं और कई मौकों पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए ओपनिंग कर चुके हैं. वहीं क्रिस गेल को टी20 क्रिकेट का सबसे खतरनाक बल्लेबाज माना जाता है, जिन्होंने आईपीएल में कई यादगार पारियां खेली हैं.

मिडिल ऑर्डर में जॉर्डन ने एबी डिविलियर्स, सुरेश रैना और सूर्यकुमार यादव को शामिल किया है. एबी डिविलियर्स अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं, जबकि सुरेश रैना को “मिस्टर आईपीएल” कहा जाता है. सूर्यकुमार यादव हाल के वर्षों में टी20 क्रिकेट के सबसे भरोसेमंद बल्लेबाजों में शामिल रहे हैं.

धोनी बने कप्तान

विकेटकीपर के तौर पर एमएस धोनी को चुना गया है और टीम की कप्तानी भी उन्हें ही सौंपी गई है. धोनी आईपीएल के सबसे सफल कप्तानों में से एक हैं और चेन्नई सुपर किंग्स को कई बार खिताब दिला चुके हैं.

टीम में ऑलराउंडर की भूमिका हार्दिक पंड्या और सुनील नरेन निभाएंगे. दोनों ने बल्लेबाजी और गेंदबाजी से आईपीएल में कई मैच जिताए हैं. गेंदबाजी आक्रमण की बात करें तो इसमें जसप्रीत बुमराह, लसिथ मलिंगा और युजवेंद्र चहल शामिल हैं. बुमराह और मलिंगा को आईपीएल के सबसे खतरनाक तेज गेंदबाजों में गिना जाता है, जबकि चहल लगातार विकेट लेने वाले स्पिनर रहे हैं.

रोहित का अबतक का रिकॉर्ड

रोहित शर्मा आईपीएल में 7000 से ज्यादा रन बना चुके हैं. उनके नाम 2 शतक और 47 अर्धशतक है.आईपीएल में उनका औसत 29.73 का रहा है. यही नहीं उन्होंने 302 छक्के और 640 चौके भी जड़े हैं.

जॉर्डन की IPL ऑल-टाइम 11

विराट कोहली, क्रिस गेल, सुरेश रैना, सूर्यकुमार यादव, एबी डिविलियर्स, एमएस धोनी, हार्दिक पंड्या, सुनील नरेन, जसप्रीत बुमराह, लसिथ मलिंगा और युजवेंद्र चहल.