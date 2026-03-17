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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सइंस्टाग्राम अकाउंट सस्पेंड होते ही प्रिया सरोज का पोस्ट वायरल, मेटा से लगाई मदद की गुहार

इंस्टाग्राम अकाउंट सस्पेंड होते ही प्रिया सरोज का पोस्ट वायरल, मेटा से लगाई मदद की गुहार

भारतीय क्रिकेटर रिंकु सिंह की मंगेतर प्रिया सरोज ने X पर पोस्ट कर एक सस्पेंड हुए इंस्टाग्राम अकाउंट को लेकर मेटा टीम से मदद मांगी है.हाल ही में दोनों को कुलदीप यादव की शादी में साथ देखा गया था.

By : एबीपी लाइव | Edited By: निधी बाजपेई | Updated at : 17 Mar 2026 08:27 AM (IST)
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भारतीय क्रिकेटर रिंकु सिंह की मंगेतर और मछलीशहर से सांसद प्रिया सरोज इन दिनों सोशल मीडिया से जुड़े एक मुद्दे को लेकर चर्चा में हैं. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पहले ट्विटर) पर एक पोस्ट शेयर कर मेटा प्लेटफॉर्म (Meta Platforms) की टीम से मदद मांगी है.

दरअसल, एक इंस्टाग्राम अकाउंट अचानक सस्पेंड हो गया है. इसी को लेकर प्रिया सरोज ने सार्वजनिक रूप से इंस्टाग्राम सपोर्ट टीम से संपर्क करने की कोशिश की. उन्होंने अपने पोस्ट में पूछा कि क्या मेटा या इंस्टाग्राम की टीम का कोई सदस्य इस मामले में सहायता कर सकता है.

किस अकाउंट को लेकर उठी समस्या

दरअसल प्रिया सरोज ने अपने पोस्ट में जिस अकाउंट को लेकर मदद की गुहार लगाई है, वह उनका निजी इंस्टाग्राम अकाउंट नहीं है. उनका खुद का इंस्टाग्राम अकाउंट पूरी तरह सुरक्षित है. उन्होंने किसी अन्य व्यक्ति के अकाउंट को लेकर मदद मांगी है, जो अचानक सस्पेंड हो गया है. अक्सर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सुरक्षा नियमों, रिपोर्ट्स या तकनीकी गड़बड़ी के कारण अकाउंट अस्थायी रूप से ब्लॉक हो जाते हैं.

सोशल मीडिया पर चर्चा में आया मामला

प्रिया सरोज का पोस्ट सामने आते ही सोशल मीडिया पर यह मुद्दा चर्चा का विषय बन गया. कई लोगों ने उनके पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए उम्मीद जताई कि संबंधित अकाउंट जल्द ही बहाल हो जाएगा. 

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई बार हाई-प्रोफाइल लोगों को भी तकनीकी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिसके कारण उन्हें सीधे कंपनी की टीम से संपर्क करना पड़ता है.

युवा सांसद के रूप में पहचान

प्रिया सरोज उत्तर प्रदेश की मछलीशहर लोकसभा सीट से सांसद हैं और कम उम्र में संसद पहुंचने वाली महिला नेताओं में उनकी गिनती होती है. वह पेशे से वकील हैं और राजनीति के साथ-साथ सामाजिक मुद्दों पर भी सक्रिय रहती हैं.

रिंकू सिंह के साथ रिश्ते को लेकर भी चर्चा

जून 2025 में प्रिया सरोज की सगाई भारतीय क्रिकेटर रिंकु सिंह के साथ हुई थी. हाल ही में दोनों को भारतीय स्पिनर कुलदीप यादव की शादी के समारोह में भी साथ देखा गया था, जहां उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुई थीं. रिपोर्ट्स के मुताबिक आईपीएल 2026 के बाद दोनों की शादी होने की संभावना है.  

Published at : 17 Mar 2026 08:27 AM (IST)
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Instagram Meta RINKU SINGH Priya Saroj
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